Luka Doncic hat die Dallas Mavericks zu einem weiteren Sieg in der NBA geführt. Gegen die Houston Rockets war der Slowene wieder einmal in Gala-Form. In der NFL erteilten die San Francisco 49ers den Green Bay Packers eine Lehrstunde

In knapp drei Wochen steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Mit der heutigen Auslosung startet der WM-Countdown. SPORT1 überträgt ab 18 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Zudem feiert Kenan Kocak am Montagabend sein Debüt auf der Bank von Hannover 96.

Das ist passiert

- Bundesliga: Mainz mit Spektakel-Sieg in Unterzahl

Achim Beierlorzer feiert beim Wiedersehen mit der TSG Hoffenheim einen gelungenen Einstand als Mainz-Trainer. Dabei spielt sein Team eine Hälfte in Unterzahl. (Zum Bericht)

- BBL: Bayern wahrt weiße Weste - Hamburg zahlt Lehrgeld

Bayern München bleibt in der Basketball-Bundesliga weiter das Maß aller Dinge. Gegen den Tabellenletzten gaben sich die Münchner keine Blöße. Hamburg verliert erneut. (Zum Bericht)

- Tennis: Spanien gewinnt den Davis Cup

Spanien ist der Davis-Cup-Sieger 2019. Das Team um Roberto Bautista Agut und Rafael Nadal lässt Kanada im Endspiel in Madrid keine Chance und sichert sich sechsten Titel. (Zum Bericht)

- DEL: München verspielt Drei-Tore-Führung

Der EHC Red Bull München führt gegen Ingolstadt mit 3:0, verliert aber trotzdem. Die Adler Mannheim gegen sich in Iserlohn dagegen keine Blöße. (Zum Bericht)

- NBA: Doncic-Gala! Mavs führen Rockets vor

Die Dallas Mavericks setzen ihren Siegeszug in der NBA fort. Selbst das Super-Duo der Rockets um Harden und Westbrook kann die Mavs nicht stoppen. Doncic glänzt. (Zum Bericht)

- NFL: Packers gehen unter - Rekord für Patriots

Die San Francisco 49ers erteilen den Green Bay Packers eine Lehrstunde. Aaron Rodgers gelingt fast nix. Tom Brady führt die New England Patriots zu einem Rekord. (Zum Bericht)

- NFL: Saints mit Thriller-Sieg

In Woche 12 der NFL ringen die New Orleans Saints die Carolina Panthers nieder. Die Philadelphia Eagles müssen sich den Seattle Seahawks geschlagen geben. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitl steuert Assist zu Sieg bei

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl feiert mit den Edmonton Oilers den nächsten Sieg. Gegen die Arizona Coyotes scheitert er aber mit einem Penalty. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga - Kovac-Debüt für Hannover

Zum Abschluss des 14. Spieltags feiert Kenan Kocak sein Debüt auf der Bank von Hannover 96. Ggen den SV Darmstadt 98 brauchen die Niedersachen unbedingt einen Sieg. Allerdings wird das Team aus dem Kraichgau auch motiviert sein, da man mit einem Sieg bis auf Rang vier springen könnte. (2. Bundesliga, 14. Spieltag: Hannover 96 - SV Darmstadt 98, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- 3. Liga: Duisburg - Köln

In der 3. Liga empfängt der MSV Duisburg Viktoria Köln. Mit einem Sieg wollen die Zebras ihre Tabellenführung ausbauen. (3. Liga: MSV Duisburg - Viktoria Köln, 19 Uhr im LIVETICKER)

- Premier League - Aston Villa - Newcastle

Abstiegskampf in der Premier League. Aufsteiger Aston Villa empfängt Newcastle United. Mit einem Sieg könnte Aston Villa bis auf einen Punkt an den direkten Konkurrenten heranrücken. (Premier League: Aston Villa - Newcastle United, 21 Uhr im LIVETICKER)

