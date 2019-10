In der EM-Qualifikation fallen die nächsten Entscheidungen! Nachdem sich bereits Belgien, Italien, Russland, Polen und die Ukraine für die EM-Endrunde 2020 qualifiziert haben, folgt am Dienstagabend mit Spanien ein weiterer Teilnehmer. Damit stehen bisher sechs der 24 Teilnehmer fest.

In der Champions Hockey League (CHL) gewinnen die Adler Mannheim ihr letztes Gruppenspiel, nachdem der EHC Red Bull München bei Färjestad Karlstad verliert. Für das Achtelfinale sind beide Teams qualifiziert.

Am 3. Spieltag der BBL Saison 2019/20 gewinnt ALBA Berlin deutlich gegen die Skyliners Frankfurt und zieht nach Punkten wieder mit Spitzenreiter Bayern München gleich.

In der CHL haben die Augsburger Panther haben am letzten Spieltag der Vorrunde beim direkten Verfolger Bili Tygri Liberec die Möglichkeit, Mannheim und München ins Achtelfinale zu folgen.

Das ist passiert

- EM-Quali: Diese Teams sind bei der EM dabei

Die EM 2020 findet erstmals in zwölf verschiedenen Ländern statt. 24 Mannschaften spielen um den Titel. In den Qualifikationsgruppen fallen allmählich die Entscheidungen. (Zum Bericht)

- EM-Quali: Spanien bucht Last-Minute-Ticket

Während Spanien das EM-Ticket direkt gebucht hat, dürfen die Schweiz, Österreich, Finnland und Israel noch von der EM 2020 träumen. Italien feiert einen Kantersieg. (Zum Bericht)

- EM-Quali: UEFA untersucht Türkei-Jubel

Türkische Spieler jubeln in der EM-Qualifikation gegen Frankreich mit einem militärischen Gruß. Die UEFA leitet Untersuchungen ein. (Zum Bericht)

- EM-Quali: UEFA ermittelt gegen Bulgarien

Nach dem Rassismus-Eklat während in der EM-Qualifikation während der Partie zwischen Bulgarien und England eröffnet die UEFA ein Disziplinarverfahren. (Zum Bericht)

- DFB-Team: Löw schafft Mannschaftsrat ab

In der Nationalmannschaft gibt es nach dem Aus von Müller, Boateng und Hummels keinen klassischen Mannschaftsrat mehr. Stattdessen gehen Löw und Co. einen anderen Weg und verwenden eine App. (Zum Bericht)

- NFL: Hammer! Stinkstiefel getradet

Die Saga um Mecker-Profi Jalen Ramsey bei den Jacksonville Jaguars ist beendet. Das Team verschifft ihn nach Los Angeles - ein anderer Defense-Star landet bei den Ravens. (Zum Bericht)

-U21: Kuntz-Elf erobert Tabellenspitze

Die deutsche U21 Nationalmannschaft gewinnt in der EM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina und fährt nach dem Auftaktsieg in Wales den zweiten Sieg ein. (Zum Bericht)

- CHL: Mannheim als Gruppensieger weiter

Die Adler Mannheim gewinnen ihr letztes Gruppenspiel in der Champions Hockey League. Der EHC Red Bull München verliert bei Färjestad Karlstad. (Zum Bericht)

-Darts: Hopp stellt deutschen Rekord auf

Barnsley und München - Max Hopp stößt beim PDC Players Championship 30 in Barnsley im Duell mit Ian White in neue Sphären vor. Im Achtelfinale kann er die Leistung aber nicht wiederholen. (Zum Bericht)

- Socca-WM: Deutschland muss zittern

Herbe Enttäuschung für Deutschland bei der Socca-WM auf Kreta! Den Titelverteidiger könnte nur noch ein Wunder vor dem Aus in der Vorrunde bewahren. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Eishockey Champions Hockey League - Bili Tygri Liberec/CZE - Augsburger Panther

Die Augsburger Panther haben am letzten Spieltag der Vorrunde beim direkten Verfolger Bili Tygri Liberec die Möglichkeit, ins Achtelfinale einzuziehen. In der Vorwoche hatte der Tabellenzweite der Gruppe C das Heimspiel gegen die Tschechen nach Penaltyschießen mit 2:3 verloren und den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. (CHL: Bili Tygri Liberec/CZE - Augsburger Panther, ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

-Eurocup: ratiopharm ulm empfängt Promitheas Patras

Mit der griechische Mannschaft Patras gastiert Chris Babb am 3. Spieltag der Eurocup Saison 2019/20 bei seinem Ex-Verein in Ulm. (Eurocup, 3. Spieltag: ratiopharm ulm - Promitheas Patras, ab 19 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- VTB Kremlin Cup Herren: Achtelfinale mit Kohlschreiber

Nachdem sich der 35-Jährige beim ATP-Turnier in Moskau in der ersten Runde gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert aus Frankreich durchgesetzt hat, wartet im Achtelfinale der an Nummer zwei gesetzte Russen Karen Chatschanow. (VTB KREMLIN CUP Achtelfinale: Philipp Kohlschreiber - Karen Chatschanow , ab 17.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball – Socca-WM 2019

Deutschland kämpft um die Titelverteidigung beim Socca World Cup 2019. Insgesamt nehmen an der vom 12. bis 20. Oktober auf Kreta stattfindenden Weltmeisterschaft 40 Mannschaften teil. (ab 16 Uhr LIVE im TV und im Stream).

- Eishockey Champions Hockey League - Bili Tygri Liberec/CZE - Augsburger Panther

- SPORT1 News

Das Video-Schmankerl des Tages

So erfuhr Ansu Fati von seiner Nominierung für Spaniens U21 - Das Supertalent vom FC Barcelona wurde erstmals für die spanische U21 nominiert. Die Entscheidung traf ihn sehr überraschend mitten im Alltag.