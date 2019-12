Es liegt Historisches in der Luft!

Bei der Darts-WM kann Nico Kurz als erster Deutscher überhaupt ein Achtelfinale erreichen. Am Abend steht dann der zweimalige Titelträger Gary Anderson am Oche.

Im Wintersport steigt mit dem Parallel-Slalom der Herren in Alta Badia ein publikumsträchtiges Highlight des Ski Alpin-Rennkalenders. In der Affäre um den Erfurter Sportarzt Mark S. sind zwei weitere deutsche Sportler in den Kreis der Verdächtigen geraten.

Cristiano Ronaldo verpasst im italienischen Superpokal die Chancen, das Jahr mit einem Titel zu beenden. Eintracht Frankfurt schlittert unaufhaltsam dem Abstiegskampf entgegen. In der NBA erleben die Dallas Mavericks einen historischen Kollaps.

Das ist passiert

- Bundesliga: Frankfurt verliert Fight in Paderborn

Eintracht Frankfurt schlittert unaufhaltsam dem Abstiegskampf entgegen. Auch gegen Schlusslicht SC Paderborn setzt es eine verdiente Niederlage. (Zum Bericht)

- La Liga: Real stolpert im Titelrennen

Beim letzten La Liga-Spiel des Jahrzehnts verpasste Real einen Heimsieg. Die Königlichen können nicht mit Tabellenführer Barca gleichziehen. (Zum Bericht)

- Mavs mit historischem Kollaps ohne Doncic

Die Dallas Mavericks geben binnen zehn Minuten einen scheinbar beruhigenden Vorsprung bei den Toronto Raptors aus der Hand. Ein Spieler sorgt dafür fast im Alleingang. (Zum Bericht)

- Herber Rückschlag für Seahawks

Die Seattle Seahawks kassieren im Rennen um den Playoff-Heimvorteil einen herben Dämpfer. Derweil erreicht Pat Mahomes einen Meilenstein. (Zum Bericht)

- Rüdiger reagiert auf rassistische Anfeindungen

Nationalspieler Antonio Rüdiger spricht in den sozialen Medien über die rassistischen Anfeindungen gegen seine Person und fordert zum Handeln auf. (Zum Bericht)

- Lazio gewinnt Superpokal gegen Juve

In der italienischen Supercoppa trifft Meister Juventus auf Pokalsieger Lazio. Am Ende jubeln die Römer. (Zum Bericht)

- Handball: Kiel blamiert sich gegen Wetzlar

Der THW Kiel kassiert einen herben Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft. Der TSV Hannover-Burgdorf schließt indes zum Spitzenreiter auf. (Zum Bericht)

- BBL: Bayern bauen Siegesserie aus - Berlin behält Rang zwei im Blick

Bayern München bestätigt gegen die Gießen 46ers seine gute Form in der BBL. Alba Berlin behält Dank eines Sieges gegen die Hamburg Towers Rang zwei im Blick. (Zum Bericht)

Das passiert heute

Ski Alpin: Parallel-Riesenslalom der Herren

In Alta Badia geht es direkt Schlag auf Schlag. Nach dem Riesenslalom am Sonntag steht mit dem Parallel-Riesenslalom der Herren gleich ein weiteres Highlight auf dem Programm. Auch hier wird Vortagessieger Henrik Kristoffersen wieder ein gehöriges Wörtchen um den Sieg mitreden wollen. (Ski Alpin: Parallel-Riesenslalom der Herren, ab 18.15 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- NFL: Wer holt sich die Playoff-Tickets?

Es ist Zeit der Playoff-Entscheidungen in der NFL! Die schon qualifizierten Green Bay Packers müssen in der Nacht von Montag auf Dienstag bei den Minnesota Vikings ran. Auch die Vikings sind noch nicht aus dem Rennen um die Post-Season. (Die Livescores zur 16. Spielwoche)

Das müssen Sie heute noch sehen

- Darts-WM live mit Nico Kurz

Bei der Darts-WM geht es in der Nachmittagssession (LIVE ab 13.40 Uhr) für den einzig verbliebenen Deutschen um den Einzug ins Achtelfinale. Dabei bekommt es Nico Kurz mit Luke Humphries zu tun. (Darts-WM, Sechzehntelfinale: Nico Kurz - Luke Humphries, ab 13.40 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV, auf Youtube und im Livestream).

In der Abendsession (LIVE ab 20.10 Uhr) ist unter anderem Gary Anderson gegen Ryan Searle im Einsatz. (Darts-WM, Sechzehntelfinale: Gary Anderson - Ryan Searle ab 21.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV, auf Youtube und im Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Alexander Nübel verlässt FC Schalke 04 und wechselt wohl zum FC Bayern München - Torwart-Juwel Alexander Nübel wird den FC Schalke 04 am Saisonende verlassen. Nach SPORT1-Informationen wird Nübel ablösefrei zum FC Bayern wechseln.