Die deutschen Kunstturner nehmen nach dem ersten Qualifikationstag bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart den fünften Platz ein und sind damit der Olympia-Qualifikation ein kleines Stück näher gekommen.

Die WM-Gastgeber müssen am Ende des Wettkampfs am Montag mindestens Rang zwölf belegen, um die Tickets zu den Spielen in Tokio zu buchen.

Die Spitze übernahm die Riege aus Russland vor Taiwan und Brasilien. Mit Japan, China und den USA gehen weitere Mannschaften mit Medaillenambitionen allerdings erst am Montag an die Geräte.