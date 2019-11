Die Türkei, Frankreich, England und Tschechien haben am Donnerstagabend ihr EM-Ticket gelöst. Bei Portugal erzielte Cristiano Ronaldo einen Dreierpack. Adrian Lewis zog nach einem Mega-Comeback ins Viertelfinale des Grand Slam of Darts ein.

Alexander Zverev kämpft am Freitag bei den ATP Finals in London um den Einzug ins Halbfinale. Mit einem Sieg braucht er nicht auf die Konkurrenz zu schauen. Beim Grand Slam of Darts stehen die ersten Viertelfinal-Spiele an, außerdem tritt Uli Hoeneß als Bayern-Präsident auf der Jahreshauptversammlung zurück.

Das ist passiert

- Kane ballert England zur EM

Die englische Nationalmannschaft fährt nach einer Gala gegen Montenegro zur EM. Harry Kane gelingt ein lupenreiner Hattrick. Auch Cristiano Ronaldo ist in Torlaune.(Zum Bericht)

- NHL: Draisaitl überragt mit fünf Assists

Der deutsche Nationalspieler Leon Draisaitl führt seine Edmonton Oilers in der NHL im Alleingang zum Sieg und liefert gegen Colorado Avalanche gleich fünf Assists. (Zum Bericht)

- Fünf Verletzte und Prügelei: Schock-Abend für Steelers

Die Pittsburgh Steelers verlieren nicht nur das Spiel gegen die Cleveland Browns, sondern beklagen gleich fünf Verletzte. Am Ende kommt es noch zu einer Schlägerei. (Zum Bericht)

- NBA: Doncics Triple-Double reicht nicht

Bei der ersten Rückkehr von Kristaps Porzingis zu den New York Knicks müssen die Dallas Mavericks eine Niederlage hinnehmen. Luka Doncic überragt erneut. (Zum Bericht)

- HBL: Löwen feiern Last-Second-Triumph

In der Handball-Bundesliga feiern die Rhein-Neckar Löwen einen spektakulären Auswärtscoup in Leipzig. Flensburg gelingt eine Gala. (Zum Bericht)

- ALBA stoppt Pleitenserie in Overtime-Krimi

ALBA Berlin, ohne zahlreiche verletzte Spieler angetreten, siegt bei Panathinaikos Athen nach zweimaliger Verlängerung. Am Ende wird Luke Sikma zum Matchwinner. (Zum Bericht)

- Hülkenberg bestätigt Formel-1-Aus

Nico Hülkenberg wird in der kommenden Saison nicht in der Formel 1 fahren, das bestätigt der Deutsche am Donnerstag. Damit fährt nur noch ein Deutscher in der Formel 1. (Zum Bericht)

- Darts: Lewis nach Mega-Comeback weiter

Im Achtelfinale des Grand Slam of Darts gelingt Adrian Lewis im Top-Duell gegen James Wade eine irre Aufholjagd. Der Titelverteidiger stürmt im Eiltempo ins Viertelfinale. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Hoeneß' letzter Auftritt als Bayern-Präsident

Uli Hoeneß tritt am Abend bei der Jahreshauptversammlung als Präsident des FC Bayern zurück, seine Nachfolge übernimmt Herbert Hainer. In der Münchner Olympiahalle werden bis zu 15.000 Fans erwartet, los geht es um 19 Uhr. SPORT1 begleitet die Jahreshauptversammlung im LIVETICKER.

- EM-Qualifikation: Italien will weiße Weste wahren

Als einzige Mannschaft neben Belgien hat Italien bislang alle acht Spiele in der EM-Qualifikation gewonnen und damit bereits das Ticket für die Endrunde 2020 gelöst. Bevor am Montag die letzte Partie gegen Armenien auf dem Programm steht, geht es am Freitag erst einmal gegen Bosnien-Herzegowina (EM-Qualifikation: Bosnien-Herzegowina - Italien, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Mit einem weiteren Sieg gegen Schlusslicht Malta (EM-Qualifikation: Spanien - Malta, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) will Spanien nun den Gruppensieg perfekt machen und sich damit auch eine gute Ausgangslage bei der Auslosung der Gruppen am 30. November schaffen.

- Tennis: Zverev kämpft ums Halbfinale

Titelverteidiger Alexander Zverev steht bei den ATP Finals unter Druck. Mit einem Sieg über Daniil Medvedev (Tennis, ATP Finals: Alexander Zverev - Danil Medvedev ab 21 Uhr im LIVETICKER) ist der Hamburger sicher im Halbfinale. Bei einer Niederlage ist er auf das Ergebnis des Duells zwischen Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas angewiesen.

- DEL: München im Derby gefordert

Am 18. Spieltag kommt es für den EHC Red Bull München zum bayrischen Derby mit den Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg (DEL: EHC Red Bull München - Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Auf einen Ausrutscher werden daher vor allem die Straubing Tigers hoffen, die als Zweiter aktuell zwölf Punkte hinter den Münchnern liegen. Dabei sollte die Partie gegen die Krefeld Pinguine (DEL: Straubing Tigers - Krefeld Pinguine, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER), zumindest auf dem Papier, für die Überraschungsmannschaft aus Niederbayern keine allzu große Hürde sein.

- Euroleague: Bayern bei Underdog gefordert

Nächste Aufgabe für den FC Bayern in der EuroLeague: Am achten Spieltag ist der deutsche Meister bei Valencia Basket zu Gast. (EuroLeague: Valencia Basket - FC Bayern ab 21.00 Uhr im LIVETICKER). Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Kirolbet Baskonia und Fenerbahce Istanbul will Bayern wieder siegen und an die starke Leistung vom Triumph gegen Real Madrid anknüpfen.

Das müssen Sie sehen

Grand Slam of Darts: Kampf ums Halbfinale

Der Grand Slam of Darts in Wolverhampton geht in die heiße Phase, am Freitag stehen die ersten beiden Viertelfinal-Duelle (Grand Slam of Darts ab 20 Uhr LIVE im TV und STREAM) auf dem Programm. Dabei bekommt es Mitfavorit Peter Wright in der Runde der letzten Acht mit Dave Chisnall zu tun. Im zweiten Spiel des Abends trifft der ebenfalls noch ungeschlagene Vize-Weltmeister Michael Smith auf Glen Durrant, den Bezwinger von Gabriel Clemens.

SPORT1-News Live

In den SPORT1-News (ab 18.30 Uhr LIVE im TV und STREAM) erfahren Sie alles zur Jahreshauptversammlung des FC Bayern mit dem Abschied von Uli Hoeneß sowie weitere relevante Themen aus der Welt des Sports.

Das Video-Schmankerl

Riesen-Lacher: Werner weiß nicht über EM-Quali Bescheid

DFB-Stürmer Timo Werner glaubt, Deutschland sei mit einem Sieg am Samstag gegen Weißrussland für die EM qualifiziert. Über seine Unwissenheit muss er selbst laut lachen.