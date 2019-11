Das Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund hat zwar nicht viel Spannung geboten - die Münchner waren zu klar überlegen - aber es war ein echtes Spektakel. Ein Spiel, das allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben dürfte. Und die vielleicht beste Nachricht für alle Fußball-Fans: Auch der Sonntag wartet wieder mit einem vollgepackten Programm auf.

Den Höhepunkt des Tages dürfte das Spitzenspiel der Premier League bieten: Der FC Liverpool trifft auf Manchester City. Aber auch in der Bundesliga sind gleich drei hochinteressante Paarungen angesetzt. Außerdem gibt es die volle Ladung Basketball, Eishockey und Darts - für alle, die es nicht so mit dem Fußball haben sollten.

Das ist passiert

- Bayern-Statement im Spitzenspiel

Der FC Bayern sendet ein Zeichen an die Konkurrenz. Im Top-Spiel dominieren die Münchner Borussia Dortmund nach Belieben. Müller und Lewandowski gelingt Historisches. (Zum Bericht)

- Rummenigge bestätigt: Flick bleibt!

Der FC Bayern München zerpflückt Borussia Dortmund. FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge wird ob der Zukunft von Interimstrainer Hansi Flick deutlich. (Zum Bericht)

- Hoeneß: Einige Spieler gegen Kovac

Uli Hoeneß erläutert, dass auch der fehlende Rückhalt innerhalb der Mannschaft ein Grund für das Aus von Niko Kovac war. Der FC Bayern brauche eine "langfristige Lösung". (Zum Bericht)

- La Liga: Dreifacher Messi bei Barca-Sieg

Der FC Barcelona feiert dank eines überragenden Lionel Messi einen klaren Erfolg gegen Celta Vigo. Auch Real Madrid macht es deutlich. (Zum Bericht)

- Darts: MvG ohne Fehl und Tadel

Am 1. Spieltag des Grand Slam of Darts zittert sich Gerwyn Price zum Auftaktsieg gegen Mikuru Suzuki. Michael van Gerwen steigt souverän ins Turnier ein. (Zum Bericht)

- NBA: Doncic führt Mavs zum nächsten Sieg

Die Dallas Mavericks bleiben dank Luka Doncic ungeschlagen und bezwingen auch die Memphis Grizzlies. Der Serbe verpasst ein Triple-Double nur knapp. (Zum Bericht)

- NHL: Kahun triumphiert gegen Ex-Team

Dominik Kahun gewinnt mit den Pittsburgh Penguins in der NHL knapp gegen Ex-Team Chicago Blackhawks. Allerdings müssen die Penguins um einen Superstar bangen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Deutschland Cup: Deutschland - Slowakei

Nach dem Sieg über Russland und der dramatischen Niederlage gegen die Schweiz steht für das DEB-Team beim Deutschland Cup das dritte Spiel auf dem Programm, ab 13.30 Uhr sind Sie im LIVETICKER dabei.

- Bundesliga: Gladbach, Leverkusen und Frankfurt im Einsatz

Der Bundesliga-Sonntag hat es in sich. Los geht es mit dem Auftritt von Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach, der auf Werder Bremen trifft (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER). Danach folgt das Duelle zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER), den Abschluss des 11. Spieltags bildet die Partie zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt (ab 18 Uhr im LIVETICKER).

- Premier League: FC Liverpool - Manchester City

Der Champions-League-Sieger gegen den englischen Meister. Der Spitzenreiter gegen den Verfolger. Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola. FC Liverpool gegen Manchester City. Ab 17.30 Uhr im LIVETICKER.

- Serie A: Juventus Turin - AC Mailand

Juventus Turin greift nach der Tabellenführung in der Serie A. Der Gegner am 12. Spieltag in Italiens Eliteliga ist der AC Mailand (Serie A: Juventus Turin - AC Mailand ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- CHECK24 Doppelpass mit Rummenigge und Riether

Nach diesem Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund gibt es Gesprächsbedarf! SPORT1-Moderator Thomas Helmer lädt im CHECK24 Doppelpass zur Expertenrunde. Mit dabei: Thomas Strunz, Europameister von 1996 und Ex-Bayern-Profi, sowie Michael Rummenigge (der insgesamt 309 Bundesliga-Spiele für den FC Bayern und den BVB absolviert hat). Last but not least: Sascha Riether, Koordinator Lizenzspielerabteilung Schalke 04. (Der CHECK24 Doppelpass um 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

- Basketball-Bundesliga live: FC Bayern - ALBA Berlin

Am 7. Spieltag der easyCredit Basketball Bundesliga kommt es zum Topspiel zwischen dem FC Bayern München und ALBA BERLIN. Das Duell zwischen dem Meister und Vizemeister birgt natürlich jede Menge Brisanz. Zumal sich die "Albatrosse" nur allzu gerne für die klare 0:3-Pleite in der Finalserie in der Vorsaison revanchieren würden. (Basketball-Bundesliga: FC Bayern München - ALBA Berlin um 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM)

- Darts live: Grand Slam of Darts

Vom 9. bis zum 17. November geht in Wolverhampton bereits zum 13. Mal der Grand Slam of Darts über die Bühne. Und mit SPORT1 sind Sie live dabei. Los geht es mit den Gruppenspielen in der Nachmittagssession um 16.45 Uhr (LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM). Der Grand Slam ist traditionell das einzige Event im Jahresverlauf, an dem Spieler der beiden Verbände PDC und BDO teilnehmen. Das 32-köpfige Teilnehmerfeld mit den Topstars wie Michael van Gerwen, Rob Cross oder Peter Wright wird zunächst in acht Gruppen aufgeteilt. Die Abendsession gibt es ab 20.45 Uhr - ebenfalls LIVE im TV und im STREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages

Doppelpacker Benzema schießt Real zum Kantersieg - Im Fernduell um die Tabellenführung gab sich Real Madrid in Eibar keine Blöße, überholte mit einem nie gefährdeten 4:0 Barcelona und setzt den Erzrivale damit unter Druck.