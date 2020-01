Der Traum von der Olympia-Teilnahme ist geplatzt! Die deutschen Volleyballerinnen verlieren das Finale des Qualifikationsturniers gegen die Türkei und verpassen somit Tokio 2020. Besser macht es Karl Geiger, der in Val di Fiemme erneut zum Sieg fliegt.

Real Madrid gewinnt das Supercopa-Endspiel gegen Stadtrivale Atlético im Elfmeterschießen.

Anzeige

In der NFL setzten sich die Kansas City Chiefs in einem Spektakel gegen Houston durch, Green Bay eliminiert die Seattle Seahawks.

Unter Druck stehen heute die deutschen Handballer, die bei der Europameisterschaft in ihrem dritten Vorrundenspiel gegen Lettland ran müssen.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- DVV-Team verpasst Olympia

Die deutschen Volleyballerinnen unterliegen der Türkei im Qualifikations-Endspiel und verpassen damit Olympia. In drei Sätzen erweist sich die Türkei als besser. (Zum Bericht)

- NFL: Chiefs siegen nach Spektakel

Die Houston Texans führen gegen die Kansas City Chiefs mit 24:0. Dann schlagen die Chiefs um Patrick Mahomes eindrucksvoll zurück. (Zum Bericht)

- NFL: Packers eliminieren Seahawks

Die Green Bay Packers erreichen das NFC Championship Game. Das Team um Aaron Rodgers behält gegen Seattle die Nerven (Zum Bericht)

- Müller spricht über seine Zukunft

Im exklusiven Interview mit SPORT1 erklärt Thomas Müller, warum er sich an Franck Ribéry und Arjen Robben orientiert - und wie er über seine Zukunft denkt (Zum Bericht).

- Geiger fliegt erneut zum Sieg

Karl Geiger gewinnt auch das zweite Weltcup-Skispringen im italienischen Val di Fiemme. Zudem baut er seine Führung im Gesamtklassement aus. (Zum Bericht)

- Frankreich scheitert in der Vorrunde

Mitfavorit Frankreich muss bei der Handball-EM bereits in der Vorrunde die Segel streichen. Nach der Pleite gegen Portugal ist auch Norwegen eine Nummer zu groß. (Zum Bericht)

- München patzt beim Schlusslicht

Red Bull München blamiert sich in der DEL beim Schlusslicht. Mannheim und Straubing rücken nach Siegen immer näher an den Spitzenreiter heran. (Zum Bericht)

- Berlin und Oldenburg im Pokalfinale

Die beiden Finalteilnehmer im BBL-Pokal stehen fest. ALBA Berlin schaltet Brose Bamberg aus, EWE Baskets Oldenburg setzt sich bei ratiopharm Ulm durch. (Zum Bericht)

- Höwedes vor Bundesliga-Rückkehr?

Benedikt Höwedes zieht es offenbar in die Bundesliga zurück. Der Innenverteidiger steht ganz hoch im Kurs bei einem abstiegsbedrohten Verein. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball: Tag fünf bei EM

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem klaren Sieg und einer deutlichen Niederlage in die Europameisterschaft gestartet. Am fünften Spieltag steht das richtungsweisende Spiel gegen Lettland auf dem Programm. Mit einem Sieg würde die Truppe von Christian Prokop sicher in die Hauptrunde einziehen (Handball-EM: Lettland - Deutschland ab 18.15 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER).

Das Video-Schmankerl des Tages

Beim AOK Traditionsmasters in Berlin zeigt Ex-Schalke-Star Kevin Kuranyi, dass er immer noch mit viel Feuer auf dem Platzt steht, und schubst einen Gegenspieler.