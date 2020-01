Am dritten Tag der Australian Open wollen Roger Federer und Serena Williams nach ihren glatten Auftaktsiegen in der Night Session von Melbourne nachlegen. Federers Gegner ist der Serbe Filip Krajinovic, Williams bekommt es mit Slowenin Tamara Zidansek zu tun.

Das DHB-Team will bei der Handball-EM nach dem Sieg gegen Österreich auch im Hauptrundenabschluss gegen Tschechien überzeugen.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Görges stürmt in Runde drei

Julia Görges (Bad Oldesloe) hat sich mit einer eindrucksvollen Leistung in die dritte Runde der Australian Open gespielt. Bei zum Teil starkem Wind in der Melbourne Arena besiegte die die 38. der Weltrangliste die an Nummer 13 gesetzte Petra Martic aus Kroatien mit 4:6, 6:3, 7:5. (Zum Bericht)

- Kohlschreiber denkt an Karriereende

Philipp Kohlschreiber hatte nach seinem Dreisatzsieg zum Auftakt in Melbourne gegen Marcos Giron (USA) schon gespürt, "dass da etwas am Bauch ist", eine Ultraschalluntersuchung ergab später einen "Einriss im Bauchmuskel". Die Konsequenz: Kohlschreiber musste auf sein für Mittwoch geplantes Zweitrundenmatch gegen den Weltranglistensechsten Stefanos Tsitsipas (Griechenland) verzichten. (Zum Bericht)

- NBA: Mavs verlieren Krimi, Star verletzt

Die Siegesserie der Dallas Mavericks ist gerissen. Nach vier Siegen in Folge musste sich das Team um Superstar Luka Doncic in einem wahren Krimi mit 110:107 den Los Angeles Clippers geschlagen geben. Dallas verlor mit Dwight Powell den nächsten Schlüsselspieler. (Zum Bericht)

- Massenschlägerei bei College-Spiel

Beim NCAA-Spiel zwischen den Kansas Jayhawks und dem Rivalen Kansas State kam es bei Spielende zu einer wüsten Massenschlägerei. Auslöser dafür war ein Block von Jayhawks-Spieler Silvio De Sousa in den letzten Sekunden des Spiels. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Hohe Geldbußen für Köln und Schalke

Schalke 04 und der 1. FC Köln wurden aufgrund diverser Disziplinlosigkeiten ihrer Fans vom Sportgericht verurteilt und müssen tief in die Tasche greifen. (Zum Bericht)

- Lazio fliegt aus Pokal - Immobile verballert Elfer

Lazio Rom musste sich aus der Coppa Italia verabschieden. Das Team um den ehemaligen Dortmunder Bundesliga-Profi Ciro Immobile verlor das Pokal-Viertelfinale gegen den SSC Neapel mit 0:1. Der 29-jährige Angreifer verschoss früh einen Elfmeter. (Zum Bericht)

- Handball-EM: Norwegen vorzeitig im Halbfinale

Norwegen steht bei der Handball-EM vorzeitig im Halbfinale. Ungarn verliert gegen bereits ausgeschiedene Schweden. Portugal verspielt letzte Chance gegen Slowenien. (Zum Bericht)

- Premier League: Arsenal rettet in Unterzahl Punkt gegen Chelsea - ManCity verkürzt Rückstand

Arsenal rettet im Londoner Derby beim FC Chelsea in Unterzahl einen Punkt. Manchester City besiegt den starken Aufsteiger Sheffield United. (Zum Bericht)

-DEL: Zukunft der Krefeld Pinguine offen

Die Zukunft des wirtschaftlich angeschlagenen DEL-Teams Krefeld Pinguine bleibt ungeklärt. Am kommenden Donnerstag soll eine Entscheidung getroffen werden. (Zum Bericht)

- MLS: Chicharito wechselt zu LA Galaxy

Ex-Leverkusener Chicharito wechselt zu Los Angeles Galaxy in die Major League Soccer. Seine Vertragslaufzeit ist noch unbekannt. (Zum Bericht)

- ATP: Doppel-Weltranglistenerste Robert Farah wegen Dopings suspendiert

Doppel-Weltranglistenerster Robert Farah ist wegen eines positiven Dopingtests vorläufig suspendiert worden. Auch ein Chilene wurde positiv getestet. (Zum Bericht)

- Ski-Alpin: Dominik Paris erleidet Kreuzbandriss

Für Super-G-Weltmeister Dominik Paris ist die Saison nach einem Trainingsunfall vorzeitig beendet. Der 30-Jährige muss auf die "Streif" verzichten. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Copa del Rey mit FC Barcelona und Real Madrid

In der vierten Runde der Copa del Rey reist der FC Barcelona zu UD Ibiza. (Copa del Rey: UD Ibiza - FC Barcelona, ab 19 Uhr im LIVETICKER) Real Madrid gastiert derweil bei Drittligisten Unionistas Salamanca. (Copa del Rey: Unionistas Salamanca - Real Madrid, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Coppa Italia: Juventus Turin - AS Rom

Im Viertelfinale der Coppa Italia empfängt der amtierende Meister Juventus Turin mit seinem Superstar Cristiano Ronaldo die AS Rom. Für eines der beiden Teams wird auch in dieser Spielzeit bereits im Viertelfinale der Traum vom italienischen Pokalsieg vorbei sein. (Coppa Italia: Juventus Turin - AS Rom, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Handball-EM: Tschechien - Deutschland

Das DHB-Team will nach dem Sieg gegen Österreich auch im Hauptrundenabschluss gegen Tschechien überzeugen - bevor das Spiel um Platz fünf in Stockholm ansteht. (Handball-EM: Tschechien - Deutschland, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- Premier League mit United, Spurs, Leicester

Nachdem der souveräne Spitzenreiter FC Liverpool am vergangenen Sonntag eine Nummer zu groß war, soll im heimischen Old Trafford gegen den FC Burnley (Premier League: Manchester United - FC Burnley, ab 21.15 Uhr im LIVETICKER) nun der dritten Heimsieg in Serie gefeiert werden. Die Tottenham Hotspur empfangen unterdessen Nowich City. (Premier League: Tottenham Hotspur - Norwich City, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Leicester City steht gegen West Ham United vor einem lösbaren Heimspiel. (Premier League: Leicester City - West Ham United, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- Australian Open: Federer und Williams wollen nachlegen

Am dritten Turniertag wollen Roger Federer und Serena Williams nach ihren glatten Auftaktsiegen in der Night Session von Melbourne nachlegen. Federers Gegner ist der Serbe Filip Krajinovic (Australian Open: Filip Krajinovic - Roger Federer ab 10.15 Uhr im LIVETICKER). Serena Williams bekommt es mit Slowenin Tamara Zidansek zu tun (Australian Open: Tamara Zidansek - Serena Williams ab 9 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News Live

Die "SPORT1 News" präsentieren die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports. (SPORT1 News Live, ab 18.30 Uhr und 23.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Der FC Bayern steht kurz vor der Verpflichtung von Real-Profi Álvaro Odriozola- Das sind seine besten Szenen in La Liga.