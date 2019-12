Der Super-Samstag hatte es in sich: Borussia Dortmund kämpft sich in Unterzahl zum Sieg, der FC Bayern verliert trotz etlicher Topchancen gegen Bayer Leverkusen und die deutsche Nationalmannschaft erwischt bei der EM-Auslosung eine absolute Todesgruppe.

Am Sonntag geht es in der Bundesliga mit Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg weiter, in Spanien steigt das Topspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona.

Außerdem lierfern wir Ihnen das volle Live-Programm in Sachen Basketball und Eishockey.

Das ist passiert

- EM-Auslosung: Todesgruppe für Deutschland

Die EM 2020 wirft ihre Schatten voraus. Nach der Auslosung in Bukarest ist klar: Auf die deutsche Mannschaft wartet eine echte Hammergruppe (Zum Bericht).

- Bundesliga: Bayern nach Pleite gegen Leverkusen "fassungslos"

Hansi Flick muss erstmals als Trainer des FC Bayern einen Rückschlag hinnehmen. Bayer Leverkusen nutzt die schwache Chancenverwertung der Münchener aus (Zum Bericht).

- Handy-Dreh: Droht Klinsmann Ärger?

Ungewöhnliche Aktion vor dem Trainer-Debüt für Hertha BSC gegen den BVB: Jürgen Klinsmann filmt die Tribüne. Ein Detail könnte für Verstimmung sorgen (Zum Bericht).

- Premier League: Klopps Reds ziehen davon

Nach dem Punktverlust von Manchester City macht es der FC Liverpool besser. Mourinho siegt mit den Spurs gegen Bournemouth, Chelsea lässt Punkte liegen (Zum Bericht).

- Ski alpin: Mega-Comeback! Dreßen gewinnt Abfahrt

Thomas Dreßen gewinnt die Abfahrt in Lake Louise. Nach langer Verletzungspause gelingt dem Kitzbühel-Sieger ein phänomenales Comeback (Zum Bericht).

- Harden zieht mit Jordan gleich

Nächste Glanzleistung von James Harden - und diesmal ist sie historisch!

Der 30 Jahre alte Superstar hat seine Houston Rockets in der sechsten Spielwoche der NBA zu einem triumphalen 158:111-Sieg gegen die Atlanta Hawks geführt. Harden erzielte dabei 60 Punkte - und das in nur drei Vierteln. Um genau zu sein: in 31 Minuten. (Zum Bericht)

- Draisaitl kassiert nächste Pleite

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL die zweite Niederlage in Serie hinnehmen müssen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Stuttgart muss in Sandhausen ran

Der VfB Stuttgart bekommt es am Sonntag mit dem SV Sandhausen zu tun (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER). Arminia Bielefeld tritt zeitgleich beim SV Darmstadt 98 an und könnte bereits mit einem Remis die Tabellenführung übernehmen. Den Zweitliga-Sonntag komplettiert die Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und der SpVgg Greuther Fürth. Alle drei Spiele gibt es um 13.30 Uhr im LIVETICKER - einzeln oder in der Konferenz.

- Bundesliga: Kehrt Gladbach an die Spitze zurück?

Die Borussia aus Gladbach braucht drei Punkte, um an den Platz an der Sonne zurückzukehren. Der SC Freiburg dürfte allerdings etwas dagegen haben (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg um 15.30 Uhr im LIVETICKER). In der vorletzten Partie des Spieltages misst sich der VfL Wolfsburg dann mit dem SV Werder Bremen (ab 18 Uhr im LIVETICKER).

- NFL: Jackson fordert die 49ers

Auf dieses Duell haben die NFL-Fans gewartet. Die Ravens und der unvergleichliche Quarterback Lamar Jackson messen sich um 19 Uhr mit dem NFC-Topteam San Francisco 49ers. Alle Infos erhalten Sie nach dem Spiel auf SPORT1.de und in der SPORT1-App.

- La Liga: Altetico empfängt Barcelona

Topspiel-Kracher in der spanischen Eliteliga: Altetico Madrid empfängt Superstar Lionel Messi und den FC Barcelona. Barca könnte mit einem Sieg an Real Madrid vorbei ziehen und die Tabellenspitze zurückerobern (La Liga: Altetico Madrid - FC Barcelona um 21 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Der CHECK24 Doppelpass

Was bedeutet der Sieg von Borussia Dortmund für Lucien Favre? Wie konnten die Bayern trotz zahlreicher Chancen gegen Bayer Leverkusen verlieren? Und wie gut sind die Leipziger wirklich? Das sind nur einige der Fragen, die die Expertenrunde im CHECK24 Doppelpass besprechen wird (ab 11 Uhr LIVE im TV und im STREAM). Zu Gast sind unter anderem Neven Subotic, Jens Lehmann und Andreas Herzog.

- BBL: MHP Riesen Ludwigsburg - Löwen Braunschweig

Am 10. Spieltag der easyCredit Basketball Bundesliga treffen die MHP RIESEN Ludwigsburg und die Basketball Löwen Braunschweig aufeinander. Nach einem guten Saisonstart kämpfen beide Teams um die Playoff-Plätze (Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg - Basketball Löwen Braunschweig um 15 Uhr LIVE im TV und im STREAM bei SPORT1).

- DEL: Kölner Haie - Iserlohn Roosters

In der DEL haben die Kölner Haie heute die Iserlohn Roosters zu Gast. Nach einem enttäuschenden Saisonstart wollen sich die Haie nach oben arbeiten, ein Heimsieg gegen den Außenseiter aus Iserlohn ist dabei eigentlich Pflicht (DEL: Kölner Haie - Iserlohn Roosters um 17 Uhr LIVE im TV und im STREAM bei SPORT1).

Das Video-Schmankerl des Tages

