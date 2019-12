Bei der Darts-WM geht das Favoritensterben weiter!

Mit Gary Anderson muss sich der nächste ehemalige Weltmeister früh aus dem Turnier verabschieden. Michael van Gerwen trotzt wiederum dem Trend und zieht souverän ins Viertelfinale ein. Gerwyn Price und Peter Wright können ihm heute folgen.

Zlatan Ibrahimovic verkündet seine Rückkehr zum AC Mailand und will den Verein wieder zurück in die Erfolgsspur bringen. Ein Vorhaben, das auch Pep Guardiola angehen muss. Der Spanier und Manchester City müssen bei den Wolverhampton Wanderers einen weiteren bitteren Rückschlag im Titelrennen hinnehmen.

Das ist passiert

- Serie A: Das sagt Ibrahimovic zur AC-Rückkehr

Zlatan Ibrahimovic wechselt nach Italien. Der Schwede schließt sich im Spätherbst seiner Karriere einem Ex-Klub an. (Zum Bericht)

- Darts-WM: Sherrocks Darts-Märchen beendet

Fallon Sherrock liefert bei der Darts-WM eine beeindruckende Leistung gegen Chris Dobey ab. Erst gegen Ende des Matches kippt das Momentum. (Zum Bericht)

- NBA: OKC mit Schröder zurück in der Spur

Die Oklahoma City Thunder zeigen sich bei den Hornets gut erholt von der Niederlage gegen Memphis und gewinnen knapp. Dennis Schröder gibt Impulse von der Bank. (Zum Bericht)

- MLS: Wicky übernimmt in Chicago

Der ehemalige Schweizer Nationalspieler Raphael Wicky wird Trainer bei Chicago Fire. Zuvor war er als U17-Trainer der USA verantwortlich. (Zum Bericht)

- Boxen: Wilder-Fury-Clash in Las Vegas

Das Rematch zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder ist nun offiziell für den 22. Februar in Las Vegas bestätigt. Beide Boxer bringen sich auf Twitter schon in Stellung. (Zum Bericht)

- Darts-WM: Anderson scheitert im Achtelfinale

Mit Superstar Gary Anderson scheitert bei der Darts-WM der nächste Superstar. Ein englischer Youngster sichert sich das erste Ticket ins Viertelfinale. (Zum Bericht)

- Premier League: Pep-Patzer in Wolverhampton

Pep Guardiola und seine Citizens müssen einen weiteren Rückschlag im Titelrennen hinnehmen. In Wolverhampton verliert der Meister trotz Führung. (Zum Bericht)

- Darts-WM: Price und MvG mit Mega-Averages

Gerwyn Price sichert sich mit einer Gala-Vorstellung das letzte Achtelfinal-Ticket der Darts-WM. Er und MvG stellen neue Bestmarken bei den Averages auf. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Premier League mit FC Everton und Tottenham Hotspur

In der Premier League gibt es zwischen den Jahren keine Verschnaufpause. Nach dem traditionellen Boxing Day sind die Teams schon wieder gefragt. Carlo Ancelotti will mit dem FC Everton den zweiten Sieg im zweiten Spiel feiern. (Premier League: Newcastle United - FC Everton, ab 16.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) Jose Mourinho will gegen Norwich City den zweiten Sieg nach Weihnachten einfahren. (Premier League: Norwich City - Tottenham Hotspur, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Leicester City will nach der Klatsche gegen den FC Liverpool wieder zurück in die Erfolgsspur. (Premier League: West Ham United - Leicester City, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Vierschanzentournee: Qualifikation in Oberstdorf

Über den Jahreswechsel heißt es für die besten Skispringer der Welt wieder Vorhang auf für die Vierschanzentournee. Traditionell startet die Serie mit dem Springen in Oberstdorf. Los geht es mit der Qualifikation. (Vierschanzentournee, Oberstdorf: Qualifikation, ab 16.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Wintersport: Damen und Herren im Einsatz

Im italienischen Cortina d'Ampezzo duellieren sich die schnellsten Skifahrer wieder um den Sieg. Mit Thomas Dreßen hat auch der DSV wieder ein heißes Eisen im Feuer. (Wintersport: Abfahrt der Herren in Cortina d'Ampezzo, ab 11.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Die Frauen starten zuvor bereits in Lienz im Riesenslalom. (Wintersport: Riesenslalom der Frauen in Lienz, ab 10.15 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- DEL mit München und Mannheim

Auch in der DEL ist zwischen den Jahren einiges geboten. So müssen die Adler Mannheim nach ihrer Niederlage in Schwenningen direkt weiter zum ERC Ingolstadt. (DEL, 32. Spieltag: ERC Ingolstadt - Adler Mannheim, ab 17.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) Für den EHC Red Bull München steht mit dne Thomas Sabo Ice Tigers prompt das nächste Bayern-Derby an. (DEL, 32. Spieltag: Thomas Sabo Ice Tigers - EHC Red Bull München, ab 17.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Darts-WM Live

Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace in London der neue Darts-Weltmeister gesucht. Unter anderem sind heute auch die Favoriten Peter Wright und Gerwyn Price im Einsatz.

Darts-WM 2020 | Fallon Sherrock nach ihrem Ausscheiden - Fallon Sherrock ist trotz ihres Ausscheidens glücklich. Die letzten zwei Wochen waren "die besten Wochen ihres Lebens" und sie hofft auf eine weitere Teilnahme im nächsten Jahr.