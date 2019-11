Kevin Krawietz und Andreas Mies scheitern bei den ATP Finals in London vorzeitig. Gegen das kolumbianische Doppel sind die French-Open-Sieger letztlich chancenlos.

Bundestrainer Löw verteilt erste Startelfgarantien für das EM-Qualispiel gegen Weißrussland.

Alexander Zverev kämpft am Abend bei den ATP Finals in London um den Einzug ins Halbfinale. Mit einem Sieg braucht er nicht auf die Konkurrenz zu schauen.

Beim Grand Slam of Darts stehen die ersten Viertelfinal-Spiele an, außerdem tritt Uli Hoeneß als Bayern-Präsident auf der Jahreshauptversammlung zurück.

Das ist passiert

- Löw verteilt Startelfgarantien für Quali-Spiele

Die deutsche Nationalmannschaft kann mit einem Sieg gegen Weißrussland das EM-Ticket lösen. Bundestrainer Löw verteilt erste Startelfgarantien.

- Ermittlungen gegen Manchester City gehen weiter

Manchester City steht schon länger im Fokus der UEFA-Ermittlungen. Ein Ausschluss aus einem europäischen Wettbewerb steht nach wie vor zur Debatte.

- Termin für Abraham-Verhandlung fix

Eintracht Frankfurt legt Einspruch gegen die Sperre von David Abraham ein. Der Termin für die Verhandlung wird nun vom DFB bekannt gegeben.

- NFL-Star prügelt auf Gegner ein

Die Pittsburgh Steelers verlieren nicht nur das Spiel gegen die Cleveland Browns, sondern beklagen gleich fünf Verletzte. Am Ende kommt es noch zu einer Schlägerei.

- Radprofi Fröhlinger beendet Karriere

Johannes Fröhlinger hängt seinen Helm an den Nagel und erklärt sein Karriereende. Der 34-Jährige nahm vier Mal an der Tour de France teil.

- Petkovic will kürzertreten

Mit mittlerweile 32.Jahren will Andrea Petkovic im kommenden Jahr weniger Turniere spielen. Dafür will sie ihre Karriere nach ihrer Tennis-Laufbahn forcieren.

- DTB-Doppel verpasst das Halbfinale

Kevin Krawietz und Andreas Mies scheitern bei den ATP Finals in London vorzeitig. Gegen das kolumbianische Doppel sind die French-Open-Sieger letztlich chancenlos.

- Nadal bezwingt Tsitsipas und muss auf Medvedev hoffen

Bei den ATP-Finals bezwingt Rafael Nadal Stefanos Tsitsipas und kann nun auf eine Halbfinal-Teilnahme hoffen. Dafür muss aber Alexander Zverev patzen.

Das passiert heute

- Hoeneß' letzter Auftritt als Bayern-Präsident

Uli Hoeneß tritt am Abend bei der Jahreshauptversammlung als Präsident des FC Bayern zurück, seine Nachfolge übernimmt Herbert Hainer. In der Münchner Olympiahalle werden bis zu 15.000 Fans erwartet, los geht es um 19 Uhr.

- EM-Qualifikation: Italien will weiße Weste wahren

Als einzige Mannschaft neben Belgien hat Italien bislang alle acht Spiele in der EM-Qualifikation gewonnen und damit bereits das Ticket für die Endrunde 2020 gelöst. Bevor am Montag die letzte Partie gegen Armenien auf dem Programm steht, geht es am Freitag erst einmal gegen Bosnien-Herzegowina. Mit einem weiteren Sieg gegen Schlusslicht Malta will Spanien nun den Gruppensieg perfekt machen und sich damit auch eine gute Ausgangslage bei der Auslosung der Gruppen am 30. November schaffen.

- Tennis: Zverev kämpft ums Halbfinale

Titelverteidiger Alexander Zverev steht bei den ATP Finals unter Druck. Mit einem Sieg über Daniil Medvedev ist der Hamburger sicher im Halbfinale. Bei einer Niederlage ist er auf das Ergebnis des Duells zwischen Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas angewiesen.

- DEL: München im Derby gefordert

Am 18. Spieltag kommt es für den EHC Red Bull München zum bayrischen Derby mit den Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg. Auf einen Ausrutscher werden daher vor allem die Straubing Tigers hoffen, die als Zweiter aktuell zwölf Punkte hinter den Münchnern liegen. Dabei sollte die Partie gegen die Krefeld Pinguine, zumindest auf dem Papier, für die Überraschungsmannschaft aus Niederbayern keine allzu große Hürde sein.

- Euroleague: Bayern bei Underdog gefordert

Nächste Aufgabe für den FC Bayern in der EuroLeague: Am achten Spieltag ist der deutsche Meister bei Valencia Basket zu Gast. Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Kirolbet Baskonia und Fenerbahce Istanbul will Bayern wieder siegen und an die starke Leistung vom Triumph gegen Real Madrid anknüpfen.

Das müssen Sie sehen

Grand Slam of Darts: Kampf ums Halbfinale

Der Grand Slam of Darts in Wolverhampton geht in die heiße Phase, am Freitag stehen die ersten beiden Viertelfinal-Duelle auf dem Programm. Dabei bekommt es Mitfavorit Peter Wright in der Runde der letzten Acht mit Dave Chisnall zu tun. Im zweiten Spiel des Abends trifft der ebenfalls noch ungeschlagene Vize-Weltmeister Michael Smith auf Glen Durrant, den Bezwinger von Gabriel Clemens.

SPORT1-News Live

In den SPORT1-News erfahren Sie alles zur Jahreshauptversammlung des FC Bayern mit dem Abschied von Uli Hoeneß sowie weitere relevante Themen aus der Welt des Sports.

Das Video-Schmankerl

Roger Federer beendet seine Durststrecke gegen Novak Djokovic und erreicht das Halbfinale bei den ATP Finals. Der 38-Jährige gewinnt am Donnerstagabend mit 6:4, 6:3.