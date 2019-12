Am 15. Spieltag der Premier League gewinnt Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool das Stadtderby gegen den FC Everton.

Der FC Chelsea macht sich Hoffnungen bei Jadon Sancho.

Die Rückkehr von Trainer José Mourinho zum seinem Ex-Klub Manchester United misslingt - Tottenham Hotspur verliert im Old Trafford und rutscht in der Tabelle ab.

Im DHB-Pokal gewinnt Hannover in letzter Sekunde gegen die Rhein-Neckar Löwen.

Das ist passiert

- Fussball: Darauf setzt Chelsea im Sancho-Poker

Der FC Chelsea glaubt, im Poker um Dortmunds Jungstar Jadon Sancho zwei besondere Asse im Ärmel zu haben. (Zum Bericht)

- Fussball: Mourinho verliert bei Rückkehr

Tottenham Hotspur verliert am 15. Spieltag in der Premier League mit 1:2 bei Manchester United. Die Rückkehr von José Mourinho ins Old Trafford misslingt. (Zum Bericht)

- Fussball: Reds triumphieren im Liverpool-Derby

Der FC Liverpool gewinnt das Stadtderby gegen den FC Everton. Divock Origi trifft für das Klopp-Team doppelt. Auch Chelsea und Leicester feiern Siege. (Zum Bericht)

- Fussball: PSG schlägt Nantes und zieht davon

Paris Saint-Germain schlägt den FC Nantes in der Ligue 1 mit 2:0 und zieht davon. Kylian Mbappé und Neymar treffen für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel. (Zum Bericht)

- Handball: Pokal-Krimi! Hannover besiegt Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen und der TSV Hannover-Burgdorf liefern sich im DHB-Pokal einen Mega-Fight. Am Ende jubeln die Recken in letzter Sekunde. (Zum Bericht)

- NBA: Dallas-Serie hält an - Doncic winkt Jordan-Rekord

Die Dallas Mavericks feiern den vierten Sieg in Folge nach einer Aufholjagd, an der vor allem die Bank der Texaner Anteil hat. Luka Doncic nimmt Jordans Rekord ins Visier. (Zum Bericht)

- NHL: Grubauer hält Sieg fest

Philipp Grubauer überragt beim 3:1-Sieg seiner Colorado Avalanche mit zahlreichen Paraden. Leon Draisatil und die Edmonton Oilers verlieren hingegen erneut. (Zum Bericht)

- Volleyball: Stuttgart weiterhin kaum zu stoppen

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart sind weiterhin kaum zu stoppen. Gegen Erfurt feiert der Tabellenerste einen ungefährdeten Sieg. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Premier League, 15. Spieltag

Zum Abschluss des 15. Spieltages gastiert Newcastle United beim starken Aufsteiger Sheffield United (Premier League: Sheffield United - Newcastle United ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Beide Teams trennen vor dem Aufeinandertreffen an der Bramall Lane lediglich drei Zähler.

Anschließend empfängt der FC Arsenal im heimischen Emirates Stadium Brighton & Hove Albion (Premier League: FC Arsenal - Brighton & Hove Albion ab 21.15 Uhr im LIVETICKER). Nach dem Rauswurf von Trainer Unai Emery kamen die Gunners unter Interimscoach Frederik Ljungberg am vergangenen Sonntag lediglich zu einem 2:2-Unentschieden bei Aufsteiger Norwich City. Im Heimspiel gegen The Seagulls ist die Mannschaft aus der englischen Hauptstadt demnach zum Siegen verdammt.

- Eishockey DEL, 24. Spieltag

Zur Eröffnung des 24. Spieltages der DEL gastieren die Schwenninger Wild Wings als Tabellenletzter bei den Fischtown Pinguins, die mit einem Heimsieg vorübergehend von Platz neun auf den 7. Rang klettern könnten. (DEL: Fischtown Pinguins Bremerhaven - Schwenninger Wild Wings ab 19;30 Uhr im LIVETICKER)

- Handball Bundesliga, 16. Spieltag

Zum Auftakt des vorletzten Hinrunden-Spieltages gastiert der Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt beim Tabellensechsten SC Magdeburg. (Handball Bundesliga: SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt ab 19 Uhr im LIVETICKER)

Die Eulen Ludwigshafen reisen als Vorletzter zum Siebtplatzierten MT Melsungen. (Handball Bundesliga: MT Melsungen - Die Eulen Ludwigshafen ab 19 Uhr im LIVETICKER)

Der Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten empfängt den Tabellenneunten Bergischer HC. (Handball Bundesliga: HBW Balingen-Weilstetten - Bergischer HC ab 19 Uhr im LIVETICKER)

- Handball, WM der Frauen

Bei der Handball-WM der Frauen stehen die nächsten sechs Partien des 4. Spieltages Vorrunde auf dem Programm.

In der Gruppe A ist unter anderem Spitzenreiter Norwegen gegen Angola gefordert. (Handball-WM: Norwegen - Angola ab 12:30 Uhr im LIVETICKER)

In der Gruppe D will Japan den noch ungeschlagenen Russen ein Bein stellen. (Handball-WM: Japan - Russland ab 12:30 Uhr im LIVETICKER)

- Basketball Euroleague, 12. Spieltag

Der FC Bayern Basketball ist in Israel beim Vierplatzierten Maccabi Tel Aviv gefordert. (Euroleague: Maccabi Tel Aviv - FC Bayern Basketball ab 20:05 Uhr im LIVETICKER)

- Biathlon

Endlich ist der Biathlon-Weltcup zurück.

Nachdem gestern der erste Einzelwettkampf über 20 Kilometer bei den Herren in Östersund auf dem Programm stand, folgt am heutigen Donnerstag das Einzelrennen der Damen. (Biathlon: Einzel der Frauen ab 16.20 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Volleyball, Bundesliga der Männer

Die SWD powervolleys Düren empfangen die HEITEC Volleys Eltmann.

Während Eltmann mit aktuell drei Punkten nach neun Spielendas Schlusslicht der Volleyball Bundesliga darstellt, können die Dürer mit einem Sieg vorläufig vom achten auf den siebten Platz vordringen und ihre Chancen auf die Play-offs weiter vergrößern. (Volleyball-Bundesliga: Düren - Eltmann ab 19 Uhr LIVE im TV und STREAM)

