Für Martin Schindler ist der Traum von der dritten WM-Teilnahme in Folge endgültig geplatzt.

Der FC Bayern reist ohne David Alaba zum Champions-League-Spiel nach Belgrad, Hans-Joachim Watzke stichelt gegen den FC Schalke 04 und Marco van Basten entschuldigt sich für seinen Nazigruß.

Anzeige

Am Abend werden die Partien der Darts-WM ausgelost, in der Regionalliga Südwest kommt es zum Traditionsduell zwischen dem SSV Ulm und den Kickers Offenbach und Kenan Kocak gibt sein Debüt an der Seitenlinie von Hannover 96.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Van Basten entschuldigt sich für Nazigruß

Marco van Basten hat sich nach seinem Nazigruß-Eklat beim deutschen Trainer von Heracles Almelo, Frank Wormuth, persönlich entschuldigt. Wie die Bild berichtet, rief der Niederländer Wormuth an, um sich zu erklären. Der frühere Weltklassestümer hatte während einer Live-Sendung vor dem Spiel von Heracles bei Ajax Amsterdam "nicht so gut, Sieg Heil, Pfannkuchen" gesagt. (Zum Bericht)

- Covic bei Hertha wohl vor dem Aus

Ante Covic steht nach der herben 0:4-Niederlage von Hertha BSC Beim FC Augsburg offenbar vor dem Aus. Die Berliner haben nunmehr die vier vergangenen Ligaspiele allesamt verloren und stehen mit elf Punkten auf Tabellenplatz 15. Wegen der sportlichen Krise ist eine Trennung von Covic nicht unmöglich, Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac und der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann werden bereits als Nachfolger gehandelt. (Zum Bericht)

- FC Bayern ohne Alaba gegen Roter Stern

Ohne David Alaba hat der FC Bayern am Morgen die Reise nach Belgrad zum Spiel gegen Roter Stern angetreten. Der Außenverteidiger blieb in München, da seine Freundin unmittelbar vor der Geburt des gemeinsamen Kindes steht. Auch Michael Cuisance wird den Münchner am Dienstag krankheitsbedingt fehlen. (Zum Bericht)

- Watzke stichelt gegen Schalke und Liverpool

Hans-Joachim Watzke hat auf der Aktionärsversammlung des BVB gegen den FC Schalke 04 und den FC Liverpool gestichelt. "Wir haben dieses Jahrzehnt zwei Meisterschaften gewonnen. Die letzte ist sieben Jahre her, klar. Aber fragen Sie mal die Leute in Gelsenkirchen oder Liverpool", sagte der Geschäftsführer in seiner Rede in der Dortmunder Westfalenhalle. (Zum Bericht)

- Schindler verpasst Darts-WM

Der Traum von der dritten WM-Teilnahme in Folge ist für Martin Schindler endgültig geplatzt. Beim letzten Qualifikationsturnier in Milton Keynes scheiterte "The Wall" in der zweiten Runde. Auch der zweite deutsche Starter Christian Bunse verpasste die WM-Qualifikation. Er musste sich in der dritten Runde gegen Matthew Edgar geschlagen geben. (Zum Bericht)

- KSC übt Kritik an Polizeieinsatz bei Derby

Der Karlsruher SC hat nach dem Derby beim VfB Stuttgart (0:3) Kritik an dem Vorgehen der Polizei geübt. Konkret geht es um die von den Beamten verhängte Sanktion gegen knapp 600 Anhänger im Vorfeld des Spiels. "Bei der Polizeimaßnahme wurden nicht nur mutmaßlich gewalttätig gewordene Personen, sondern mehr oder weniger willkürlich Fans, darunter auch Kinder, Jugendliche sowie Frauen, über fünf Stunden vor dem Stadion eingekesselt", ließ der KSC am Montag wissen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Kocak-Debüt für Hannover gegen Darmstadt

Zum Abschluss des 14. Spieltags feiert Kenan Kocak sein Debüt auf der Bank von Hannover 96. Gegen den SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga, 14. Spieltag: Hannover 96 - SV Darmstadt 98, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) brauchen die Niedersachsen unbedingt einen Sieg, um die Abstiegszone zu verlassen.

- Duisburg will mit Sieg gegen Köln Tabellenführung ausbauen

In der 3. Liga empfängt Spitzenreiter MSV Duisburg Viktoria Köln (3. Liga: MSV Duisburg - Viktoria Köln, ab 19 Uhr im LIVETICKER) zum Abschluss des 16. Spieltags. Mit einem Sieg wollen die Zebras ihre Tabellenführung nach dem Patzer von Verfolger FC Ingolstadt auf fünf Punkte ausbauen.

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News live

"SPORT1 News" präsentiert um 18.30 Uhr und um 22.20 Uhr LIVE im TV die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports.

- Fußball Regionalliga live: SSV Ulm - Kickers Offenbach

Am 18. Spieltag der Regionalliga Südwest kommt es zum Duell zwischen dem SSV Ulm 1846 und den Kickers Offenbach. SPORT1 überträgt ab 19.55 Uhr LIVE im TV und STREAM aus dem Donaustadion.

Darts-WM-Auslosung live

In knapp drei Wochen steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace in London der neue Darts-Weltmeister gesucht. Mit der heutigen Auslosung, ab 20.30 Uhr im LIVESTREAM, startet der WM-Countdown.

Das Video-Schmankerl des Tages

Flamengo Rio de Janeiro, das Team von Rafinha und Diego, hat zum zweiten Mal Südamerikas Königsklasse gewonnen. Der Empfang in den Straßen von Rio ist eine einzige Party.