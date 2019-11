Union Berlin gewinnt dank eines späten Tores das Hauptstadt-Derby gegen Hertha BSC. Leon Draisaitl avanciert erneut zum Matchwinner für die Edmonton Oilers.

In der Bundesliga steht heute das rheinische Derby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln auf dem Programm. Im Anschluss muss der FC Schalke 04 beim FC Augsburg ran. In Liga zwei ist das Spitzentrio gefordert.

In der Formel 1 kann Lewis Hamilton beim Großen Preis der USA in Austin seinen sechsten WM-Titel klar machen.

Das ist passiert

- Union triumphiert im Stadtderby

Union Berlin ist im ersten Hauptstadt-Derby der Bundesliga-Geschichte ein emotionaler Sieg gelungen. Das Goldene Tor fällt spät. Das Spiel muss zuvor unterbrochen werden. (Zum Bericht)

- BVB droht Ausfall von Reus

BVB-Kapitän Marco Reus muss gegen den VfL Wolfsburg verletzt ausgewechselt werden. Sportdirektor Michael Zorc nennt später Details zu seiner Verletzung. (Zum Bericht)

- Last-Minute-Mané erlöst Liverpool

Der FC Liverpool wahrt seine Serie ohne Niederlage in der Premier League. Auch Manchester City erringt einen wichtigen Sieg. Arsenal nur Remis bei Özil-Comeback. (Zum Bericht)

- Barca blamiert sich - Real stolpert

Trotz eines Treffers von Lionel Messi muss sich der FC Barcelona bei Levante geschlagen geben. Real Madrid kann den Patzer der Katalanen aber nicht nutzen. (Zum Bericht)

- Bottas auf Pole - Vettel Zweiter

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas schnappt sich die Pole beim Großen Preis der USA in Austin. Sebastian Vettel gewinnt das Ferrari-Duell mit Charles Leclerc. (Zum Bericht)

- Oilers feiern Matchwinner Draisaitl

Leon Draisaitl führt die Edmonton Oilers zum zehnten NHL-Saisonsieg. Bei den Pittsburgh Penguins gelingt dem Nationalspieler in der Overtime der Siegtreffer. (Zum Bericht)

- ATP: Traumfinale in Paris geplatzt

Wegen einer Verletzung im Bauchbereich muss Rafael Nadal sein Halbfinale in Paris absagen. Damit platzt das Traumfinale gegen Novak Djokovic. (Zum Bericht)

- Warriors-Krise immer schlimmer

Die Negativserie der Golden State Warriors hält weiterhin an. Im sechsten Spiel der noch jungen Saison kassierte der Meister von 2017 und 2018 und aktuelle Vize-Champion gegen die nicht gerade hoch eingeschätzten Charlotte Hornets beim 87:93 bereits die fünfte Pleite. (Zum Bericht)

Dennis Schröder führt unterdessen die Oklahoma City Thunder zum Erfolg und die Philadelphia 76ers feiern einen Sieg in letzter Sekunde. (Zum Bericht)

- Nach Pleite: Kovac zurück an Säbener Straße

Trainer Niko Kovac ist nach der blamablen Niederlage des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt am Sonntagmorgen sehr früh am Trainingsgelände angekommen. Bereits um 7.56 Uhr fuhr der Trainer des deutschen Rekordmeisters vor und verschwand in der Tiefgarage. Um 10 Uhr ist Trainingsbeginn. Tags zuvor hatte der FCB via Twitter bereits mitgeteilt, dass das ursprünglich für Sonntag geplante öffentliche Training kurzfristig abgesagt werden müsse. (Zum Bericht)

- Correa verlässt Krankenhaus

Juan Manuel Correa kämpft sich nach seinem Horror-Unfall zurück ins Leben. Nach über zwei Monaten Krankenhaus darf der Formel-2-Pilot jetzt zurück nach Hause. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Düsseldorf empfängt Köln

Erstmals seit 1997 kommt es wieder zum rheinischen Derby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln (Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Das brisante Duell steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. Beide Klubs liegen nur knapp vor den Abstiegsplätzen. Die Gäste stehen nach dem überraschenden Pokal-Aus unter noch größerem Druck als die Gastgeber.

- Bundesliga: Schalke in Augsburg zu Gast

Der FC Schalke 04 peilt mit einem Sieg beim FC Augsburg den Sprung auf die internationalen Plätze an, während die Gastgeber die Abstiegszone verlassen wollen (Bundesliga: FC Augsburg - FC Schalke 04 ab 18 Uhr im LIVETICKER).

- 2. Liga: Spitzentrio HSV, Bielefeld und Stuttgart gefordert

Nach einer turbulenten Woche steht für den Hamburger SV und den VfB Stuttgart wieder der Alltag in der 2. Bundesliga an. Am letzten Spieltag hatte der HSV den VfB im Topspiel mit 6:2 vom Platz gefegt, unter der Woche konnte sich Stuttgart allerdings mit einem 2:1-Sieg im DFB-Pokal in der Hansestadt revanchieren. Nun steht für Hamburg ein Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SV Wehen Wiesbaden an (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER). Der VfB empfängt den Vorletzten Dynamo Dresden (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER). Der Tabellenzweite Arminia Bielefeld muss gegen Holstein Kiel ran (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER).

- Formel 1: Macht Hamilton in Austin den Titel klar?

Der WM-Titel von Lewis Hamilton ist trotz Platz fünf im Qualifying nur noch Formsache. Auf seiner Lieblingsstrecke braucht der Brite beim Großen Preis der USA lediglich einen achten Platz, um seinen sechsten Triumph aus eigener Kraft perfekt zu machen und bis auf einen Titel an Rekordweltmeister Michael Schumacher heranzurücken (Formel 1: GP in den USA, ab 20.10 Uhr im LIVETICKER).

