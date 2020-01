Benedikt Doll hat seine Medaillen-Ambitionen kurz vor der WM eindrucksvoll unterstrichen. Beim Massenstart in Pokljuka hält er mehrere starke Konkurrenten auf Distanz und läuft auf Rang zwei.

Die Spiele der Europa League werden ab der Saison 2021/22 von der RTL-Mediengruppe übertragen. Werder Bremen fängt sich gegen die TSG Hoffenheim eine deftige Heimpleite ein.

Das ist passiert

- Werder geht gegen Hoffenheim unter

Werder Bremen steckt weiter tief im Abstiegskampf. Die Norddeutschen gehen in de zweiten Hälfte gegen die TSG Hoffenheim förmlich unter. (Zum Bericht)

- Europa League komplett bei neuem TV-Anbieter

Die Neuordnung der deutschen Fernsehlandschaft bei den Übertragungen des Europapokals geht weiter. Die RTL-Mediengruppe hat sich ab der Saison 2021/22 die kompletten Rechte an der Europa League und der neuen Conference League gesichert. (Zum Bericht)

- Ludwig gewinnt Chaos-Rennen

Johannes Ludwig hat den deutschen Rodel-Männern in einem wilden Rennen den ersten Saisonsieg beschert. (Zum Bericht)

- Deutscher im All-Star-Team der EM

Besondere Ehre für Hendrik Pekeler: Der Kreisläufer des THW Kiel ist bei der Handball-EM als bester Abwehrspieler ausgezeichnet worden. Pekeler ist der einzige DHB-Spieler, der ins All-Star-Team des Turniers berufen wurde. (Zum Bericht)

- Doll verpasst Sieg knapp

Biathlet Benedikt Doll hat seine Medaillenambitionen auch im letzten Weltcup-Rennen vor der WM untermauert. Deutschlands bester Skijäger lief am Sonntag im Massenstart von Pokljuka über 15 km nach einer Strafrunde auf den zweiten Rang. (Zum Bericht)

- Calmund lässt sich Magen verkleinern

Reiner Calmund hat sich den Magen verkleinern lassen. Der langjährige Manager des Bundesligisten Bayer Leverkusen unterzog sich am vergangenen Donnerstag einer Operation, bei dem ihm rund 85 Prozent des Magens abgebunden wurden. (Zum Bericht)

- Rießle verpasst Podest

Kombinierer Fabian Rießle hat beim Heim-Weltcup in Oberstdorf trotz einer großen Aufholjagd einen Podestplatz verpasst. Der Team-Olympiasieger aus Breitnau lief am Sonntag von Platz 15 noch auf den fünften Rang vor. (Zum Bericht)

- Biathletinnen im Massenstart schwach

Die deutschen Biathletinnen haben sich mit enttäuschenden Vorstellungen in die WM-Vorbereitung verabschiedet. Beim Weltcup in Pokljuka lief am Sonntag Denise Herrmann im Massenstart über 12,5 km nach fünf Schießfehlern auf den 15. Rang. (Zum Bericht)

- Tremmel verpasst Coup - Straßer wild

Skirennläufer Anton Tremmel hat beim Slalom-Klassiker in Kitzbühel eine Überraschung verpasst, Linus Straßer schied nach einer wilden Fahrt aus. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- FA Cup mit United, Liverpool und City

Der FC Liverpool ist im FA Cup am Abend gegen Shrewsbury Town gefordert (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Gegen den Drittligisten muss Klopp aber wahrscheinlich auf Sadio Mané verzichten. Dazu kommt das Spiel wahrscheinlich auch für Xherdan Shaqiri und James Milner zu früh.

- Bundesliga mit Leverkusen - Düsseldorf

Zum Abschluss des 19. Bundesliga-Spieltages treffen am Abend Bayer Leverkusen und die Fortuna aus Düsseldorf aufeinander (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Gelingt Leverkusen der Sprung auf Rang fünf?

Das müssen Sie heute sehen

- Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam vs. VC Wiesbaden

Am 14. Spieltag der Volleyball-Bundesliga der Frauen messen sich der SC Potsdam und der VC Wiesbaden (ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM). Im Hinspiel siegte Potsdam mit 3:2. Wird es wieder ähnlich knapp?

Das Video-Schmankerl des Tages

Wie viel Sinn ergibt Nagelsmanns Standpauke?

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann macht nach der Niederlage in Frankfurt erstaunliche Aussagen - und spaltet damit den CHECK24 Doppelpass.