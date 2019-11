Der EHC Red Bull München hat den Sprung ins Viertelfinale gepackt.

Der Vorjahresfinalist in der CHL setzte sich gegen Minsk souverän durch. Im Davis Cup gibt es bei Deutschlands Sieg einen epischen Tiebreak und Luka Doncic stellt den nächsten NBA-Rekord auf.

Deutschland kann im Davis Cup mit einem Sieg über Chile den Gruppensieg perfekt machen. Die deutschen Handball-Frauen fordern Montenegro bei der WM-Generalprobe.

Das ist passiert:

- Mega-Deal für den BVB

Der BVB und Puma setzen übereinstimmenden Medienberichten zufolge ihre Zusammenarbeit fort. Das bringt dem Vizemeister bis zu 250 Millionen Euro. (Zum Bericht)

- Eishockey: München nach Kantersieg im CHL-Viertelfinale

Der EHC Red Bull München feiert gegen Yunost Minsk in der CHL einen Kantersieg und steht im Viertelfinale. Das Team hält die deutsche Fahne als einzige Mannschaft hoch. (Zum Bericht)

- Volleyball: Friedrichshafen scheitert im DVV-Pokal an Berlin

Der Titelverteidiger ist ausgeschieden. Volleyball-Rekordpokalsieger VfB Friedrichshafen verliert im Viertelfinale glatt gegen Meister Berlin Recycling Volleys. (Zum Bericht)

- Handball: THW Kiel patzt in Champions League gegen Schlusslicht

Der THW Kiel kommt in der Handball-Champions League gegen Tabellenschlusslicht HC Motor Zaporozhye nur zu einem Remis. Die Rhein-Neckar Löwen siegen im EHF-Pokal. (Zum Bericht)

- Nächster NBA-Rekord für Luka Doncic

Die Dallas Mavericks feiern einen historischen Sieg über die Golden State Warriors und dabei stellt Luka Doncic die nächste NBA-Bestmarke auf. (Zum Bericht)

- NBA-Star bricht irren Dreier-Bann

76ers-Star Ben Simmons erzielt seinen ersten Dreier in der NBA und beendet damit eine sehr lange Serie. Derweil patzen die Houston Rockets mit James Harden. (Zum Bericht)

- Tennis: Deutsches Davis-Cup-Duo gewinnt epischen Tiebreak

Das Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies gewinnt beim Davis Cup einen epischen Tiebreak. Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff fahren Siege ein. (Zum Bericht)

- Formel 1: FIA beschlagnahmt Ferrari-Teile

Ferrari soll in Sachen Benzineinspritzung tricksen. Jetzt greift die FIA offenbar durch und beschlagnahmt Teile des F1-Teams von Sebastian Vettel und Charles Leclerc. (Zum Bericht)

Das passiert heute:

- Tennis, Davis Cup (11 Uhr)

Der reformierte Davis Cup wird vom 18. bis 24. November 2019 erstmals ausgetragen. Deutschland trifft am 2. Spieltag auch Chile und will den Gruppensieg perfekt machen (Zum Liveticker)

- Handball, Bundesliga: Magdeburg - Berlin (19 Uhr)

Im Verfolgerduell der Handball-Bundesliga empfängt der SC Magdeburg die Füchse Berlin. Beide Teams brauchen den Sieg, um ganz oben dranzubleiben. (Zum Liveticker)

- Eishockey, DEL: Krefeld-Nürnberg (19.30 Uhr)

In der DEL empfangen die von finanziellen Problemen geplagten Krefeld Pinguine die Thomas Sabo Ice Tigers. Die Pinguine brauchen den Sieg, um im Playoff-Rennen nicht den Anschluss zu verlieren. (Zum Liveticker)

- Basketball, Euroleague: Berlin-Piräus (20 Uhr)

Holt ALBA Berlin in der Basketball-Euroleague den vierten Sieg in Folge? Nachdem der Start sehr holprig verlief, lief es zuletzt für die Berliner besser. Gegner ist Olympiakos Piräus (Zum Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen:

- Handball LIVE: Deutschland - Montenegro (18.55 Uhr)

Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen steht heute das letzte Testspiel vor der WM in Japan an. In Stuttgart trifft das DHB-Team auf Montenegro, das 2014 den EM-Titel holte. SPORT1 überträgt das Duell ab 18.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

- Fußball LIVE - Royal Antwerpen - KAA Gent (20.25 Uhr)

Die belgische Jupiler Pro League wird seit mehr als 120 Jahren ausgetragen und zählt zu den ältesten Fußballigen Europas. Am 5. Spieltag ist das Match FC Royal Antwerpen gegen KAA Gent zu sehen. SPORT1+ überträgt ab 20.25 im TV und LIVESTREAM.

- FC Bayern Inside

Das Format "FC Bayern Inside" wird sowohl auf SPORT1 als auch auf FC Bayern.tv live ausgestrahlt. Hier stehen Personen rund um die Profimannschaft im Fokus, es werden aber auch die Spieler abseits des Rasens portraitiert und exklusive Einblicke gewährt. Ab 20.30 Uhr im TV auf SPORT1 und im STREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages

"Save des Jahrhunderts" lässt Eishockey-Welt ausflippen

Kurz vor Schluss der Begegnung bietet sich den Toronto Maple Leafs die Großchance auf das 3:3 gegen die Vegas Golden Knights. Was dann passiert ist unglaublich.