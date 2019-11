Die Weltmeister Niklas Kaul und Florian Wellbrock werden am 21. November in Baden-Baden mit dem Bambi in der Kategorie Sport ausgezeichnet.

Der 21 Jahre alte Kaul hatte bei der Leichtathletik-WM in Katar sensationell im Zehnkampf triumphiert.

Dem ein Jahr älteren Wellbrock war es bei den Welttitelkämpfen im südkoreanischen Gwangju gelungen, als erster Schwimmer Gold im Freiwasser und im Becken zu gewinnen.

Die ARD überträgt die Bambi-Verleihung aus dem Festspielhaus live ab 20.15 Uhr. Die Jury besteht aus den Chefredakteuren der ausrichtenden Hubert Burda Media und externen Experten aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen.