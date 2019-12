Ende des Darts-Märchens!

Bei der Darts-WM muss sich Fallon Sherrock in der dritten Runde geschlagen geben. Mit ihrer Leistung heißt es für die Engländerin aber "Raus mit Applaus"!

Anzeige

Emre Can ist wohl für eine neue sportliche Herausforderung bereit und wird mit einem europäischen Schwergewicht in Verbindung gebracht. Auch Skandal-Profi Antonio Brown findet in der NFL einen neuen Arbeitgeber. In China soll der Gehaltsexplosion im Fußball endgültig ein Riegel vorgeschoben werden.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Darts-WM: Sherrocks Darts-Märchen beendet

Fallon Sherrock liefert bei der Darts-WM eine beeindruckende Leistung gegen Chris Dobey ab. Erst gegen Ende des Matches muss sie sich geschlagen geben. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Bayern verlängert mit Fein

Noch ist er an den Hamburger SV ausgeliehen. Die Zukunft von Adrian Fein soll aber bei den Bayern liegen, die den Vertrag mit dem Talent vorzeitig verlängern. (Zum Bericht)

- Transfermarkt: China-Hoch endgültig vorbei

Die Zeiten, in denen China für ausländische Topstars das gelobte Land war, sind vorbei. Denn dort dürfen sie nur noch einen - recht geringen - Maximalbetrag verdienen. (Zum Bericht)

- Transfermarkt: Vidal vor Wechsel zu Inter

Der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Bayern ist sich offenbar mit dem italienischen Topklub einig. Jetzt muss allerdings noch der FC Barcelona mitspielen. (Zum Bericht)

- Transfermarkt: Can-Wechsel steht wohl kurz bevor

Nationalspieler Emre Can könnte schon bald im Trikot des französischen Meisters Paris Saint-Germain auflaufen. Can ist schon lange unzufrieden in Turin. (Zum Bericht)

- NFL: Hammer! Brown bei neuem Team

Skandal-Profi Antonio Brown findet offenbar ein neues NFL-Team und trainiert dort bereits. Ein Engagement würde die Machtverhältnisse durcheinanderwirbeln. (Zum Bericht)

- Kurios: West-Ham-Star baut irren Unfall

Premier-League-Fußballer Michail Antonio rast mit seinem Lamborghini in eine Londoner Gartenlaube - für ein Instagram-Video als Schneemann verkleidet. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Premier League: Manchester City unter Siegzwang

Zum Abschluss des 19. Spieltags der Premier League muss Manchester City bei den Wolverhampton Wanderers antreten. Will das Team von Trainer Pep Guardiola den Abstand zu Tabellenführer FC Liverpool verkürzen, muss ein Sieg beim Tabellenachten her (Premier League, 19. Spieltag: Wolverhampton Wanderers - Manchester City ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

- BBL: Verfolgeduell in Bamberg

Auch in der Basketball-Bundesliga wird zwischen den Feiertagen gespielt. Zum Topduell des 13. Spieltags empfängt Brose Bamberg die MHP Riesen Ludwigsburg. Während die Gäste als Zweiter erster Verfolger von Tabellenführer Bayern München sind, ist Bamberg nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie als Vierter Anführer des breiten Mittelfelds der Liga (BBL, 13. Spieltag: Brose Bamberg - MHP Riesen Ludwigsburg ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

- Bayern nach der Weihnachtspause gegen Kaunas

Nach einer kurzen Weihnachtspause geht es für die Basketballer von Bayern München in der EuroLeague weiter. Der deutsche Meister empfängt Zalgiris Kaunas aus Litauen. Mit sechs Siegen und neun Niederlagen liegen die Bayern hinter den Playoff-Plätzen, Kaunas ist mit drei Siegen Schlusslicht (EuroLeague, 16. Spieltag: FC Bayern München - Zalgiris Kaunas ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Darts-WM Live

"Game On" im "Ally Pally": Vom 13. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace in London der neue Darts-Weltmeister gesucht. (Darts-WM, 3. Runde und Achtelfinale: ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de). Das letzte Spiel des Tages bestreitet Topfavorit Michael van Gerwen.

Das Video-Schmankerl des Tages

Hier zeigt Ronaldo dem Djoker seinen Supersprung - Novak Djokovic steckt mitten in der Vorbereitung für die neue Saison. Dafür hat sich der Serbe mit Cristiano Ronaldo nun einen bekannten Trainingspartner ans Land gezogen.