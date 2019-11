Am Montag stehen in der EM-Qualifikation die nächsten Entscheidungen an. Die Schweiz kann mit einem Sieg gegen Fußballzwerg Gibraltar das EM-Ticket sichern. In Madrid stehen die ersten Gruppenspiele des reformierten Davis Cups auf dem Programm.

Am Sonntagabend gewann Max Verstappen den großen Preis von Brasilien. Sebastian Vettel schied nach einem Crash mit Teamkollege Charles Leclerc aus. Stefanos Tsitsipas feiert mit dem Sieg bei den ATP Finals den größten Erfolg seiner Karriere.

Das ist passiert

- Formel 1: Verstappen gewinnt - Vettel und Leclerc schießen sich raus

Max Verstappen hat das vorletzte Formel-1-Rennen der Saison gewonnen. Sebastian Vettel sein Ferrari-Teamkollege Teamkollege Charles Leclerc lieferten sich kurz vor Ende ein enges Duell, beide schieden nach einer Berührung mit einem Reifenschaden aus. (Zum Bericht)

- Darts: Grandioser Price verteidigt Titel

Im Finale des Grand Slam of Darts in Wolverhampton lässt Gerwyn Price seinem Konkurrenten Peter Wright nicht den Hauch einer Chance. Dem Waliser gelingt die erfolgreiche Titelverteidigung. (Zum Bericht)

- Tennis: Tsitsipas gewinnt Endspiel der ATP Finals

Der Grieche Stefanos Tsitsipas hat die ATP Finals in London gewonnen. Der 21-Jährige setzte sich in einem packenden Endspiel gegen den Österreicher Dominic Thiem. (Zum Bericht)

- EM-Qualifikation: Tolisso trifft für Frankreich

Frankreich hat sich zum Abschluss der EM-Qualifikation den Sieg in der Gruppe H gesichert. Beim Sieg in Albanien brachte Corentin Tolisso vom FC Bayern München den Weltmeister in Führung. (Zum Bericht)

- NFL: Ravens-Heimgala gegen Texans

In Week 11 der NFL feiern die Baltimore Ravens ein Football-Feuerwerk gegen die Houston Texans. Die New Orleans Saints sind in Tampa Bay erfolgreich. (Zum Bericht)

- NFL: Patriots quälen sich zum Sieg - 49ers schaffen Comeback

Die New England Patriots feiern den neunten Saisonsieg gegen die Philadelphia Eagles. Den entscheidenden Touchdown-Pass spielt aber nicht Superstar Tom Brady. (Zum Bericht) Die San Francisco 49ers gewinnen trotz eines heftigen Fehlstarts gegen die Arizona Cardinals. (Zum Bericht)

- NBA: Lakers mit Gala nach Traumstart

Die Los Angeles Lakers brennen in den ersten Minuten gegen die Atlanta Hawks eine Gala ab und feiern einen lockeren Sieg. LeBron James brilliert schon früh. (Zum Bericht)

- NHL: Herbe Klatsche für Rieders Flames

Tobias Rieder und die Calgary Flames kassieren eine deutliche Niederlage bei den Vegas Golden Knights. Die Flames warten seit über 130 Minuten auf ein eigenes Tor. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation: Schweiz will EM-Ticket in Gibraltar lösen

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft ist dem EM-Ticket ganz nah. Mit einem Sieg in Gibraltar (Fußball, EM-Qualifikation: Gibraltar - Schweiz ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) qualifiziert sich das Team von Nationaltrainer Vladimir Petkovic sicher für die EM im kommenden Jahr. Parallel streiten Irland und Dänemark (Fußball, EM-Qualifikation: Irland - Dänemark ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) beim direkten Aufeinandertreffen in Dublin um das zweite Ticket, das in der Gruppe D zu holen ist. Die Dänen sind dabei im Vorteil - sie können sogar eine knappe Niederlage verschmerzen.

- Tennis: Neuer Davis Cup startet

In Madrid beginnt die Premiere des neuen Finalturniers um den Davis Cup mit drei Begegnungen. Ab 16 Uhr spielen Vorjahressieger Kroatien gegen Russland (LIVETICKER), Belgien gegen Kolumbien (LIVETICKER) und Italien gegen Kanada (LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Doku über Viktoria Köln

Die Aufstiegssaison des FC Viktoria Köln 1904 festgehalten in einer Doku-Serie: SPORT1 zeigt die fünfteilige Reihe "VIKTORIA", die von sporttotal produziert wurde und in diesem Jahr auch im Kino lief (VIKTORIA - Böse Geister, ab 18.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Volleyball LIVE: Unterhaching empfängt Friedrichshafen

Kampf um die besten Tabellenplätze in der Volleyball-Bundesliga! Die HYPO TIROL AlpenVolleys Haching empfangen am Montagabend den VFB Friedrichshafen (Volleyball-Bundesliga: AlpenVolleys Haching - VFB Friedrichshafen am Montag ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Der Rekordmeister hat in dieser Saison alle sechs Spiele gewonnen und will an Meister Berlin dranbleiben.

Gerwyn Price zeigt möglicherweise die beste Leistung seiner Karriere und fertigt Peter Wright im Finale des Grand Slam of Darts deutlich ab.