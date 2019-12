RB Leipzig sieht im Abendspiel bei Fortuna Düsseldorf und übernimmt die Tabellenführung. Borussia Mönchengladbach kann jedoch am Sonntag mit einem Sieg beim VfL Wolfsburg zurückschlagen.

Bei der Darts-WM scheitert Legende Raymond van Barnefeld schon in Runde eins und beendet seine Karriere. Am dritten Tag steigen Ian White und Michael Smith ins Geschehen ein.

Die Dallas Mavericks müssen bei der Overtime-Pleite gegen die Miami Heat auf Luka Doncic verzichten. Der 20-Jährige verletzt sich früh.

Das ist passiert

- RB Leipzig springt an die Spitze

RB Leipzig fährt bei Fortuna Düsseldorf einen souveränen Erfolg ein. Durch den Dreier springt das Team von Julian Nagelsmann an die Tabellenspitze. (Zum Bericht)

- Schock für Mavs! Doncic verletzt

Sorge bei den Dallas Mavericks. Gegen die Miami Heat kassiert das Team nicht nur eine Overtime-Pleite, Luka Doncic muss zudem verletzt das Parkett verlassen. (Zum Bericht)

- Barney und Cross ausgeschieden

Raymond van Barneveld scheitert schon zum Auftakt der Darts-WM und beendet seine Karriere. Rob Cross muss in Runde zwei ebenfalls die Segel streichen. (Zum Bericht)

- Krimi: Berlin siegt im Spitzenspiel

Im Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga beweisen die Berlin Recycling Volleys starke Nerven. Der Titelverteidiger siegt in fünf Sätzen in Friedrichshafen. (Zum Bericht)

- Deutscher Doppelsieg in Cortina

Die deutschen Snowboarderinnen sind beim Parallel-Riesenslalom in Cortina d'Ampezzo eine Klasse für sich. Ramona Hofmeister siegt im Finale gegen Selina Jörg. (Zum Bericht)

- Deutsche Rodler feiern in Whistler

Toni Eggert/Sascha Benecken gewinnen den Weltcup in Whistler. Die Rodel-Weltmeister setzen sich vor den Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt durch. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Wolfsburg empfängt die Fohlen-Elf

International ist die Saison für Borussia Mönchengladbach beendet. In der Bundesliga läuft es allerdings rund für die Elf vom Niederrhein. Zwar hat sich RB Leipzig mit dem Sieg am Samstagabend bei Fortuna Düsseldorf vorübergehend die Tabellenspitze gesichert, mit einem Dreier kann das Team von Marco Rose jedoch wieder auf den Platz an der Sonne zurückkehren (Bundesliga, 15. Spieltag: VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- Bundesliga: Formschwache Frankfurter auf Schalke gefordert

In der Europa League sind die Frankfurter nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Aber auch in der Liga läuft es aktuell nicht so richtig rund. Folgerichtig rangiert man derzeit nur auf Rang zwölf. Will man auch nächstes Jahr wieder auf Europa-Tournee gehen, helfen nur noch Siege - auch gegen den FC Schalke 04, der seinerseits eine überraschend starke Saison spielt (Bundesliga, 15. Spieltag: FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- 2. Bundesliga: Hamburg, Nürnberg und Dresden wollen aus der Krise

Der Hamburger SV hat mit zuletzt zwei Niederlagen in Folge Spitzenreiter Arminia Bielefeld etwas aus den Augen verloren. Beim SV Sandhausen soll daher endlich wieder ein Dreier her (2. Bundesliga, 17. Spieltag: SV Sandhausen - Hamburger SV ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). Allerdings steht der HSV im Vergleich mit den anderen Traditionsvereinen aus Nürnberg und Dresden noch hervorragend da. Der 1. FC Nürnberg kämpft gegen Holstein Kiel um wichtige Punkte im Abstiegskampf (2. Bundesliga, 17. Spieltag: 1. FC Nürnberg - Holstein Kiel ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). Für Dynamo Dresden geht es sogar fast schon ums Überleben. Als Tabellenletzter muss man dringend in Osnabrück punkten, um den Anschluss zum rettenden Ufer nicht komplett zu verlieren (2. Bundesliga, 17. Spieltag: VfL Osnabrück - Dynamo Dresden ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- Biathlon: Verfolgung und Staffel in Hochfilzen

Für die deutschen Skijäger geht es in Hochfilzen um Wiedergutmachung. In der Verfolgung wollen die deutschen Frauen um Denise Herrmann nach dem historischen Tiefpunkt im Sprint zumindest weiter nach vorne laufen (Biathlon, Hochfilzen: Verfolgung der Frauen ab 12.00 Uhr im SPORT1-Liveticker). Die Männer wollen in der Staffel das Podest angreifen und so für ein versöhnliches Ende sorgen (Biathlon, Hochfilzen: Staffel der Männer ab 14.15 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- Eishockey: DEL-Spitzenduell zwischen München und Mannheim

Die Adler Mannheim müssen am 27. Spieltag zum souveränen Tabellenführer aus München. Mit einem Sieg könnte man den Abstand auf den EHC Red Bull München zumindest etwas verringern. Allerdings werden die Münchener nach der Overtime-Niederlage vor einer Woche gegen Mannheim auf Revanche aus sein (DEL, 27. Spieltag: EHC Red Bull München - Adler Mannheim ab 14.00 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Das müssen Sie heute sehen

- Der Check24 Doppelpass

Bayerns Kantersieg gegen Bremen, Dortmunds Ausrufezeichen in Mainz, Leipzigs Sprung an die Tabellenspitze - der 15. Bundesliga-Spieltag hatte wieder jede Menge Action zu bieten. Moderator Thomas Helmer diskutiert darüber ab 11 Uhr im CHECK24 Doppelpass LIVE im TV auf SPORT1 mit Clemens Fritz und den SPORT1-Experten Mario Basler sowie Marcel Reif.

- Eishockey live: Grizzlys Wolfsburg - Eisbären Berlin

Am 27. Spieltag kämpfen die Wolfsburger Grizzlys und Eisbären Berlin um die inoffizielle Bären-Meisterschaft. Dabei ist das letzte Aufeinandertreffen noch nicht lange her. Erst vor zwei Wochen stand man sich in Berlin gegenüber und lieferte den Fans einen packenden Krimi, den die Gäste aus Wolfsburg mit 6:5 im Penaltyschießen für sich entscheiden konnten. Können die Eisbären heute ab 16.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 zurückschlagen?

- SSNHD: Die 2. Bundesliga

Auch in dieser Saison ist die Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst am Sonntagabend, ab 19.30 Uhr im TV auf SPORT1, die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen.

- Darts Live, 3. Tag der WM mit Michael Smith

"Game On" im "Ally Pally": Vom 13. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace in London der neue Darts-Weltmeister gesucht (Darts-WM, 1. und 2. Runde: ab 14 Uhr sowie ab 20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und ab 13.30 Uhr sowie 20 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de). Am Sonntag greift unter anderem Michael Smith ins Geschehen ein.

Das Video-Schmankerl des Tages

Bayern-Trainer Hansi Flick lobt den Gala-Auftritt von Philippe Coutinho gegen Werder Bremen und freut sich aber vor allem über die Reaktion der Mannschaft.