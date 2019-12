Der FC Arsenal wartet nun schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

In der DEL gewinnt Bremerhaven erneut, in der Basketball EuroLeague verliert der FC Bayern und im Topspiel der Handball-Bundesliga gewinnt Magdeburg gegen Flensburg.

Anzeige

In der Bundesliga will Jürgen Klinsmann mit Hertha BSC den ersten Sieg, während die DHB-Frauen bei der Handball-WM auf Südkorea treffen.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Premier League: Der FC Arsenal verliert zuhause

Der FC Arsenal muss die nächste Enttäuschung hinnehmen. Gegen Abstiegskandidat Brighton & Hove kassiert das Team von Mesut Özil eine enttäuschende Niederlage. (Zum Bericht)

- Premier League: Everton zieht Konsequenzen

Aus der Pleite im Merseyside-Derby gegen den FC Liverpool zieht der FC Everton personelle Konsequenzen - und feuert Teammanager Marco Silva. (Zum Bericht)

- DEL: Bremerhaven gewinnt erneut

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewinnen die Fischtown Pinguins Bremerhaven zum Auftakt des 24. Spieltages gegen die Schwenninger Wild Wings. (Zum Bericht)

- Basketball: Bayern verliert in Tel Aviv

Der FC Bayern Basketball verliert in der EuroLeague bei Tel Aviv - und verliert das gesteckte Ziel Viertelfinale immer mehr aus den Augen. (Zum Bericht)

- Handball: Flensburg verliert in Magdeburg

Das Topspiel der Handball-Bundesliga zwischen Magdeburg und der SG Flensburg-Handewitt wird zum Krimi. Am Ende jubeln die Hausherren in letzter Minute. (Zum Bericht)

- NBA: Harden schrammt an Tiefstwert vorbei

James Harden und die Houston Rockets landen einen Sieg über den Meister Toronto Raptors, während die Washington Wizards für eine Überraschung sorgen. (Zum Bericht)

- NFL: Trubisky-Gala erledigt Cowboys

Die Dallas Cowboys kassieren bei den Chicago Bears ihre dritte Niederlage in Folge und haben trotzdem noch gute Chancen auf die Playoffs. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga, 14. Spieltag

Zum Auftakt des 14. Spieltages empfängt Eintracht Frankfurt den Hauptstadtklub Hertha BSC mit ihrem neuen Trainer Jürgen Klinsmann. (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Hertha BSC ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) Nach der jüngsten 1:2.Niederlage beim FSV Mainz 05 wollen die Hessen mit einem Heimsieg wieder Tuchfühlung zu den internationalen Rängen herstellen. Die Berliner wiederum müssen nach der zurückliegenden 1:2-Heimpleite gegen Borussia Dortmund dringend punkten, um noch vor Weihnachten aus dem Keller zu klettern.

- 2. Bundesliga, 16. Spieltag

Der Hamburger SV will im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim 1846 Wiedergutmachung für die Niederlage am vergangenen Spieltag bei VfL Osnabrück betreiben. (2. Bundeslig: Hamburger SV - 1. FC Heidenheim 1846 ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) Für die Heidenheimer geht es in der Hansestadt hingegen um die Chance, einen großen Schritt Richtung Aufstiegsplätze zu machen.

Spitzenreiter Arminia Bielefeld will gegen den Karlsruher SC seinen dritten Heimsieg feiern und die Spitzenposition im Unterhaus behaupten (2. Bundeslig: Arminia Bielefeld - Karlsruher SC ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) Für die Badener geht es in Ostwestfalen darum, zum Einen den Abstand auf die Abstiegsränge weiter zu vergrößern und zum anderen darum, den zweiten Dreier auf fremdem Geläuf zu realisieren.

- 3. Liga, 18. Spieltag

Im Ost-Duel zwischen dem Chemnitzer FC und dem FSV Zwickau geht es für den CFC um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. (3. Liga: Chemnitzer FC - FSV Zwickau ab 19 Uhr im LIVETICKER)

- La Liga, 16. Spieltag

In Spanien eröffnet der Tabellensechste Atlético Madrid im Auswärtsspiel beim Dreizehnten FC Villarreal den 16. Spieltag. (La Liga: FC Villarreal - Atlético Madrid ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone würde bei einem Sieg vorübergehend auf Rang vier springen.

- Serie A, 15. Spieltag

Mit einem klangvollen Duell startet das italienische Oberhaus ins Fußballwochenende. Der Tabellenführer Inter Mailand ist im heimischen San Siro gegen den Tabellenfünften AS Rom gefordert. (Serie A: Inter Mailand - AS Rom ab 20:45 Uhr im LIVETICKER) Fährt die Mannschaft von Trainer Antonio Conte ihren sechsten Saisonheimsieg ein, würde man den Druck auf Titelverteidiger Juventus Turin enorm erhöhen. Die Turiner sind am Samstag bei Lazio Rom zu Gast.

- Ligue 1, 17. Spieltag

Der OSC Lille empfängt im heimischen Stade Pierre-Mauroy den Aufsteiger Stade Brest (Ligue 1: OSC Lille - Stade Brest ab 19 Uhr im LIVETICKER), während im Anschluss der Tabellenvorletzte Nimes Olympique auf den Zehntplatzierten Olympique Lyon trifft (Ligue 1: Olympique Nimes - Olympique Lyon ab 20:45 Uhr im LIVETICKER)

- Handball, WM der Frauen

Bei der Handball-WM der Frauen steht das fünfte Gruppenspiel für die deutsche Mannschaft auf dem Programm

Im Spiel gegen Spitzenreiter Südkorea will die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener den dritten Turniersieg einfahren (Handball-WM: Deutschland - Südkorea ab 11 Uhr Uhr im LIVETICKER)

- Eishockey DEL, 24. Spieltag

Mit sechs zeitgleich stattfindenden Partien wird der 24. Spieltag in der DEL abgerundet. Dabei tritt unter anderem Spitzenreiter Red Bull München bei den Krefeld Pinguinen (DEL: Krefeld Pinguine - EHC Red Bull München ab 19:30 Uhr Uhr im LIVETICKER), der Zweitplatzierte Straubing Tigers bei den Thomas Sabo Ice Tigers (DEL: Thomas Sabo Ice Tigers - Straubing Tigers ab 19:30 Uhr Uhr im LIVETICKER) sowie der ERC Ingolstadt bei den aktuell auf dem dritten Platz stehenden Adler Mannheim an. (DEL: Adler Mannheim - ERC Ingolstadt ab 19:30 Uhr Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- SPORT1 News Live

SPORT1 präsentiert in der neuen Saison die aktuellen Themen aus dem Fußball und weiteren populären Sportarten.

Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. Darüber hinaus werden die Zuschauer aus dem News-Studio der SPORT1-Redaktion mit einem Liveticker über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden gehalten und auch über die wichtigsten Sportevents des kommenden Tages informiert.

- Basketball Bundesliga, 11. Spieltag

Die Basketball Löwen Braunschweig empfangen die Hamburg Towers

Während Braunschweig mit aktuell 8:8 Punkten hauchdünn hinter RASTA Vechta auf Platz neun steht, bilden die Hamburger mit lediglich einem bisherigen Saisonsieg das Schlusslicht in der BBL. (BBL: Hamburg - Braunschweig ab 19 Uhr LIVE im TV und STREAM)

Das Video-Schmankerl

Davie Selke zeigt sich begeistert von den Trainingseinheiten unter dem Trainerteam rund um Jürgen Klinsmann.