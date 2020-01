Am Dienstag rollt nach der Winterpause wieder der Ball in der 2. Bundesliga. Tabellenführer Arminia Bielefeld startet mit einem Heimspiel in das neue Jahr.

In Schladming findet ein Spektakel der besonderen Art statt. Der Nacht-Slalom. zu dem wieder zehntausende Fans Zuschauer erwartet werden.

Anzeige

Bei den Australian Open hat es Novak Djokovic mit einem aufschlagstarken Kanadier zu tun.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Basketball: Bryant soll in die Hall of Fame aufgenommen werden

Der am Sonntag tödlich verunglückte Basketball-Superstar Kobe Bryant wird wohl noch in diesem Jahr in die Ruhmeshalle seines Sports aufgenommen. Dies kündigte Jerry Colangelo, Vorsitzender der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, an. (Zum Bericht)

- Handball: Deutschland startet gegen Schweden in Olympia-Quali

Die deutschen Handballer treffen beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio am 17. April in Berlin zunächst auf Schweden. Es folgen die Begegnungen gegen den EM-Vierten Slowenien am 18. und Außenseiter Algerien am 19. April. (Zum Bericht)

- Doping: Bewährungsstrafe für Ex-Skilangläufer Dürr

Der frühere Skilangläufer und Kronzeuge Johannes Dürr ist im Doping-Prozess vor dem Innsbrucker Landgericht nach einem Teilgeständnis zu einer 15-monatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der Österreicherwurde unter anderem des Sportbetrugs, der Vermittlung zum Doping und des gewerbsmäßigen Betrugs für schuldig befunden. (Zum Bericht)

- Fußball: Rekordtransfer - Hertha holt Tousart

Bundesligist Hertha BSC hat seinen Wunschspieler Lucas Tousart unter Vertrag genommen, den Franzosen allerdings direkt wieder für den Rest der Saison an seinen bisherigen Klub Olympique Lyon abgegeben. Nach Angaben der Franzosen bezahlt Hertha für Tousart die Berliner Vereinsrekordablöse von 25 Millionen Euro. (Zum Bericht)

- BBL: Huldigungen für Bryant bei ALBA-Sieg

Vizemeister Alba Berlin hat in der Bundesliga das Verfolgerduell gegen Craislsheim gewonnen. Die Begegnung stand im Zeichen des tragischen Todes von NBA-Legende Kobe Bryant. (Zum Bericht)

- Fußball: Arsenal siegt ohne Özil

Der in der Liga kriselnde FC Arsenal ist ins Achtelfinale des FA Cups eingezogen. Der 13-malige Cupgewinner gewann das Premier-League-Duell beim abstiegsgefährdeten AFC Bournemouth ohne Mesut Özil. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tennis: Australian Open mit Djokovic

Bei den Australian Open werden die ersten Halbfinalisten ermittelt. Den Abschluss in der Night Session bildet das Match von Superstar Novak Djokovic, am Dienstagmorgen deutscher Zeit bekommt er es mit Milos Raonic (Australian Open, Viertelfinale: Novak Djokovic - Milos Raonic ab 9 Uhr im LIVETICKER) zu tun.

- 2. Bundesliga: Tabellenführer Bielefeld im Einsatz

Die Winterpause der 2. Bundesliga ist beendet und die Mannschaften kämpfen wieder um wichtige Punkte im deutschen Unterhaus. Zum Auftakt empfängt Tabellenführer Arminia Bielefeld den VfL Bochum (2.Bundesliga: Arminia Bielefeld - VfL Bochum, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) zum Westfalenderby. Auch für Hannover 96 steht ein wichtiges Spiel auf dem Programm. Der Bundesligaabsteiger steht vor einem schweren Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg (2.Bundesliga: SSV Jahn Regensburg - Hannover 96, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

- Ski Alpin: Straßer hofft auf starkes Night Race

In Schladming steht am Abend ein Slalom-Weltcup (Ski Alpin: Slalom der Herren in Schladming ab 17.45 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm, und Linus Straßer will bei diesem Night Race wieder die Weltspitze angreifen: In der Steiermark hatte er 2015 mit Rang fünf sein bestes Weltcup-Resultat eingefahren. Favoriten sind aber Henrik Kristoffersen aus Norwegen, der Schweizer Daniel Yule und der Franzose Clement Noel.

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News LIVE

SPORT1 News präsentieren die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports (ab 18.30 Uhr und ab 22.30 Uhr LIVE im TV und im Stream).

- Magenta Sport: Arena

Vier Sportarten, sechs Ligen, ein Magazin: In dem wöchentlichen Format "Magenta Sport: Arena" berichtet SPORT1 über die Highlights aus Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League, 3. Liga, FLYERALARM Frauen-Bundesliga, Deutscher Eishockey Liga, easyCredit Basketball-Bundesliga und der eSports-Szene. Neben Spielberichten bietet das einstündige Magazin in dieser Saison auch aktuelle News, Analysen und Vorberichte zu den einzelnen Ligen und Wettbewerben. (LIVE ab 19 Uhr im TV und Stream)

- SSNHD: Die 2. Bundesliga

Auch in dieser Saison ist die Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst ab 23.15 Uhr im TV auf SPORT1, die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen.

Das Video-Schmankerl des Tages

Nach seiner Degradierung aus der Nationalmannschaft im vergangenen Jahr und dem schweren Stand unter Niko Kovac blüht Thomas Müller unter Hansi Flick wieder auf.