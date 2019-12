Die Zukunft von Hansi Flick beim FC Bayern ist nach wie vor offen. Karl-Heinz Rummenigge verrät nun, wie die Münchner in der Personalie weiter vorgehen wollen.

Am Abend ist Bremen in Wolfsburg zu Gast, in Spanien steigt das Topspiel zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona.

Das ist passiert

- Gladbach erobert Tabellenführung

Borussia Mönchengladbach verdrängt RB Leipzig wieder von der Tabellenspitze. Ein Blitzstart nach der Pause ebnet Gladbach gegen den SC Freiburg den Weg. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Rummenigge verrät Plan mit Flick

Die Zukunft von Hansi Flick beim FC Bayern ist nach wie vor offen. Karl-Heinz Rummenigge verrät nun, wie die Münchner in der Personalie weiter vorgehen wollen. (Zum Bericht)

- Bundesliga: YouTuber überrascht Klinsmann

Am Tag nach der 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund hat Jürgen Klinsmann im Training von Hertha BSC ungebetenen Besuch. Es ist ein Wiederholungstäter. (Zum Bericht)

- Premier League: Ernüchterndes Arsenal-Debüt für Ljungberg

Fredrick Ljungberg und Per Mertesacker geben ihr Debüt auf der Arsenal-Bank. Die Wende schaffen die Gunners allerdings nicht. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Drei Gomez-Tore zählen nicht- Bielefeld neuer Tabellenführer

Arminia Bielefeld rückt durch den Sieg bei Darmstadt 98 auf Platz 1 vor. Mario Gomez schnürt beim Spiel des VfB Stuttgart in Sandhausen einen Dreierpack. Allerdings steht der Stürmer jeweils im Abseits. (Zum Bericht)

- Formel 1: Hamilton mit Gala - Vettel abgehängt

Lewis Hamilton siegt beim Großen Preis von Abu Dhabi souverän vor Max Verstappen und Charles Leclerc. Sebastian Vettel erlebt einen schwarzen Tag. (Zum Bericht)

- Handball-WM: DHB-Team feiert Kantersieg

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen gewinnt auch das zweite Spiel bei der Handball-WM. Gegner Australien hat nicht den Hauch einer Chance. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Wolfsburg misst sich mit Bremen

In der vorletzten Partie des Spieltages misst sich der VfL Wolfsburg dann mit dem SV Werder Bremen (Bundesliga: VfL Wolfsburg - Werder Bremen ab 18 Uhr im LIVETICKER).

- NFL: Jackson fordert die 49ers

Auf dieses Duell haben die NFL-Fans gewartet. Die Ravens und der unvergleichliche Quarterback Lamar Jackson messen sich um 19 Uhr mit dem NFC-Topteam San Francisco 49ers. Alle Infos erhalten Sie nach dem Spiel auf SPORT1.de und in der SPORT1-App.

- La Liga: Altetico empfängt Barcelona

Topspiel-Kracher in der spanischen Eliteliga: Altetico Madrid empfängt Superstar Lionel Messi und den FC Barcelona. Barca könnte mit einem Sieg an Real Madrid vorbei ziehen und die Tabellenspitze zurückerobern (La Liga: Altetico Madrid - FC Barcelona um 21 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga - 15. Spieltag

Einen Tag nach der ersten Niederlage von Hansi Flick äußert sich Karl-Heinz Rummenigge zur Zukunft des Übgergangstrainers. Im Winter wolle man sich zusammensetzen.