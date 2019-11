Jens Keller wird neuer Trainer des kriselnden Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Die Stadt München sichert sich ein sportliches Großereignis im Jahr 2022.

Am Abend können Sie bei SPORT1 noch Sport der Extraklasse LIVE erleben. Nach den Achtelfinal-Hinspielen in der Champions Hockey League des EHC Red Bull München und der Augsburger Panther (ab 16.55 Uhr) zeigt SPORT1 die letzten Gruppenspiele beim Grand Slam of Darts LIVE im TV auf SPORT1.

Das ist passiert:

- 2. Liga: Keller neuer Club-Trainer

Beim 1. FC Nürnberg ist eine Entscheidung gefallen. Wie SPORT1 schon im Vorfeld berichtete, wird Jens Keller neuer Coach beim Club. Am Mittwoch wird er vorgestellt. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Abraham bestraft

David Abraham ist nach seinem Bodycheck gegen Freiburgs Trainer Christian Streich von seinem Verein Eintracht Frankfurt offenbar mit einer milden Strafe belegt worden. Wie die Bild berichtet, muss er 35.000 Euro zahlen, die einem guten Zweck zugute kommen sollen. Ein Urteil durch das Sportgericht des DFB steht allerdings noch aus, eine lange Sperre droht. (Zum Bericht)

- Fußball: Sterling fliegt aus England-Kader

Manchester Citys Stürmerstar Raheem Sterling ist nach einem Streit mit Joe Gomez vom FC Liverpool für das EM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro aus dem Kader der englischen Nationalmannschaft suspendiert worden. (Zum Bericht)

- Mehr Sport: München sichert sich European Championships

Die zweite Auflage der European Championships findet im Sommer 2022 in München statt. Vom 11. bis 21. August 2022 werden mehr als 4000 Athletinnen und Athleten erwartet. (Zum Bericht)

- Formel 1: Red Bull besetzt zweites Cockpit

Das begehrteste noch freie Cockpit für die Formel-1-Saison 2020 ist vergeben. Red Bull setzt auch im kommenden Jahr auf Alexander Albon als zweiten Piloten neben Max Verstappen. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Arp zurück im Training

Jann-Fiete Arp meldet sich zurück. Der Youngster kehrte am Dienstag nach einer Verletzungspause ins Training des FC Bayern zurück. (Zum Bericht)

- Fußball: Hermann kehrt nach Aachen zurück

Peter Hermann kehrt nach über 43 Jahren im Profifußball zu Alemannia Aachen zurück. Der langjährige Assistenzcoach von Bayern Münchens Erfolgstrainer Jupp Heynckes fungiert beim Regionalligisten aus dem Grenzland künftig auf Honorarbasis als Sportlicher Berater. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Köln offenbar in Gesprächen mit Heldt

Der 1. FC Köln ist bei seiner Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den zurückgetretenen Manager Armin Veh offenbar fündig geworden. Wie Kölner Medien übereinstimmend berichten, soll sich der Kölner Vorstand am Donnerstag mit Horst Heldt getroffen haben. (Zum Bericht)

Das passiert heute:

- ATP Finals: Federer unter Druck

Am zweiten Spieltag der ATP Finals steht Roger Federer gegen Matteo Berrettini nach der Auftaktniederlage gegen Dominic Thiem gehörig unter Druck (Tennis, ATP Finals: Roger Federer - Matteo Berrettini ab 15 Uhr im LIVETICKER). Thiem selbst will den Schwung von seinem Sieg gegen Federer mitnehmen und auch gegen Novak Djokovic bestehen (Tennis, ATP Finals: Dominic Thiem - Novak Djokovic ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- Eurocup: Ulm empfängt Andorra

Der 7. Spieltag des Eurocups steht an. Die Basketballer der ratiopharm Ulm wollen gegen MoraBanc Andorra zu Hause unbedingt gewinnen (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen:

- CHL: Achtelfinal-Debüt für Augsburg

Die Augsburger Panther empfangen im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League den EHC Biel Bienne aus der Schweiz. SPORT1 zeigt die Partie ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM.

- Darts: Kampf ums Achtelfinale

Beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton stehen die letzten Gruppenspiele auf dem Programm. Unter anderem geht es noch für Titelverteidiger Gerwyn Price, James Wade und Gary Anderson um den Einzug in die K.o.-Runde. SPORT1 zeigt die Partien ab 20 Uhr im LIVESTREAM und ab circa 22 Uhr LIVE im TV auf SPORT1.

Das Video-Schmankerl:

Seattle zerstört perfekte 49ers-Saison nach Kicker-Drama

Die Seattle Seahawks haben den San Francisco 49ers durch einen Overtime-Krimi die erste Pleite der Saison beigebracht. Dem Kicker der 49ers versagen am Ende die Nerven.