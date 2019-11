Luka Doncic zaubert in der Nacht auf Dienstag nicht nur die nächste Gala-Vorstellung bei den Dallas Mavericks aufs Parkett, sondern stellt auch einen neuen Franchise Rekord auf.

Die Schweiz und Dänemark haben im spannenden Finale der Gruppe D das Ticket für die Fußball-EM im kommenden Sommer gelöst. In der Fußball-Bundesliga haben der 1. FC Köln und der FSV Mainz 05 zwei neue Trainer verpflichtet.

In der MotoGP wurde Geschichte geschrieben, während der Davis Cup zum ersten Mal in einem neuen Modus ausgetragen wurde.

Das ist passiert

- Doncic brilliert bei Mavs-Sieg

Luka Doncic hat es wieder getan! Gegen die San Antonio Spurs hat der Superstar der Dallas Mavericks in der NBA einmal mehr eine Gala-Vorstellung aufs Parkett gezaubert und sein Team in einem Krimi zum 117:110-Sieg geführt. Doncic ist der erste Spieler in der Geschichte der Mavs, dem ein Triple-Double mit 40 Zählern oder mehr gelungen ist. (Zum Bericht)

- Chiefs feiern Sieg gegen Chargers

Die Kansas City Chiefs haben in der Nacht auf Dienstag den siebten Sieg im elften Spiel eingefahren und die Tabellenführung in der AFC South verteidigt. Gegen die Los Angeles Chargers setzte sich die Franchise um Star-Quarterback Patrick Mahomes im Aztekenstadion in Mexiko mit 24:17 durch. (Zum Bericht)

- OKC-Pleite im Krimi bei Clippers

Die Oklahoma City Thunder um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder haben eine bittere Pleite bei den Los Angeles Clippers einstecken müssen. Am Ende musste sich die Franchise aus Oklahoma City knapp mit 88:90 geschlagen geben. Schröder kam dabei von der Bank und steuerte insgesamt zwölf Punkte, vier Rebounds und zwei Assists bei. (Zum Bericht)

- EM-Qualifikation: Schweiz löst EM-Ticket

Die Schweiz und Dänemark sichern sich die nächsten zwei EM-Tickets, während Italien ein Schützenfest feiert und Spanien locker siegt. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Gisdol neuer FC-Coach – Heldt neuer Sportchef

Mit Markus Gisdol und Horst Heldt aus der Krise: Der 1. FC Köln hat Gisdol als Nachfolger des entlassenen Trainers Achim Beierlorzer verpflichtet. Heldt ersetzt als Sportchef Armin Veh, der seinen Vertrag aufgelöst hat. (Zum Bericht)

- DFB-Team: Waldschmidt meldet sich nach OP zu Wort

Luca Waldschmidt ist nach seiner Fraktur im Gesicht erfolgreich operiert worden. Bundestrainer Joachim Löw bedauert den Ausfall des Freiburger Stürmers. (Zum Bericht)

- Motorsport: Marquez-Brüder schreiben MotoGP-Geschichte

Moto2-Weltmeister Alex Marquez steigt zur kommenden Saison 2020 in die MotoGP auf, ersetzt Jorge Lorenzo bei Repsol-Honda und schreibt Motorrad-Geschichte. (Zum Bericht)

- Tennis, Davis Cup: Titelverteidiger patzt zum Auftakt

Titelverteidiger Kroatien eröffnet das neue Davis-Cup-Format in Madrid ohne Marin Cilic mit einer Niederlage. Belgien bezwingt Kolumbien. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation: DFB-Team kämpft um Gruppensieg

In der Gruppe C kommt es zum entscheidenden Spiel um den Gruppensieg. Deutschland empfängt in der Commerz-Bank-Arena Nordirland, (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Deutschland - Nordirland, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker), während die Niederlande im Parallelspiel Estland empfängt (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Niederlande - Estland, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- EM-Qualifikation: Wales, Ungarn und Slowakei kämpfen um ein EM-Ticket

Die Ungarn müssen unbedingt gegen Wales gewinnen, um zur EM 2020 zu fahren (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Wales - Ungarn, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker), da selbst die viertplatzierten Slowaken mit einem eigenen Sieg - und einem gleichzeitigen Remis im Top-Duell in Cardiff – noch auf Platz zwei an den Ungarn und Waliser vorbeispringen können (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Slowakei - Aserbaidschan, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- EM-Qualifikation: Schaulaufen von Polen und Österreich

Die österreichische Nationalmannschaft (EM-Qualifikation, 10. Spieltag: Lettland - Österreich, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) kann Tabellenführer Polen (EM-Qualifikation, 10. Spieltag: Polen - Slowenien, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) nicht mehr von Platz eins verdrängen, da der direkte Vergleich für Lewandowski und Co. spricht. Dennoch werden einige Spieler versuchen, sich für die EURO 2020 zu empfehlen.

Das müssen Sie heute sehen

- Eishockey – Champions Hockey League

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions Hockey League (CHL) müssen die Adler Mannheim die Hinspiel-Pleite (0:1) gegen Mountfield HK aus Tschechien wettmachen. SPORT1 überträgt das packende Duell ab ab 18.55 Uhr live im Free-TV und im Livestream auf SPORT1.de.

- Eishockey – Champions Hockey League

Nach dem 2:2 im Hinspiel gegen EHC Biel-Bienne müssen die Augsburger Panther sich im Rückspiel deutlich steigern, um den Schweizer Top-Klub aus der Königsklasse zu werfen. Das Rückspiel überträgt SPORT1 ab 21.30 Uhr live im Free-TV und im Livestream auf SPORT1.de.

Das Video-Schmankerl des Tages

Es läuft für Santi Cazorla. Fünf Treffer in der Liga, dazu das erste Tor für die Nationalelf seit vier Jahren. Doch beinahe wäre aus dem Märchen eine Horrorstory geworden.