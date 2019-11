Lisa Müller düpiert mit einem sensationellen Auftritt die internationale Reit-Elite. Mann Thomas ist mächtig stolz.

Bei den ATP-Finals steht Stefanos Tsitsipas im Finale. Alexander Zverev will ebenfalls ins Endspiel.

SPORT1 überträgt die letzten Viertelfinals des Grand Slam of Darts LIVE im TV und Livestream.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann gegen Weißrussland das EM-Ticket lösen.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Das ist passiert

- ATP-Finals: Tsitsipas dominiert Federer

Im ersten Halbfinale der ATP-Finals in London bezwingt Youngster Stefanos Tsitsipas Großmeister Roger Federer. Der Grieche zieht mit einem glatten 2:0 (6:4, 6:4) ins Finale des letzten Turniers in dieser Saison ein. (Zum Bericht)

- DFB-Team: Neuer lässt Nationalmannschafts-Zukunft offen

Kapitän Manuel Neuer hat weiterhin noch keine Entscheidung über eine Fortsetzung seiner Laufbahn in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach der EM-Endrunde 2020 getroffen. Er habe sich keine Deadline gesetzt, sagte er in einem Interview. (Zum Bericht)

- Dressurreiten: Lisa Müller düpiert Welt-Elite

Lisa Müller hat beim Weltcup-Turnier in Stuttgart einen überraschenden Sieg gefeiert und die anwesende Reit-Elite hinter sich gelassen. Die 30 Jahre alte Ehefrau von Bayern-Star Thomas Müller erhielt für ihren Ritt mit dem Wallach "Stand by me" 75,913 Prozent. (Zum Bericht)

- Serie A: Inter-Cach bekommt Polizeischutz

Inter Mailand erhält mit der Post einen Umschlag mit einem angsteinflößenden Inhalt. Die Mailänder Polizei stellt Trainer Antonio Conte deshalb unter Polizeischutz. (Zum Bericht)

- Formel 1: Hamilton setzt Bestzeit im letzten Training

Im letzten Training vor dem Qualifying zum Großen Preis von Brasilien sorgt Weltmeister Lewis Hamilton für klare Verhältnisse. Der Engländer gilt auch in Brasilien als Favorit. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Köln-Präsident sieht keine Notlage

Der 1. FC Köln befindet sich mit sieben Punkten auf Platz 17 inmitten einer sportlichen Talfahrt. Der Präsident beschwichtigt nun die Kritiken gegen den Club. (Zum Bericht)

- DFB-Team: Kuntz mit Fairplay-Medaille geehrt

U21-Trainer Stefan Kuntz ist mit der Fair-Play-Medaille des DFB geehrt worden. Eine uneigennützige Aktion brachte ihm diese Auszeichnung ein. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation: DFB-Team greift nach EM-Ticket

Die deutsche Nationalmannschaft kann im Spiel gegen Weißrussland das EM-Ticket lösen. Allerdings ist das DFB-Team vom Ergebnis der Niederlande abhängig. (EM-Qualifikation: Deutschland - Weißrussland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- EM-Qualifikation: Österreich hat es in eigener Hand

Die österreichische Nationalmannschaft kann mit einem Remis gegen Nordmazedonien die Qualifikation zur EM perfekt machen. (EM-Qualifikation: Österreich - Nordmazedonien, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Kroatien muss noch zittern. Im Duell gegen die Slowakei steht alles auf dem Spiel. (EM-Qualifikation: Kroatien - Slowakei, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Die Niederlande können im direkten Duell gegen Nordirland gleich für zwei strahlende Gesichter sorgen: das eigene und das des DFB-Teams. (EM-Qualifikation: Nordirland - Niederlande, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- ATP Finals: Zverev will wieder ins Finale

Alexander Zverev kämpft bei den ATP Finals um den Einzug ins Finale. Gegen Dominic Thiem will er seine guten Leistungen in der Vorrunde bestätigen und den Traum von der Titelverteidigung wahr werden lassen. (ATP Finals: Dominic Thiem - Alexander Zverev, ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) Im Finale wartet Stefanos Tsitsipas, gegen den Zverev in der Vorrunde noch klar mit 0:2 (3:6, 2:6) nach Sätzen verlor.

- BBL: Zwei Kellerduelle am 8. Spieltag

Am 8. Spieltag der BBL treffen direkte Rivalen im Keller aufeinander. Die Gießen 46ers empfangen den Mitteldeutschen BC. (BBL: Gießen - MBC, ab 18 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Außerdem ist die BG Göttingen bei den Hamburg Towers zu Gast und kämpft um Punkte gegen die gefährlichen Plätze. (BBL: Hamburg - Göttingen, ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

Grand Slam of Darts: Kampf ums Halbfinale

Der Grand Slam of Darts in Wolverhampton ist mitten in der heißen Phase, am Samstag stehen die letzten beiden Viertelfinal-Duelle (Grand Slam of Darts ab 20 Uhr LIVE im TV und im kostenlosen LIVESTREAM) auf dem Programm. Darts-Rüpel Gerwyn Price bekommt es mit Gary Anderson zu tun. Außerdem trifft Comebacker Adrian Lewis auf Großmeister Michael van Gerwen.

Das Video-Schmankerl

Der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge erklärt, wie der Transfer von Mats Hummels zurück zum BVB wirklich ablief und stichelt in Sachen Meisterschaft.