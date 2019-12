Der VfB Stuttgart hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga erneut Punkte liegengelassen. Stürmer Mario Gomez haderte mit einem aberkannten Abseitstor und redete sich in Rage.

Bei der Darts-WM scheiterte mit Steve Lennon überraschend der nächste gesetzte Spieler.

In der NBA setzten sich die Dallas Mavericks überraschend ohne Luka Doncic bei den Milwaukee Bucks durch. Saints-Quarterback Drew Brees wurde in einer Rekordnacht zum Touchdown-König der NFL.

In der Bundesliga steht in der Englischen Woche das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Tabellenführer RB Leipzig auf dem Programm.

Zuvor steigt im Londoner "Ally Pally" der 5. Tag der Darts-WM 2020.

Das ist passiert

- 2. Bundesliga: VfB verpasst Sieg in Darmstadt

Der VfB Stuttgart hat zum Hinrundenabschluss den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz verpasst. Die Schwaben mussten sich am 17. Spieltag bei Darmstadt 98 mit einem 1:1 zufrieden geben. Der vermeintliche Siegtreffer von Mario Gomez wurde nach Videobeweis aberkannt, anschließend redete sich der Stürmer seinen Frust von der Seele. (Zum Bericht)

- Darts-WM: Anderson souverän - Lennon scheitert überraschend

Bei der Darts-WM hat der an Nummer fünf gesetzte Gary Anderson seine Auftakthürde souverän gemeistert. Zuvor war mit Steve Lennon überraschend der nächste gesetzte Spieler vorzeitig gescheitert. Der Ire unterlag WM-Debütant Callan Rydz. (Zum Bericht)

- NBA: Dallas schockt Milwaukee

Die Dallas Mavericks haben ohne den verletzten Luka Doncic für eine Überraschung gesorgt. Die Mavs beendeten die 18-Spiele-Siegesserie der Milwaukee Bucks beim 120:116-Auswärtssieg. (Zum Bericht)

- NFL: Brees schreibt Geschichte

Drew Brees ist der neue Touchdown-König der NFL. Der Saints-Quarterback katapultierte sich mit vier Touchdowns beim 34:7-Sieg der Saints gegen die Colts zum Alltime-Leader bei den Touchdown-Pässen. (Zum Bericht)

- Premier League: Ancelotti mit Everton einig?

Carlo Ancelotti steht nur wenige Tage nach seinem Aus als Trainer des SSC Neapel vor einer neuen Aufgabe. Englischen Medienberichten zufolge soll sich der Ex-Bayern-Trainer mit dem FC Everton grundsätzlich einig sein. (Zum Bericht)

- Serie A: Lazio siegt nach irrem Comeback

Dank zwei Treffern in der Nachspielzeit bleibt Lazio Rom in der Serie A am Führungsduo dran. Der Tabellendritte setzte sich beim Überraschungsteam Cagliari Calcio mit 2:1 (0:1) durch, beide Tore der Gäste fielen erst in der Nachspielzeit. (Zum Bericht)

- 3. Liga: Löwen verspielen Sieg in Überzahl

Der TSV 1860 München hat einen Überraschungserfolg beim Tabellenzweiten FC Ingolstadt verpasst. In Überzahl gaben die Löwen eine 2:1-Pausenführung noch aus der Hand und mussten sich am Ende mit einem Remis zufriedengeben. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: BVB bittet RB Leipzig zum Topspiel

Borussia Dortmund und Spitzenreiter RB Leipzig legen im Bundesliga-Topspiel ihre Reifeprüfung ab. Beide können in der englischen Woche (Bundesliga: Borussia Dortmund - RB Leipzig, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) beweisen, wie gut sie für das Meisterrennen gerüstet sind. Bereits um 18.30 Uhr kommt es zum Kellerduell zwischen Werder Bremen und dem FSV Mainz 05 (Bundesliga: Werder Bremen - Mainz 05, 18.30 Uhr im LIVETICKER). Beiden Klubs droht am 16. Spieltag der Sturz auf den Relegationsplatz, Düsseldorf könnte vorbeiziehen. Die Fortuna spielt beim FC Augsburg.

