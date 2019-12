Ein Deutscher auf Platz 1 der Scorerliste in der NHL! Leon Draisaitl war beim Sieg der Edmonton Oilers gegen die Los Angeles Kings an allen Toren beteiligt und stellt aktuell alle NHL-Stars in den Schatten.

Auch in der Bundesliga gibt es mit Borussia Mönchengladbach einen Überraschungsersten - und die Fohlen können ihre Meistertauglichkeit am Nachmittag im Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern untermauern.

Unterdessen wartet Jürgen Klinsmann weiter auf den ersten Sieg als Trainer von Hertha BSC, Viktoria Rebensburg musste sich in Lake Louise mit dem undankbaren vierten Platz begnügen.

Das ist passiert

- Bundesliga: Frankfurt gelingt Comeback

Hertha BSC verspielt in Frankfurt eine 2:0-Führung. Jürgen Klinsmann verpasst so seinen ersten Sieg, holt aber den ersten Punkt. Die Eintracht beendet zumindest eine Niederlagenserie. (Zum Bericht)

- 2. Liga: HSV verliert, Bielefeld rettet Remis

Der Hamburger SV unterliegt im Top-Duell gegen den 1. FC Heidenheim. Dadurch bleibt der Patzer des Spitzenreiters ungenutzt. Arminia Bielefeld feiert die Herbstmeisterschaft. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Blech für "Schneepflug" Rebensburg

Viktoria Rebensburg verpasst bei der Abfahrt von Lake Louis hauchdünn das Podest. Eine Snowboarderin sichert sich den Sieg und schiebt das deutsche Ski-Ass vom Treppchen. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitl mit Gala zum Top-Scorer

Leon Draisaitl führt die Edmonton Oilers zum Sieg gegen die Los Angeles Kings - und springt auf Platz 1 der Scorerliste. (Zum Bericht)

- NBA: Schröder wird zum Last-Second-Held

Dennis Schröder rettet die Oklahoma City Thunder gegen Minnesota mit der Schlusssirene in die Verlängerung. Er profitiert von einer peinlichen Trikotpanne. (Zum Bericht)

- Basketball: ALBA mit bitterer Pleite

Alba Berlin liefert in der Euroleague Fenerbahce Istanbul einen großen Kampf, muss dann aber eine bittere Niederlage nach Overtime einstecken. (Zum Bericht)

- Boxen: Ruiz überrascht beim Wiegen

Der Rückkampf zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr. wird mit großer Spannung erwartet. Ruiz sorgt beim Wiegen für eine Überraschung. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Spitzenreiter Gladbach empfängt Bayern

Bereits am Nachmittag kommt es zu einem echten Kracher: Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach empfängt den amtierenden Meister FC Bayern (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Außerdem empfängt Julian Nagelsmann mit RB Leipzig seine alte Mannschaft aus Hoffenheim. Dortmund ist zu Hause gegen Friedhelm Funkels Düsseldorfer gefordert. Zudem spielen die Wolfsburger in Freiburg, der FC Augsburg will zu Hause gegen Mainz 05 punkten. Alle Spiele gibt es einzeln und in der Konferenz im LIVETICKER.

- Bundesliga: Schalke bei Bayern-Schreck Leverkusen gefordert

Am Abend kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Schalke 04. Die Leverkusener haben am vergangenen Spieltag auswärts beim FC Bayern mit einem Sieg überrascht. Die Schalke hingegen sind die Mannschaft der Stunde, denn seit fünf Ligaspielen sind die Knappen ungeschlagen. Wer hat heute das besser Ende für sich? (Bundesliga: Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- Premier League: ManCity empfängt United zum Derby

Auch wenn es bei beiden Klubs aus Manchester derzeit nicht so ganz rund läuft: Die Rollen vor dem Stadtderby (Premier League: Manchester City - Manchester United ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) sind klar verteilt, die Citizens von Trainer Pep Guardiola gelten als klarer Favorit. Ole Gunnar Solskjaers United kommt jedoch mit dem Rückenwind des Sieges gegen Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur.

- Biathlon: Erster deutscher Sieg für Männer-Staffel?

Beim Saisonauftakt der Biathleten im schwedischen Östersund wartet das deutsche Team bisher noch auf den ersten Sieg. Gelingt dieser den Männern um Benedikt Doll in der 4x7,5-km-Staffel? (Biathlon-Weltcup: Staffel der Männer ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)

- Boxen: Re-Match zwischen Ruiz und Joshua

Nach der überraschenden Pleite im ersten Duell ist Anthony Joshua im Re-Match gegen Andy Ruiz auf Revanche aus. (Boxen: Ruiz vs. Joshua II ab 22 Uhr im LIVETICKER sowie LIVE und EXKLUSIV im STREAM bei DAZN)

