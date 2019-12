Manuel Neuer steht nach SPORT1-Informationen vor einer langfristigen Vertragsverlängerung beim FC Bayern.

Das neue BVB-Trikot begeistert die Fans - sorgt aber auch schnell für Ärger. Den deutschen Handball-Frauen gelingt bei der WM in Südkorea der Sieg gegen einen Titel-Mitfavoriten.

In der Bundesliga empfängt Werder Bremen zum Abschluss des 14. Spieltages Aufsteiger Paderborn. In der NFL steigt der Mega-Kracher zwischen den Patriots und den Chiefs.

Das ist passiert

- Neuer vor langfristiger Verlängerung bei Bayern

- Kölner Krise verschärft sich

Dem 1. FC Köln gelingt in Berlin keine Trendwende. Der Trainerwechsel ist wirkungslos verpufft. Union zeigt sich eiskalt. Sebastian Andersson avanciert zum Matchwinner. (Zum Bericht)

- DEL-Spiel wegen Notfall abgebrochen

Die Partie zwischen Köln und und Nürnberg kann wegen eines medizinischen Notfalls nicht zu Ende gespielt werden. Die Haie sprechen von einem "schlimmen Ereignis". (Zum Bericht)

- Fan-Frust trotz Gala: Warum das neue BVB-Trikot für Zoff sorgt

Der BVB überrascht gegen Fortuna Düsseldorf mit komplett schwarzen Trikots. Der besondere Dress begeistert die Fans - sorgt aber auch schnell für Ärger. (Zum Bericht)

- Preuß verballert Podestplatzierung

Bei der Biathlon-Staffel der Frauen liegt das deutsche Quartett lange auf Podiumskurs, bis die Schlussläuferin ihren letzten Schuss daneben setzt. Norwegen gewinnt. (Zum Bericht)

- Buzzerbeater rettet Bayern

Der bislang ungeschlagene Spitzenreiter der BBL tut sich gegen ein Kellerkind sehr schwer. Erst ein Dreier mit der Schlusssirene lässt die Bayern aufatmen. (Zum Bericht)

- Geiger verpasst Podium

Am Tag nach seinem zweiten Platz fliegt Karl Geiger in Nischni Tagil am Podest vorbei. Beim Sieg eines Österreichers verschärft sich die Krise von Markus Eisenbichler. (Zum Bericht)

- "Müssen reden!" Diese Probleme stürzen Bayern in neue Krise

Auch bei Borussia Mönchengladbach lässt der FC Bayern zahlreiche Topchancen ungenutzt. Hansi Flick beklagt mangelnde Entschlossenheit. Hasan Salihamidzic kündigt Gespräche an. (Zum Bericht)

- Schenkt Mourinho gegen Bayern ab?

Am Mittwoch empfängt der FC Bayern München die Tottenham Hotspur in der Champions League. Tottenham-Trainer José Mourinho plant dabei mit einigen Startelf-Änderungen. (Zum Bericht)

- Dresden verpasst Befreiungsschlag - St. Pauli weiterhin sieglos

Dynamo Dresden verpasst den Befreiungsschlag gegen Sandhausen. St. Pauli unterliegt Jahn Regensburg in Unterzahl. SV Darmstadt und Wehen Wiesbaden trennen sich Remis. (Zum Bericht)

- DHB-Frauen träumen nach Oranje-Sieg: "Egal, wer kommt!"

Bärenstarke Performance der deutschen Handballerinnen. Bei der Weltmeisterschaft gelingt dem Team von Trainer Henk Groener gegen den Titel-Mitfavorit ein Sieg. (Zum Bericht)

- Ruiz erklärt Niederlage - und will 3. Fight gegen Joshua

Anthony Joshua holt sich seine vier WM-Titel im Schwergewicht zurück. Der Brite gewinnt den mit Spannung erwarteten Rückkampf gegen Titelverteidiger Andy Ruiz Jr. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Werder Bremen - SC Paderborn

Nach dem Befreiungsschlag beim VfL Wolfsburg wartet auf Werder Bremen nun der SC Paderborn. Sorgen bereitet den Gastgebern die abhandengekommene Heimstärke. (Zum LIVETICKER)

- NFL: New England Patriots - Kansas City Chiefs

Die Post Season in der NFL rückt unaufhaltsam näher! Am Sonntagabend kommt es zu brisanten Duellen, der absolute Leckerbissen dürfte die Partie der Kansas City Chiefs gegen die New England Patriots sein. (Zu den Livescores)

Das müssen Sie sehen

- Eishockey LIVE: EHC Red Bull München - Adler Mannheim

Meister Adler Mannheim ist nach einer kurzen Schwächephase wieder in der Spur. Bei Spitzenreiter Red Bull München wartet jetzt aber ein echter Härtetest. (ab 17 Uhr LIVE im TV und im Stream auf SPORT1)

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga - 16. Spieltag

Auch in dieser Saison ist die Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst am Sonntagabend die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen (ab 19.30 Uhr im TV und im Stream auf SPORT1)

Das Video-Schmankerl

Der FC Barcelona ist dank eines überragenden Lionel Messi Tabellenführer. Marc-André ter Stegen liefert per Traumvorlage bereits seinen zweiten Assist der Saison.