Borussia Dortmund muss am Mittwoch beim FC Barcelona auf Paco Alcácer verzichten, Bayerns Youngster machen das Achtelfinale klar. Arminia Bielefeld verlängert mit seinem Trainer Uwe Neuhaus.

Am Abend will Bayern München den Gruppensieg in der Champions League perfekt machen. Bayer Leverkusen ist indes in Moskau zum Siegen verdammt.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Das ist passiert

- BVB ohne Alcácer nach Barcelona

BVB-Stürmer Paco Alcácer verpasst den Trip zu seinem Ex-Klub FC Barcelona. Auch zwei Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund müssen für die Partie absagen. (Zum Bericht)

- Rekordstrafe für HSV und St. Pauli?

Das Hamburger Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV wird von Pyrotechnik überschattet. Beiden Klubs droht jetzt eine rekordverdächtige Strafe. (Zum Bericht)

- Bielefeld verlängert mit Neuhaus

Arminia Bielefeld macht Trainer Uwe Neuhaus ein besonderes Geburtstagsgeschenk und verlängert den Vertrag mit dem Coach. Die Arminia spielt eine starke Saison. (Zum Bericht)

- Lange Sperre für VfB-Kapitän Kempf

Marc-Oliver Kempf muss nach seinem Platzverweis im Derby gegen den Karlsruher SC wochenlang pausieren. Der VfB Stuttgart muss ohne den Verteidiger auskommen. (Zum Bericht)

- Bayern-Youngster sichern Gruppensieg

In der UEFA Youth League sichert sich der FC Bayern durch ein 1:1 in Belgrad den Gruppensieg. Bayer Leverkusen gewinnt 3:1 in Moskau, dreht dabei aber erst spät auf. (Zum Bericht)

- Ex-Bayer Alonso nicht ins Gefängnis

Xabi Alonso muss sich in seiner Heimat wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung verantworten. Nun wird der ehemalige Bayern-Star freigesprochen. (Zum Bericht)

- Schumacher-Ferrari wird versteigert

Das Auktionshaus Sotheby's versteigert das Originalchassis von einem Ferrari, mit dem Michael Schumacher Weltmeister wurde. Es soll Millionen einbringen. (Zum Bericht)

- Ski-Star erneut mit Kreuzbandriss

Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel zieht sich innerhalb von acht Monaten den zweiten Kreuzbandriss zu. Nach der Diagnose ist sie untröstlich. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Champions League: Bayer gegen Lok zum Siegen verdammt

Bayer Leverkusen ist in der Champions League gegen Lok Moskau zum Siegen verdammt. Eine weitere Niederlage würde das Aus der Werkself im Europacup bedeuten (Champions League: Lokomotive Moskau - Bayer Leverkusen, ab 18.55 Uhr im LIVETICKER).

- Champions League: FCB will Gruppensieg perfekt machen

Der FC Bayern will bei Roter Stern Belgrad den Gruppensieg perfekt machen. Jedoch sollten sich die Münchner auf einen wahren Hexenkessel gefasst machen (Champions League: Roter Stern Belgrad - FC Bayern München, ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- Champions League: PSG will bei Real weiße Weste wahren

Paris Saint-Germain will bei Real Madrid den fünften Sieg im fünften Spiel einfahren (Champions League: Real Madrid - Paris Saint-Germain, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Juventus Turin empfängt derweil Atlético Madrid im Kampf um den Gruppensieg (Champions League: Juventus Turin - Atlético Madrid, ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Magenta Sport Arena

Vier Sportarten, sechs Ligen, ein Magazin: In dem wöchentlichen Format "Magenta Sport: Arena" berichtet SPORT1 über die Highlights aus Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League, 3. Liga, FLYERALARM Frauen-Bundesliga, Deutscher Eishockey Liga, easyCredit Basketball-Bundesliga und der eSports-Szene. Neben Spielberichten bietet das einstündige Magazin in dieser Saison auch aktuelle News, Analysen und Vorberichte zu den einzelnen Ligen und Wettbewerben (ab 19 Uhr LIVE im TV und im kostenlosen LIVESTREAM).

- Fantalk

Am 5. Spieltag der Champions League ist auch der Fantalk mittendrin: Laura Papendick diskutiert mit ihren Gästen Rudi Brückner, Torsten Knippertz, Thomas Wagner, Tobias Holtkamp und Hartwig Thöne über die Partien des FC Bayern und Leverkusen (ab 20 Uhr LIVE im TV und im kostenlosen LIVESTREAM).

Das Video-Schmankerl des Tages

Quarterback Lamar Jackson ragt beim deutlichen Sieg seiner Ravens gegen die Rams heraus. Er warf fünf Touchdown-Pässe und beeindruckte mit spektakulären Läufen.