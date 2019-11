Am Tag nach dem klaren Erfolg des FC Bayern im Kracher gegen Borussia Dortmund hat die Mönchengladbacher Borussia die Tabellenführung in der Bundesliga zementiert.

In der 2. Bundesliga geht die Talfahrt der beiden Absteiger Hannover 96 und 1. FC Nürnberg ungebremst weiter.

Anzeige

Beim Grand Slam of Darts feiert Gabriel Clemens im zweiten Gruppenspiel den zweiten Sieg, Martin Schindler verliert indes auch seine zweite Partie. Im BBL-Spitzenspiel siegt der FC Bayern gegen ALBA Berlin

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Gladbach festigt Tabellenspitze

Borussia Mönchengladbach bezwingt Werder Bremen und baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Patrick Herrmann trifft doppelt, Yann Sommer pariert einen Elfmeter. (Zum Bericht)

- Mainz trennt sich von Coach Schwarz

Nächste Entlassung in der Bundesliga. Der 1. FSV Mainz 05 reagiert auf die sportliche Talfahrt der letzten Wochen und trennt sich von Cheftrainer Sandro Schwarz. (Zum Bericht)

- Djokovic startet mit Gala in die ATP Finals

Novak Djokovic hat zum Auftakt der ATP Finals keine Mühe mit dem Italiener Matteo Berrettini und setzt ein Ausrufezeichen zum Start. (Zum Bericht)

- DEB-Team verpasst Triumph beim Heimturnier

Beim prestigeträchtigen Deutschland Cup verpasst Deutschland knapp den Turniersieg nach einer Overtime-Pleite gegen die Slowakei. (Zum Bericht)

- BBL: Bayern weiter ungeschlagen nach Sieg im BBL-Kracher

Der FC Bayern Basketball schlägt im Topspiel ALBA Berlin und bleibt damit weiter ungeschlagen. Ein Routinier avanciert zum Topscorer für die Münchner. (Zum Bericht)

- Nürnberg-Debakel bei Mintals Trainer-Debüt

Beim Einstand als Trainer bekommt Marek Mintal und der FCN eine Klatsche gegen Bielefeld. Auch 96 verliert deutlich unter Intermis-Coach Asif Saric. (Zum Bericht)

- Hoeneß ruft im Dopa und verteidigt Salihamidzic

Bayern-Präsident Uli Hoeneß äußert sich im CHECK24 Doppelpass zu Hasan Salihamidzic und verteidigt den Sportdirektor leidenschaftlich. (Zum Bericht)

- Clemens vergoldet Auftaktsieg

Am zweiten Tag des Grand Slam of Darts gelingt Gabriel Clemens der zweite Coup, Martin Schindler verpasst indes gegen Glen Durrant den Sieg. (Zum Bericht)

- Reus muss auf Länderspiele verzichten

Deutschland muss in der EM-Qualifikation ohne Marco Reus auskommen. Der Kapitän von Borussia Dortmund sagt Bundestrainer Joachim Löw ab. (Zum Bericht)

- 15-Jähriger trifft in der Süper Lig

Emre Demir schreibt mit seinem Treffer in der Süper Lig Geschichte. Der 15-Jährige ist der jüngste Torschütze im türkischen Oberhaus. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Freiburg und Frankfurt im Verfolgerduell

Der Bundesliga-Sonntag beschließt den elften Spieltag. In der letzten Partie empfängt der SC Freiburg Eintracht Frankfurt (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Der Sieg hält Anschluss zur Tabellenspitze.

- Serie A: Juventus Turin - AC Mailand

Juventus Turin greift nach der Tabellenführung in der Serie A. Der Gegner am 12. Spieltag in Italiens Eliteliga ist der AC Mailand (Serie A: Juventus Turin - AC Mailand ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Darts live: Grand Slam of Darts

Vom 9. bis zum 17. November geht in Wolverhampton bereits zum 13. Mal der Grand Slam of Darts über die Bühne. Und mit SPORT1 sind Sie live dabei. Die Abendsession des Grand Slam of Darts gibt es ab 20.45 Uhr (LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

Das Video-Schmankerl des Tages

UN-FASS-BAR! Messi zaubert gleich zwei Freistoß-Meisterwerke

Beim Sieg des FC Barcelona gegen Celta Vigo glänzt Lionel Messi mit einem Dreierpack - und liefert dabei gleich zwei sehenswerte Freistoßtore.