Solche Geschichten schreibt nur der Sport!

Bei der Darts-WM sorgt eine Frau für die nächste faustdicke Überraschung. Und der FC Liverpool krönt sich zum Klub-Weltmeister.

Und was steht am Sonntag an? Das Programm kann sich auf jeden Fall sehen lassen - ein besonderes Highlight dürfte der nächste Auftritt von Max Hopp bei der Darts-Weltmeisterschaft sein.

Das ist passiert

- Darts-WM: Sherrock setzt Märchen fort

Fallon Sherrock erobert die Darts-Welt weiter wie im Sturm. Die Engländerin schlägt auch Mensur Suljovic und steht bei der WM in Runde drei. (Zum Bericht)

- Liverpool ist Klub-Weltmeister

Im Finale der Klub-WM traf Champions-League-Sieger Liverpool auf die Gewinner der Copa Libertadores Flamengo Rio de Janeiro. Am Ende jubelt Liverpool. (Zum Bericht)

- Lewandowski erfolgreich operiert - Martínez fällt aus

Robert Lewandowski begibt sich wenige Stunden nach dem letzten Bayern-Spiel der Hinrunde unters Messer (Zum Bericht). Javi Martínez fällt lange aus. (Zum Bericht)

- Hoffenheim: Vogt tritt als TSG-Kapitän zurück

Kevin Vogt legt sein Amt als Spielführer der Hoffenheimer nieder. Der Verteidiger beklagt ein gestörtes Vertrauensverhältnis zu Trainer Alfred Schreuder. (Zum Bericht)

- HBL: Flensburg bezwingt Löwen im Topspiel

Die SG Flensburg-Handwitt lässt die Pleite gegen die Eulen mit einer starken Vorstellung gegen die Rhein-Neckar Löwen vergessen. Marius Steinhauser sticht heraus. (Zum Bericht)

- Brady führt Pats zum Divison-Titel

Die New England Patriots fahren den nächsten Division-Titel in der AFC East ein. Nach zuletzt schwachen Leistungen dreht Tom Brady auf. Die 49ers machen es spannend. (Zum Bericht)

- Leonard trotzt Buhrufen bei Rückkehr

Die Los Angeles Clippers stellen bei den San Antonio Spurs einen Rekord auf, während Kawhi Leonard ausgebuht wird. James Harden liefert ein Dreier-Feuerwerk. (Zum Bericht)

- Draisaitl glänzt bei Oilers-Sieg

Nach sechs Pleiten in den letzten sieben Spielen gewinnen die Edmonton Oilers gegen die Montreal Canadiens. Leon Draisaitl weiß erneut zu überzeugen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Union zur Winterpause vor der Eintracht?

Union Berlin absolviert eine starke Hinrunde und findet sich vor dem letzten Spiel auf dem 11. Rang wieder. Als letzter Gegner 2019 wartet Fortuna Düsseldorf (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Mit einem Sieg würden die Eisernen unter anderem die deutlich höher gehandelte Eintracht aus Frankfurt hinter sich lassen, die zum Abschluss beim SC Paderborn zu Gast ist (18 Uhr im LIVETICKER).

- Premier League: ManUnited, Spurs und Chelsea im Einsatz

In der englische Eliteliga sind am Sonntag drei Team aus den "Big Six" am Start. Erst bekommt es Manchester United mit dem FC Watford zu tun (15 Uhr im Liveticker), dann steht Jose Mourinho mit den Tottenham Hotspur seinem Ex-Klub FC Chelsea gegenüber (17.30 Uhr im LIVETICKER).

- Supercoppa-Finale live

In der Supercoppa steht das Finale an. Italiens Rekordmeister Juventus Turin trifft im Endspiel auf Lazio Rom (ab 17.45 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- CHECK24 Doppelpass live

Die Tops und Flops der Hinrunde, Überflieger RB Leipzig, der FC Bayern und Dortmund in der Bewährungsprobe sowie der Blick auf den Herbstmeister und dessen Titelreife: Moderator Thomas Helmer diskutiert darüber im CHECK24 Doppelpass mit Oliver Mintzlaff, RB-Geschäftsführer sowie Christoph Daum, Ex-Trainer unter anderem von Stuttgart, Leverkusen und Frankfurt, und dem früheren Nationalspieler und Ex-Schalke- und Gladbach-Profi Mike Hanke.

- Darts-WM Live

"Game On" im "Ally Pally": Vom 13. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an. Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace in London der neue Darts-Weltmeister gesucht. Am Sonntag tritt im Sechzehntelfinale unter anderem Max Hopp an. Das letzte Spiel des Tages bestreitet Topfavorit Michael van Gerwen.

Das Video-Schmankerl des Tages

Trainer-Zoff? Frage verdutzt Streich und Wagner - ein Reporter denkt, dass es während des Spiels Zwist zwischen Christian Streich und David Wagner gab. Die Trainer reagieren verwundert.