Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft führt im Testspiel gegen Argentinien lange mit 2:0, muss am Ende aber mit einem Unentschieden leben.

Eine E-Mail vom Chef des umstrittenen Nike-Oregon-Projects Alberto Salazar entlarvt die Praktiken des gesperrten Kubaners.

Anzeige

Die U21-Nationalmmanschaft will im Testspiel gegen Spanien Revanche für das verlorene EM-Finale nehmen. In der EM-Qualifikation kommt es zum Duell zwischen Nordirland und den Niederlanden in der deutschen Gruppe.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- DFB-Team verpasst Sieg gegen Argentinien

Deutschland kommt in der Neuauflage des WM-Finals von 2014 Argentinien nicht über ein Remis hinaus. Nach gutem Start bricht die neu formierte DFB-Elf zum Ende hin ein. (Zum Bericht)

- Klopp kann sich BVB-Rückkehr vorstellen

Hans-Joachim Watzke startete 2018 eine Rückholaktion von Jürgen Klopp, fing sich jedoch eine schnelle Absage ein. Klopp kann sich ein Comeback durchaus vorstellen. (Zum Bericht)

- Brisante Mail von Klosterhalfen-Boss

Konstanze Klosterhalfens Chef Alberto Salazar verschickte vor einigen Jahren eine brisante E-Mail an Lance Armstrong und die Nike-Bosse. Sie verrät viel über die Praktiken des Nike Oregon Project. (Zum Bericht)

- Wenger erhebt wegen Gnabry Vorwürfe gegen Bayern

2016 wechselte Serge Gnabry vom FC Arsenal zu Werder Bremen, um ein Jahr später zum FC Bayern zu gehen. Ex-Arsenal-Coach Arsène Wenger attackiert die Bayern nun deswegen. (Zum Bericht)

- Darts World Grand Prix: Durrant wirft Cross raus

In den letzten Achtelfinal-Partien des World Grand Prix in Irland warf Glen Durrant Ex-Weltmeister Rob Cross raus. Außerdem zogen Nathan Aspinall, Dave Chisnall und Peter Wright ins Viertelfinale ein. (Zum Bericht)

- NBA-Preseason: Williamson überragt - auch Wagner und Doncic stark

Zion Williamson glänzt für die New Orleans Pelicans und wird beim knappen Sieg über die Chicago Bulls nach einer herausragenden Leistung zum Matchwinner. (Zum Bericht) Die Dallas Mavericks verlieren trotz eines starken Luka Doncic gegen die Detroit Pistons. Moritz Wagner zeigt für die Washington Wizards seine Klasse. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- U21 testet gegen Spanien

Nach dem verlorenen Finale der U21 Europameisterschaft fordert Deutschland Spanien nun erneut heraus. Die beiden Mannschaften treffen in Córdoba aufeinander. (U21: Spanien - Deutschland, ab 19:45 im LIVETICKER)

- EM-Qualifikation: Niederlande mit Chance auf Tabellenspitze

In der EM-Qualifikation trifft Nordirland auf die Niederlande. Beide Mannschaften können mit einem Sieg die Tabellenspitze in der deutschen Gruppe übernehmen. (EM-Qualifikation: Niederlande - Nordirland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

In der Gruppe G tritt Tabellenführer Polen beim punktlosen Schlusslicht Lettland an. (EM-Qualifikation: Lettland - Polen, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) Das kroatische Team von Cheftrainer Zlatko Dalic trifft indes in Split auf Ungarn. (EM-Qualifikation: Kroatien - Ungarn, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- EuroLeague: Bayern zu Gast beim Titelverteidiger

Der FC Bayern ist makellos in die neue EuroLeague-Saison gestartet. Gegen Armani Mailand gab es am ersten Spieltag einen 78:64-Sieg. Nun kommt es zum Duell mit Titelverteidiger ZSKA Moskau. (EuroLeague: ZSKA Moskau - FC Bayern, ab 19.00 Uhr im LIVETICKER)

- Tennis: Zwei Deutsche im Achtelfinale

Beim WTA-Turnier im österreichischen Linz trifft Laura Siegemund auf Ekaterina Alexandrova aus Russland. (Tennis WTA: Ekaterina Alexandrova - Laura Siegemund, ab 12 Uhr im LIVETICKER)

Alexander Zverev bekommt es im Achtelfinale des ATP-Turniers in Shanghai mit Andrey Rublev, ebenfalls aus Russland, zu tun. (Tennis ATP: Alexander Zverev - Andrey Rublev, ab 14 Uhr im LIVETICKER)

- Darts: Viertelfinale des World Grand Prix

Zu Beginn der Viertelfinals geht es beim Darts World Grand Prix hoch her. Großmeister Michael van Gerwen spielt gegen Mervyn King. (Darts - World Grand Prix: Michael van Gerwen - Mervyn King, ab ca. 20:50 Uhr im LIVETICKER)

Außerdem stehen folgende Partien auf dem Plan: Dave Chisnall - Nathan Aspinall, Ian White - Chris Dobey und Glen Durrant - Jermaine Wattimena.

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News live

SPORT1 News präsentiert ab 23.15 Uhr im TV die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports.

Das Video-Schmankerl des Tages

Zlatan Ibrahimovic ist der Allergrößte - davon ist er überzeugt. Logisch, dass so eine Statue in Gold bestens zu ihm passt.