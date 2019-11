Trainer-Hammer in London!

Der FC Arsenal und Unay Emery gehen getrennte Wege. Und auch die nächste Hiobsbotschaft kommt aus England. Der FC Liverpool muss lange auf einen seiner Stars verzichten.

Sebastian Vettel erwischte im Freien Training zum Großen Preis von Abu Dhabi einen gebrauchten Tag und setzte seinen Boliden in die Streckenbegrenzung. Dazu kommt Dortmund nicht zur Ruhe. Es macht den Anschein, als wäre Mats Hummels nicht unbedingt der Wunschtransfer von Lucien Favre gewesen. Zumindest hat er seine Fähigkeiten in der Vergangenheit angezweifelt.

Das ist passiert

- FC Liverpool: Lange Pause für Liverpools Fabinho

Fabinho wird dem FC Liverpool erst 2020 wieder zur Verfügung stehen. Aufgrund einer Bänderverletzung im Sprunggelenk wird der Brasilianer lange ausfallen. (Zum Bericht)

- Barcelonas Dembélé fällt lange aus

Der Sieg gegen Borussia Dortmund kommt den FC Barcelona teuer zu stehen. Offensivspieler Ousmane Dembélé muss eine lange Zwangspause einlegen. (Zum Bericht)

- VfB Stuttgart: Wirbel vor VfB-Präsidentschaftswahl

Im Präsidentschaftswahlkampf beim VfB Stuttgart treten Christian Riethmüller und Claus Vogt gegeneinander an. Dabei hat ein Satz nun für Zündstoff gesorgt. (Zum Bericht)

- Rassismus: Aluko verlässt Juventus

Eniola Aluko wurde bereits 2014 Opfer eines rassistisch motivierten verbalen Angriffs des ehemaligen Nationaltrainers von England. Nun verlässt sie Italien. (Zum Bericht)

- Formel 1: Vettel crasht zum Trainingsauftakt

Sebastian Vettel fährt in Abu Dhabi zum Auftakt nur hinterher und crasht in die Streckenbegrenzung. Valtteri Bottas kommt am besten zurecht. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Favre hielt Hummels für überschätzt

Bei Borussia Dortmund ist Mats Hummels unter Lucien Favre als Abwehrchef gesetzt. In der Vergangenheit war der BVB-Coach aber offenbar nicht ganz so angetan vom Innenveteidiger. (Zum Bericht)

- FC Arsenal: Fix: Arsenal feuert Trainer Emery

Der FC Arsenal zieht die Reißleine. Cheftrainer Unai Emery muss nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt gehen, eine Klub-Legende springt ein. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: FC Schalke - Union Berlin

Die Bundesliga hat zum Auftakt des 13. Spieltag ein Duell zweier Überraschungs-Teams zu bieten. Der FC Schalke lauert nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze - obwohl die Königsblauen in der vergangenen Spielzeit noch gegen den Abstieg kämpfen mussten. Und Union Berlin sammelt in seiner ersten Saison im Fußball-Oberhaus Deutschlands ebenfalls erstaunlich verlässlich Punkte (Bundesliga: FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin um 20.30 Uhr im LIVETICKER).

- 2. Bundesliga: Hamburg und der KSC im Einsatz

Der Hamburger SV liegt auf Aufstiegs-Kurs, der nächste Gegner ist der VfL Osnabrück (2. Bundesliga: VfL Osnabrück - Hamburger SV um 18.30 Uhr im LIVETICKER). Mit Jahn Regensburg ist auch einer der Verfolger am Freitag am Start - dem allerdings schon neun Punkte auf die Spitze fehlen (2. Bundesliga: Karlsruher SC - SSV Jahn Regensburg um 18.30 Uhr im LIVETICKER).

- EuroLeague: Efes Anadolu Istanbul - FC Bayern Basketball

Nicht nur in der NBA wird auf Körbe-Jagd gegangen. Der deutsche Meister FC Bayern tritt in der EuroLeague zum Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten Efes Anadolu Istanbul an (EuroLeague: Efes Anadolu Istanbul - FC Bayern Basketball um 18.30 Uhr im LIVETICKER).

