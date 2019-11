Gabriel Clemens hat das Viertelfinale beim Grand Slam of Darts dramatisch verpasst.

Gegen Glen Durrant unterlag er im Entscheidungsleg mit 9:10. Auch Alexander Zverev patzte bei den ATP Finals gegen Stefanos Tsitsipas und muss ums Halbfinale bangen. Zudem gibt es Schummelvorwürfe gegen den Titelverteidiger.

Anzeige

Mit England, Frankreich und Portugal sind gleich drei Topteams in der EM-Qualifikation im Einsatz. Bei den ATP Finals kommt es zum Gigantenduell zwischen Roger Federer und Novak Djokovic.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Tennis: Zverev verliert und wehrt sich gegen Schummelvorwürfe

Pleite für Titelverteidiger Alexander Zverev im zweiten Spiel bei den ATP Finals. Rafael Nadal feiert nach einer spektakulären Aufholjagd den Sieg. (Zum Bericht) Weil Zverev sekundenlang in seiner Sporttasche wühlt, kommen Schummelvorwürfe auf. (Zum Bericht)

- Darts: Clemens scheitert nach Mega-Thriller

Gabriel Clemens kann seinen Siegeszug im Achtelfinale des Grand Slam of Darts nicht fortsetzen. In einem hochspannenden Duell versagen ihm im Entscheidungsleg die Nerven. (Zum Bericht)

- Handball-CL: Kiel feiert wichtigen Sieg in letzter Sekunde

Der THW Kiel wendet in letzter Sekunde einen Punktverlust beim FC Porto ab und bleibt damit an der Tabellenspitze. Ein Norweger wird zum Helden. (Zum Bericht)

- Das sagt Lewandowski über Flick

Bayern-Star Robert Lewandowski äußert sich zu Hansi Flicks Zukunft als Bayern-Trainer. Auch über seine aktuelle Top-Form spricht der polnische Angreifer. (Zum Bericht)

- CHL: Adler Mannheim bangen um den Viertelfinal-Einzug

Die Adler Mannheim müssen um den Einzug ins Viertelfinale zittern. Im Achtelfinal-Hinspiel gegen den tschechischen Vertreter Mountfield HK setzt es eine knappe Pleite. (Zum Bericht)

- Volleyball: Schwerin bleibt an Spitzen-Duo dran

Am 6. Spieltag der Volleyball-Bundesliga fährt der SSC Palmberg-Schwerin einen Pflichtsieg gegen den USC Münster ein. Damit bleibt der Pokalsieger am Spitzen-Duo dran. (Zum Bericht)

- NBA: Harden glänzt gegen Clippers

Die Houston Rockets bezwingen dank einer Gala von James Harden die Los Angeles Clippers und feiern den fünften Sieg in Folge. Das Debüt eines Superstar steht bevor. (Zum Bericht)

- NHL: Nächste Niederlage für Rieder

Nach seinem Trade zu den Calgary Flames geht es für Tobias Rieder und sein Team nach der zweiten Niederlage in Folge bergab. Thomas Greiss bleibt auf der Bank. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation mit Frankreich, England und Portugal

Auftakt in den 9. Spieltag der EM-Qualifikation mit einigen Topteams. England möchte gegen Montenegro (EM-Quali: England - Montenegro ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) den nächsten Sieg einfahren und damit Platz eins in Gruppe A absichern. Derweil steht Portugal gegen Litauen (EM-Quali: Portugal - Litauen ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) unter Druck. Aktuell liegen Cristiano Ronaldo und Co. auf Rang zwei mit nur einem Punkt vor Serbien. Weltmeister Frankreich liegt gleichauf mit Spitzenreiter Türkei und kann bei einem Punktverlust der Türken mit einem Sieg über Moldawien (EM-Quali: Frankreich - Moldawien ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) Platz eins übernehmen.

- HBL: Löwen und Flensburg vor Auswärtshürden

Nach dem Sieg über den THW Kiel möchten die Rhein-Neckar Löwen beim SC DHfK Leipzig (HBL: Leipzig - Rhein-Neckar Löwen ab 19 Uhr im LIVETICKER) den nächsten Sieg einfahren, um weiter in Tuchfühlung zu den Toppositionen zu bleiben. Die SG Flensburg-Handewitt tritt beim TBV Lemgo-Lippe (HBL: TBV Lemgo-Lippe - SG Flensburg-Handewitt ab 19 Uhr im LIVETICKER) an und möchte ebenfalls mit einem Sieg die Heimreise antreten.

- Basketball, Euroleague: ALBA in Griechenland gefordert

Schlag auf Schlag geht es in der EuroLeague für ALBA Berlin. Mit lediglich einem Sieg aus sieben Spielen liegen die Berliner auf Rang 17 und treffen nun auf das siebtplatzierte Team von Panathinaikos Athen, das bereits vier Siege einfahren konnte (Basketball, Euroleague: Panathinaikos Athen - ALBA Berlin ab 20 Uhr im LIVETICKER)

- Tennis: Gigantenduell in London

Bei den ATP Finals in London kommt es zum Topduell zwischen Novak Djokovic und Roger Federer (Tennis: Novak Djokovic - Roger Federer ab 21 Uhr im LIVETICKER). Nur der Sieger schafft den Einzug in die K.o.-Runde.

Das müssen Sie sehen

- Grand Slam of Darts mit van Gerwen

Beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton will Michael van Gerwen ins Viertelfinale. Dazu muss er Ian White ausschalten. Auch Titelverteidiger Gerwyn Price und Gary Anderson sind im Einsatz. SPORT1 zeigt die Partien ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1.

- Volleyball Bundesliga

Am sechsten Spieltag kommt es in der Volleyball-Bundesliga der Männer zum Duell zwischen Düren und Herrsching. SPORT1 zeigt die Partie ab 18 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Das Video-Schmankerl

Handys, Bücher, Frauen: Der Streich-Auftritt im Video

Bühne frei für Christian Streich: Der Freiburg-Coach begeistert bei der DFB-Kulturstiftung mit typischer Streich-Art die Zuschauer.