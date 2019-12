Der VfB Stuttgart wird auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig. Neuer Chef an der Seitenlinie wird der bisherige Hoffenheim-Co Pellegrino Matarazzo.

Marc-André ter Stegen droht das Derby gegen Espanyol zu verpassen. Der Torhüter des FC Barcelona laboriert an einem Sehnenproblem im rechten Knie.

Richard Freitag befindet sich derzeit in einem tiefen Leistungsloch. Nach dem Quali-Desaster in Oberstdorf beendet er die Vierschanzentournee vorzeitig.

Am Abend beschließt die DEL ihr Kalenderjahr mit dem 33. Spieltag. Im Londoner "Ally Pally" werden die beiden Finalisten der Darts-WM gesucht.

Das ist passiert

- Bundesliga: Flick schließt Co-Traineramt aus

Hansi Flick ist bis Saisonende vorübergehend Cheftrainer des FC Bayern. Eine Rückkehr auf den Co-Trainer-Posten beim Klub schließt er nun kategorisch aus. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Tönnies will Afrika unterstützen

Im Sommer sorgt Clemens Tönnies mit Aussagen über Afrikaner für einen Skandal. Nun kündigt der Schalke-Boss an, Hilfsprojekte in Afrika unterstützen zu wollen. (Zum Bericht)

- Fußball: Kölner Pokal-Held Rühl gestorben

Die Bundesliga trauert um Carl-Heinz Rühl. Der frühere Pokal-Held des 1. FC Köln und ehemalige Trainer des BVB verstirbt im Alter von 80 Jahren. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: VfB Stuttgart findet neuen Trainer

- 2. Bundesliga: Schlaudraff bei 96 vor Aus? Kind reagiert

Entgegen anders lautenden Medienberichten wird Jan Schlaudraff weiter für Hannover 96 tätig sein. Bei SPORT1 spricht sein Boss über Trennungsgerüchte. (Zum Bericht)

- La Liga: Barcelona vorerst ohne ter Stegen

- ATP: Nishikori sagt für ATP Cup ab

Kei Nishikori sagt seine Teilnahme am ATP Cup in Perth ab. Ob er bis zu den Australien Open Mitte Januar wieder fit ist, vermag der Japaner noch nicht zu sagen. (Zum Bericht)

- ATP: Zverev sagt für BMW Open 2020 zu

Die Fans bei den BMW Open dürfen sich auch 2020 auf Alexander Zverev freuen. Die deutsche Nummer eins gibt seine Zusage für das ATP-Turnier in München. (Zum Bericht)

- Skispringen: Freitag beendet Vierschanzentournee

Das passiert heute

- DEL: Letzter Spieltag 2019

In der DEL laufen die Eishockey-Cracks letztmals im Jahr 2019 aufs Eis. Am 33. Spieltag empfängt unter anderem Spitzenreiter EHC Red Bull München Kellerkind Krefeld Pinguine. Die Kölner Haie erwarten Meister Adler Mannheim zum Klassiker (DEL, 33. Spieltag: Alle Spiele im SPORT1-LIVETICKER)

- BBL: Bamberg fordert Bayern

Am 14. Spieltag der BBL kommt es unter anderem zum Duell von Ex-Meister Brose Bamberg gegen den FC Bayern Basketball. Auch Ludwigsburg und Oldenburg sind gefordert. (BBL, 14. Spieltag: Alle Spiele im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Darts-WM Live

"Game On" im "Ally Pally": Bis zum 1. Januar 2020 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace in London der neue Darts-Weltmeister gesucht. (Darts-WM: Halbfinals ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de). Unter anderem sind Michael van Gerwen und Peter Wright gefordert.

Das Video-Schmankerl des Tages

Pep Guardiola hält die Möglichkeiten Liverpool noch einzuholen für "unrealistisch". Stattdessen gibt er bei der Pressekonferenz andere Schwerpunkte bekannt auf die es jetzt ankommt.