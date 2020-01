Am zweiten Tag der Australian Open greifen auch die deutschen Topspieler bei den Damen und Herren ins Geschehen ein.

Angelique Kerber trifft auf eine Qualifikantin aus Italien, Alexander Zverev auf Marco Cecchianto - ebenfalls aus Italien.

Anzeige

In der Premier League stehen die ersten Spiele des 24. Spieltags auf dem Programm. Manchester City spielt bei Sheffield United, in London kommt es zu einem brisanten Derby.

Am Abend gewannen die deutschen Handballer bei der EM das Prestige-Duell gegen Co-Gastgeber Österreich und machten so die Teilnahme am Spiel um Platz 5 perfekt.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: Hernández wieder im Mannschaftstraining

Bayern Münchens Weltmeister Lucas Hernández nähert sich nach fast dreimonatiger Zwangspause seinem Comeback. Der Franzose absolvierte am Montag erstmals seit seiner Verletzung am rechten Sprunggelenk eine vollständige Trainingseinheit mit der Mannschaft. (Zum Bericht)

- Handball-EM: Sieg gegen Österreich - DHB-Team spielt um Platz fünf

Die deutschen Handballer haben ihr drittes Hauptrundenspiel bei der EM gegen Österreich gewonnen und spielen am Samstag in Stockholm um Platz fünf. Vor rund 9000 Zuschauern in der Wiener Stadthalle setzte sich das Team von Bundestrainer Christian Prokop gegen den Gastgeber klar durch. (Zum Bericht)

- Tennis: WTA-Turnier ab 2021 im Rheinland

Das bisherige WTA-Turnier in Nürnberg soll schon ab 2021 im Rheinland ausgetragen werden. Eine Lizenzgesellschaft um Oliver Müller, früherer Manager des Eishockey-Teams Kölner Haie, hat die Lizenz für die Veranstaltung in der Woche vor den French Open erworben. (Zum Bericht)

- Australian Open: Nadal und Thiem souverän

Rafael Nadal löst seine Auftakthürde bei den Australian Open ganz locker, auch Dominic Thiem siegt mit seinem neuen Trainer. Johanna Konta enttäuscht dagegen. (Zum Bericht) Cedric-Marcel Stebe scheitert nach hartem Kampf. (Zum Bericht)

- NBA: Celtics deklassieren Lakers

Die Boston Celtics überrollen die Los Angeles Lakers, dabei gelingt Kemba Walker ein ganz spezieller Sieg. Zahlreiche Prominente lassen sich die Partie nicht entgehen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball-EM: Hauptrunde mit Norwegen und Portugal

In der Hauptrundengruppe II steht der dritte Spieltag an. Norwegen kann mit einem Sieg gegen Island (Handball-EM: Norwegen - Island, ab 18.15 Uhr im LIVETICKER) vorzeitig das Halbfinal-Ticket lösen. Die Isländer wollen hingegen ihre kleine Chance auf das Halbfinale wahren. Slowenien kann mit einem Sieg gegen Portugal (Handball-EM: Portugal - Slowenien, ab 16 Uhr im LIVETICKER) wieder Kurs Richtung Halbfinale nehmen - für Portugal geht es hingegen um die letzte Chance.

- Australian Open: Zverev und Kerber greifen ein

Am zweiten Tag der Australian Open starten acht deutsche Tennisprofis ins Turnier. Unter anderem schlagen Alexander Zverev und Angelique Kerber in der Night Session von Melbourne auf. Zverev trifft auf den Italiener Marco Cecchinato (Australian Open: Alexander Zverev - Marco Cecchinato ab ca. 10.15 Uhr im LIVETICKER), Kerber bekommt es mit dessen Landsfrau Elisabetta Cocciaretto (LAustralin Open: Angelique Kerber - Elisabetta Cocciaretto ab ca. 11 Uhr im LIVETICKER) zu tun.

- Premier League: City bei Überraschungsteam

Um den Abstand auf Tabellenführer FC Liverpool nicht noch größer werden zu lassen, ist für Manchester City am 24. Spieltag ein Auswärtssieg bei Aufsteiger Sheffield United (Premier League: Sheffield United - Manchester City, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) absolute Pflicht. Der FC Chelsea will im Londoner Stadtderby gegen den FC Arsenal (Premier League: FC Chelsea - FC Arsenal, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) seinen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Fünftplatzierten Manchester United für den Moment ausbauen.

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News Live

Die "SPORT1 News" präsentieren die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports. (SPORT1 News Live, ab 18.30 Uhr und 23.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Magenta Sport: Arena

Vier Sportarten, sechs Ligen, ein Magazin: In dem wöchentlichen Format "Magenta Sport: Arena" berichtet SPORT1 über die Highlights aus Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League, 3. Liga, FLYERALARM Frauen-Bundesliga, Deutscher Eishockey Liga, easyCredit Basketball-Bundesliga und der eSports-Szene. Neben Spielberichten bietet das einstündige Magazin in dieser Saison auch aktuelle News, Analysen und Vorberichte zu den einzelnen Ligen und Wettbewerben. (LIVE ab 19 Uhr im TV und Stream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Das ist Bayerns Geheimtipp Dajaku

Er ist 18 Jahre alt und gehört schon zum Kader des FC Bayern. Leon Dajaku ist ein Versprechen für die Zukunft. SPORT1 stellt den Youngster vor.