Alexander Zverev steht erstmals im Viertelfinale der Australian Open. Angelique Kerber scheitert unterdessen an einer Russin und muss ihre Titelträume begraben.

RB Leipzig stellt am Nachmittag einen Neuzugang vor.

Das ist passiert

- RB-Boss stellt sich hinter Nagelsmann

Julian Nagelsmann kritisiert seine Spieler - und bekommt nun Rückendeckung von Sportdirektor Markus Krösche. Dieser freut sich sogar über die "knallharte" Ansage. (Zum Bericht)

- RB stellt Neuzugang Olmo vor

Dani Olmo berichtet bei seiner Vorstellung als Neuzugang von RB Leipzig von Angeboten anderer Klubs - macht aber klar, dass er sich voll und ganz RB verschrieben hat. (Zum Bericht)

- Zverev nach Gala im Viertelfinale

Alexander Zverev zieht erstmals in seiner Karriere ins Viertelfinale der Australian Open ein. Gegen Andrey Rublev zeigt er eine überragende Leistung. (Zum Bericht)

- Kerber verpasst Viertelfinale

Angelique Kerber hat bei den Australian Open das Viertelfinale verpasst. Sie unterlag einer Russin in drei Sätzen nach gewonnenem ersten Satz. (Zum Bericht)

- Nadal wirft Kyrgios raus

Rafael Nadal behält im Duell mit Nick Kyrgios die Oberhand, Stan Wawrinka setzt sich in einem hochklassigen Match gegen Daniil Medvedev durch. Auch Dominic Thiem jubelt. (Zum Bericht)

- Deutscher wird Junioren-Weltmeister

Max Barchewitz fährt bei der Junioren-Weltmeisterschaft zum Titel. Der Nachwuchs-Biathlet setzt sich im Einzelrennen über 15 km gegen die Konkurrenz durch. (Zum Bericht)

Das passiert heute

Der 1. FC Kaiserslautern will in der 3. Liga anschluss an die oberen Tabellenplätze halten und weiter von der 2. Liga träumen. Doch dazu müssen die Roten Teufel die Gäste aus Großaspach besiegen - oder kann der Tabellenvorletzte den Pfälzern ein Bein stellen? (3. Liga: 1. FC Kaiserslautern - SG Sonnenhof Großaspach, ab 19 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News LIVE

Das Video-Schmankerl des Tages

Rumble kurios! WWE-Beauty landet auf ihrem Verehrer

WWE-Beauty Mandy Rose entgeht beim Royal Rumble einem frühen Aus, weil sie Verehrer Otis auffängt. Das Schwergewicht hatte sich versteckt.