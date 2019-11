In der Champions League feiern der FC Bayern und Bayer Leverkusen souveräne Auswärtssiege. Bei den Münchnern zeigt sich vor allem Robert Lewandowski in glänzender Verfassung. Die LA Clippers präsentieren sich als "Serienkiller".

Am Abend wollen auch Borussia Dortmund und RB Leipzig in der Königsklasse erfolgreich sein. Auch in der Volleyball-Bundesliga der Frauen geht es zur Sache.

Das ist passiert

- Champions League: Lewandowski-Show bei Bayern-Sieg

Der FC Bayern feiert ein Schützenfest bei Roter Stern Belgrad. Beim 6:0 (1:0)-Sieg in der serbischen Hauptstadt glänzt Torjäger Robert Lewandowski mit einem Viererpack. (Zum Bericht)

- Champions League: Leverkusen wahrt letzte Chance

Bayer Leverkusen hofft weiter auf den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale. Der Bundesligist gewann bei Lokomotive Moskau mit 2:0 (1:0), drehte in der Gruppe D den direkten Vergleich und hat das Überwintern in der Europa League schon sicher. (Zum Bericht)

- Champions League: Real wirft Sieg weg

Real Madrid hat trotz einer 2:0-Führung einen Sieg über Paris Saint-Germain verpasst, am Ende stand es 2:2 (0:0). Der Videobeweis bewahrt die Königlichen vor der Unterzahl. Die Tottenham Hotspurs siegten nach einer Aufholjagd 4:2 (1:2) gegen Olympiakos Piräus. (Zum Bericht)

- Champions League: Doppelter Platzverweis nach Torjubel

Der Club Brügge erzielt bei Galatasaray Istanbul in der Nachspielzeit den wichtigen Ausgleich. Danach fliegen aber gleich zwei Spieler vom Feld. (Zum Bericht)

- Rätsel um Ibra-Post gelöst

Am Dienstag postete Zlatan Ibrahimovic auf Instagram ein Trikot von Hammarby IF, auf dem hinten sein Name aufgedruckt war. Dazu verlinkte er den schwedischen Erstligisten in seinem Post. Nun ist klar, was der Schwede mit dieser Aktion bezwecken wollte. (Zum Bericht)

- Bundesliga: FCA gibt Gregoritsch zweite Chance

Offensivspieler Michael Gregoritsch hat sich für seine "vereinsschädigenden Äußerungen" entschuldigt und ist ab Mittwoch wieder vollwertiges Mitglied der Bundesliga-Mannschaft des FC Augsburg. (Zum Bericht)

- Fußball: Schweiz trauert um "Köbi" Kuhn

Der Schweizer Fußball trauert um Jakob "Köbi" Kuhn. Der frühere Nationalspieler und -trainer ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Kuhn erlag einer langen, schweren Krankheit. (Zum Bericht)

- BBL: FC Bayern weiter makellos

In der BBL zieht Meister Bayern München weiter einsam seine Kreise. ALBA Berlin entscheidet einen Krimi in Bonn für sich. Dagegen patzt Bamberg. (Zum Bericht)

- NBA: Clippers beenden Doncics Serie

Die LA Clippers haben in der NBA die Siegesserie der Dallas Mavericks ebenso beendet wie einer Rekordserie von Mavs-Star Luka Doncic. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Champions League: BVB will bei Barca überraschen

Borussia Dortmund tritt am 5. Spieltag der Champions League zum Spitzenspiel der Gruppe F beim FC Barcelona an (Champions League: FC Barcelona - Borussia Dortmund, ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Kann die Truppe von Trainer Lucien Favre trotz sportlicher Krise in der Bundesliga bei Lionel Messi und Kollegen bestehen?

- Champions League: Leipzig kann Achtelfinale klar machen

Für RB Leipzig läuft es international bislang blendend. Die Sachsen, Spitzenreiter in Gruppe G, empfangen am 5. Spieltag Schlusslicht Benfica Lissabon. Mit einem Sieg wäre der Einzug ins Achtelfinale perfekt (Champions League: RB Leipzig - Benfica Lissabon, ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

