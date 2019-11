José Mourinho wird bei Tottenham Hotspur offiziell vorgestellt.

Borussia Dortmund schließt einen Mega-Deal mit Puma ab.

Anzeige

Deutschland erreicht im Davis Cup das Viertelfinale.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Das ist passiert

- Schiedsrichter niedergeschlagen

Die Gewalt gegen Unparteiische im Amateurfußball reißt nicht ab. (Zum Bericht)

- BVB bestätigt Mega-Deal mit Puma

Borussia Dortmund hat einen neuen Mega-Deal mit seinem Ausrüster Puma abgeschlossen. Der Vizemeister verkündete am Donnerstag eine Einigung mit dem fränkischen Sportartikelhersteller auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2028. (Zum Bericht)

- Augsburg bestraft Gregoritsch

Bundesligist FC Augsburg hat seinen Offensivspieler Michael Gregoritsch für das Heimspiel am Sonntag gegen Hertha BSC aus dem Kader geworfen. (Zum Bericht)

- Kerber findet neuen Trainer

Deutschlands Topspielerin Angelique Kerber hat den früheren Tourprofi Dieter Kindlmann als neuen Trainer verpflichtet. (Zum Bericht)

- Fürth verlängert mit Cheftrainer

Zweitligist SpVgg Greuther Fürth setzt trotz der zuletzt nicht nur berauschenden Ergebnisse ein Zeichen und längerfristig auf Trainer Stefan Leitl. Der frühere Profi und sein Assistent Andre Mijatovic verlängern beim Kleeblatt um ein Jahr und sind nun bis 2021 gebunden. (Zum Bericht)

- Deutschland im Viertelfinale

Das deutsche Davis-Cup-Team steht beim erstmals ausgetragenen Finalturnier in Madrid im Viertelfinale. Philipp Kohlschreiber bezwang am Donnerstag den Chilenen Nicolas Jarry 6:4, 6:3 und sicherte der Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) bereits im ersten Match Tages den benötigten Punkt für den Einzug in die K.o.-Runde. (Zum Bericht)

- Mourinho: "Ich habe Fehler gemacht"

Er ist wieder da. 338 Tage sind vergangen, seit José Mourinho bei Manchester United entlassen wurde. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tennis, Davis Cup (11 Uhr)

Der reformierte Davis Cup wird vom 18. bis 24. November 2019 erstmals ausgetragen. Deutschland trifft am 2. Spieltag auf Chile. (Zum Liveticker)

- Handball, Bundesliga: Magdeburg - Berlin (19 Uhr)

Im Verfolgerduell der Handball-Bundesliga empfängt der SC Magdeburg die Füchse Berlin. Beide Teams brauchen den Sieg, um ganz oben dranzubleiben. (Zum Liveticker)

- Eishockey, DEL: Krefeld-Nürnberg (19.30 Uhr)

In der DEL empfangen die von finanziellen Problemen geplagten Krefeld Pinguine die Thomas Sabo Ice Tigers. Die Pinguine brauchen den Sieg, um im Playoff-Rennen nicht den Anschluss zu verlieren. (Zum Liveticker)

- Basketball, Euroleague: Berlin-Piräus (20 Uhr)

Holt ALBA Berlin in der Basketball-Euroleague den vierten Sieg in Folge? Nachdem der Start sehr holprig verlief, lief es zuletzt für die Berliner besser. Gegner ist Olympiakos Piräus (Zum Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- Handball LIVE: Deutschland - Montenegro (18.55 Uhr)

Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen steht heute das letzte Testspiel vor der WM in Japan an. In Stuttgart trifft das DHB-Team auf Montenegro, das 2014 den EM-Titel holte. SPORT1 überträgt das Duell ab 18.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

- Fußball LIVE - Royal Antwerpen - KAA Gent (20.25 Uhr)

Die belgische Jupiler Pro League wird seit mehr als 120 Jahren ausgetragen und zählt zu den ältesten Fußballigen Europas. Am 5. Spieltag ist das Match FC Royal Antwerpen gegen KAA Gent zu sehen. SPORT1+ überträgt ab 20.25 im TV und LIVESTREAM.

- FC Bayern Inside

Das Format "FC Bayern Inside" wird sowohl auf SPORT1 als auch auf FC Bayern.tv live ausgestrahlt. Hier stehen Personen rund um die Profimannschaft im Fokus, es werden aber auch die Spieler abseits des Rasens portraitiert und exklusive Einblicke gewährt. Ab 20.30 Uhr im TV auf SPORT1 und im STREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages

José Mourinho folgt auf Mauricio Pochettino als Trainer bei Tottenham Hotspur. Die Fans freuen sich auf "The Special One" und haben hohe Anforderungen an ihn.