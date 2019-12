Benedikt Doll erlöst die deutschen Biathleten und holt im Sprint von Le Grand Bornand den ersten Sieg des Winters.

Einen personellen Rückschlag hat dagegen der BVB zu verzeichnen, der zum Jahresausklang auf seinen Kapitän verzichten muss. Während Russland gegen die verhängte Doping-Sperre vorgeht, erhebt die Staatsanwaltschaft München Anklage gegen den Erfurter Doping-Arzt Mark S.

Bei der Darts-WM tritt Mitfavorit Gerwyn Price am Abend in der zweiten Runde gegen einen Iren an, in der HBL ist das Spitzentrio im Einsatz.

Das ist passiert

- Doll beschert Biathleten ersten Sieg

Ex-Weltmeister Benedikt Doll hat den deutschen Biathleten nach einem durchwachsenen Saisonstart den ersten Sieg des Winters beschert. Der 29-Jährige aus Breitnau holte zum Auftakt des Weltcups im französischen Le Grand Bornand im Sprint über 10 km dank einer fehlerlosen Schießleistung den zweiten Erfolg seiner Karriere. (Zum Bericht)

- Personeller Rückschlag für den BVB

Borussia Dortmund muss zum Hinrundenabschluss bei der TSG Hoffenheim am Freitag (20.30 Uhr) auf Kapitän Marco Reus verzichten. Der Nationalspieler hat sich im Spiel gegen RB Leipzig (3:3) einen Muskelfaserriss zugezogen. "Er kann nicht spielen", sagte Trainer Lucien Favre. Der Einsatz von Jungstar Jadon Sancho (muskuläre Probleme) ist zudem fraglich. (Zum Bericht)

- Funkel bei Fortuna vor Vertragsverlängerung

Fortuna Düsseldorf wird trotz akuter Abstiegsgefahr den Vertrag mit Trainer Friedhelm Funkel wohl noch in dieser Woche um eine weitere Saison bis Sommer 2021 verlängern. Der neue Kontrakt tritt allerdings nur in Kraft, wenn der 66-Jährige mit den Rheinländern den Klassenerhalt schafft. (Zum Bericht)

- DFB-Team stagniert in Weltrangliste

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beendet das Jahr trotz der erfolgreichen EM-Qualifikation mit dem Gruppensieg nur auf Platz 15 der FIFA-Weltrangliste. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw hat 1602 Punkte auf dem Konto und liegt damit zwei Zähler hinter dem Erzrivalen Niederlande. (Zum Bericht)

- Russland geht gegen Doping-Sperre vor

Russland zieht gegen die von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) verhängte Vierjahressperre vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS. Das beschloss der Aufsichtsrat der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA am Donnerstag. Damit kommt es sehr wahrscheinlich zu einem monatelangen juristischen Tauziehen, das bis zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020 dauern könnte. (Zum Bericht)

- Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Doping-Arzt

Die Staatsanwaltschaft München hat fast zehn Monate nach der Operation Aderlass gegen den Erfurter Sportarzt Mark S. und vier seiner Helfer Anklage erhoben. Allen wird unter anderem eine gewerbsmäßige und teilweise bandenmäßige Anwendung verbotener Dopingmethoden oder Beihilfe dazu vorgeworfen. Gegen Mark S. besteht zudem der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. (Zum Bericht)

- Beaton und Henderson im WM-Achtelfinale

Steve Beaton und John Henderson stehen im Achtelfinale der Darts-WM. "The Bronzed Adonis" hatte beim 3:1 gegen Kyle Anderson ebenso wenig Probleme wie der "Highlander", der James Richardson glatt mit 3:0 bezwang. Außerdem gewannen Justin Pipe und Jan Dekker ihre Erstrundenpartien gegen Benjamin Pratnemer und Ryan Joyce. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- HBL: Spitzenteams im Fernduell

Der Kampf um die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga geht weiter. Am frühen Donnerstagabend muss mit dem THW Kiel, der SG Flensburg-Handewitt und der TSV Hannover-Burgdorf das Spitzen-Trio ran - alle Partien können Sie LIVE im SPORT1-TICKER verfolgen.

Das müssen Sie heute sehen

- Darts-WM LIVE, 7. Tag: Top-Favorit greift ein

"Game On" im "Ally Pally": Vom 13. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an. Am siebten Tag der Darts-WM greift mit Gerwyn Price einer der Top-Favoriten ins Geschehen ein.

Das Video-Schmankerl des Tages

Im Halbfinale der Klub-WM muss Liverpool gegen Monterrey lange zittern, bevor Firmino zum Sieg trifft.