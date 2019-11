Der FC Liverpool hat in der Premier League ein echtes Statement gesetzt.

Gegen Manchester City gewann das Team von Jürgen Klopp mit 3:1 und hat nun neun Punkte Vorsprung auf den Meister der vergangenen beiden Jahre. In Freiburg sorgt David Abraham mit seiner Attacke auf Christian Streich für einen Eklat.

Anzeige

Alexander Zverev möchte am Abend bei den ATP Finals in London den ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung machen. Sein Gegner ist Rafael Nadal. Außerdem trifft der Karlsruher SC im Montagsspiel auf Erzgebirge Aue.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Klopps Liverpool mit Statement-Sieg gegen Manchester City

Der FC Liverpool setzt ein Ausrufezeichen in der Premier League. Durch einen verdienten Sieg über ManCity bauen die Reds den Vorsprung weiter aus. (Zum Bericht)

- Packers-Star schreibt Geschichte - Vikings schlagen Cowboys

Running Back Aaron Jones liefert für die Packers im Duell mit den Carolina Panthers eine herausragende Vorstellung. Die Vikings beenden eine lange Pleitenserie. (Zum Bericht)

- Attacke auf Streich! Eklat bei Freiburgs Sieg gegen Frankfurt

Der SC Freiburg feiert gegen Eintracht Frankfurt den nächsten Erfolg. Der Sieg wird allerdings durch unschöne Szenen und eine Attacke auf Christian Streich überschattet. (Zum Bericht)

- Ronaldo angefressen nach Auswechslung bei Juventus-Sieg

Zum zweiten Mal in Folge wird Cristiano Ronaldo von Juventus-Coach Maurizio Sarri vorzeitig vom Feld geholt. Sein Ersatzmann schießt Juventus zum Sieg gegen Milan. (Zum Bericht)

- Federer startet mit Pleite in ATP Finals

Roger Federer verliert überraschend zum Auftakt der ATP Finals gegen Dominic Thiem. Der Schweizer leistet sich zu viele Fehler. Novak Djokovic glänzt. (Zum Bericht)

- NFL: Lamar Jackson wirft sich in elitären Kreis

Lamar Jackson von den Baltimore Ravens gelingt ein perfektes Spiel - bereits zum zweiten Mal in dieser Saison. Derweil patzen die Chiefs bei Mahomes' Comeback. (Zum Bericht)

- Siegesserie der Lakers gerissen - Schröder glänzt bei OKC-Pleite

Die Los Angeles Lakers kassieren nach sieben Siegen in Folge erstmals eine Niederlage. Eine Gala von Dennis Schröder reicht den Oklahoma City Thunder nicht. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- ATP Finals: Zverev greift ein.

Beim Turnier der besten acht Tennisspieler des Jahres in London trifft Alexander Zverev zum Auftakt auf Rafael Nadal (Tennis, ATP Finals: Alexander Zverev - Rafael Nadal ab 21 Uhr im LIVETICKER). Außerdem trifft Daniil Medvedev auf Stefanos Tsitsipas (Tennis, ATP Finals: Stefanos Tsitsipas - Daniil Medvedev ab 15 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Liga: KSC empfängt Aue

Zum Abschluss des 13. Spieltages in der zweiten Bundesliga empfängt der Karlsruher SC Erzgebirge Aue (2. Bundesliga: Karlsruher SC - Erzgebirge Aue ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Können die Badener einen Befreiungsschlag landen?

Das müssen Sie sehen

- Darts live: Grand Slam of Darts

Vom 9. bis zum 17. November geht in Wolverhampton bereits zum 13. Mal der Grand Slam of Darts über die Bühne. Und mit SPORT1 sind Sie live dabei. Die Abendsession des Grand Slam of Darts gibt es ab 20 Uhr (LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

- SPORT1 News Live

'SPORT1 News' präsentiert die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports. (SPORT1 News ab 18.30 Uhr LIVE im TV und STREAM)

- Goooal!- Das internationale Fußballmagazin

In "Goooal! - Das internationale Fußball-Magazin" (ab 19 Uhr LIVE im TV und STREAM) gibt es die Highlights, die packendsten Duelle und schönsten Treffer aus den internationalen Ligen zu sehen.

Das Video-Schmankerl

Streich nimmt Abraham-Attacke mit Humor

Kurz nach dem Bodycheck von David Abraham kann Freiburg-Coach schon wieder über die Szene lachen und nimmt die Entschuldigung des Frankfurters an.