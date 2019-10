Während die Adler Mannheim bereits in der K.o.-Runde der CHL stehen und nun lediglich ihre makellose Bilanz wahren wollen, brauchen der EHC Red Bull München und die Augsburger Panther jeweils noch einen Zähler. Bereits heute können beide Teams somit den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.

Die deutschen Fußballerinnen treffen derweil in der EM-Qualifikation auf Außenseiter Griechenland und wollen dabei den vierten Sieg im vierten Spiel einfahren.

Bereits gestern feierte Arminia Bielefeld einen Sieg im Derby gegen den VfL Osnabrück und bleibt damit auf Tuchfühlung zum Spitzenduo aus Hamburg und Stuttgart. Max Hopp scheitert beim World Grand Prix.

Das ist passiert

-Wollscheid rettet DFB-Allstars Unentschieden

Die DFB-Allstars haben im prestigeträchtigen Duell mit den Azzurri Legends in letzter Minute ein Unentschieden gerettet. Im Fürther Sportpark Ronhof / Thomas Sommer traf Philipp Wollscheid erst in der Nachspielzeit zum 3:3-Ausgleich für die deutsche Mannschaft, die zwischenzeitlich bereits mit zwei Toren in Führung gelegen hatte. (Zum Bericht)

- Kickers siegen im Bayern-Duell gegen 1860

Die Würzburger Kickers haben zum Abschluss des 11. Spieltages der 3. Liga den fünften Saisonsieg gefeiert und sich damit etwas von der Abstiegszone abgesetzt. Die Unterfranken setzten sich gegen 1860 München mit 2:1 (1:0) durch. In der 24. Minute traf Dave Gnaase zur Führung der Gastgeber. Nach dem schnellen Ausgleich nach der Pause durch Sascha Mölders (47.) erzielte Fabio Kaufmann (62.) den Siegtreffer. (Zum Bericht)

-Fußball-Jahr für Lloris gelaufen

Für den französischen Nationaltorhüter Hugo Lloris ist das Fußball-Jahr 2019 wegen seiner schweren Ellenbogenverletzung gelaufen. Das teilte sein englischer Klub Tottenham Hotspur am Montag mit. Lloris hatte sich am vergangenen Samstag im Punktspiel der Spurs bei Brighton & Hove Albion (0:3) den linken Ellenbogen ausgekugelt. (Zum Bericht)

- Voglsammer schießt Arminia zum Derbysieg

Arminia Bielefeld macht Jagd auf das Spitzenduo der 2. Bundesliga. Die Ostwestfalen feierten im Derby bei Aufsteiger VfL Osnabrück mit einem 1:0 (0:0) den vierten Auswärtssieg in Folge und schoben sich als Dritter mit 18 Punkten bis auf zwei Zähler an Tabellenführer Hamburger SV und den VfB Stuttgart heran. Andreas Voglsammer entschied die Partie mit seinem fünften Saisontor (57.). (Zum Bericht)

- Kunstturner schaffen Olympia-Qualifikation

Die deutschen Kunstturner haben sich bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart als Team für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert. Dem Quintett des Deutschen Turner-Bundes reichte dafür in der WM-Vorrunde ein zwölfter Platz. (Zum Bericht)

- Darts, World Grand Prix: Hopp scheitert an Wright

Max Hopp hat bei seinem Debüt in Dublin eine Überraschung verpasst. Er unterlag Peter Wright glatt mit 0:2. Auch Gerwyn Price und Daryl Gurney fliegen raus. Rob Cross schlägt Mensur Suljopvic. (Zum Bericht)

- 49ers gewinnen Monday Night Game

Die San Francisco 49ers bleiben in der NFL weiter ungeschlagen. Im Monday Night Game zerlegen sie die Cleveland Browns und machen ihren besten Start seit 29 Jahren perfekt. (Zum Bericht)

- Kepler scheitert an Yankees

Die New York Yankees untermauern ihren Status als Topfavorit auf die World Series und sweepen die Twins aus den Playoffs. Max Kepler zahlt ordentlich Lehrgeld und bleibt in allen drei Spielen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

-DFB-Damen wollen weiße Weste wahren

Mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 26:0 haben sich die DFB-Damen bislang in der EM-Qualifikation keine Blöße gegeben. Gegen Griechenland (EM-Quali: Griechenland - Deutschland, ab 14 Uhr im LIVETICKER) will die Elf von Martina Voss-Tecklenburg nun die weiße Weste wahren.

- Darts, World Grand Prix

Als einziges Major-Turnier wird der World Grand Prix im Modus "Double-in-double-out" gespielt. Im Achtelfinale (Darts: World Grand Prix, ab 20 Uhr im LIVETICKER) kommt es unter anderem zum Duell zwischen Michael van Gerwen und Landsmann Jeffrey de Zwaan. Gary Anderson trifft derweil auf Chris Dobey.

Das müssen Sie heute sehen

- Eishockey live: CHL, Djurgarden Stockholm - Adler Mannheim

Am 5. Spieltag der Champions Hockey League reisen die Adler Mannheim ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM zum 16-maligen schwedischen Meister Djurgarden Stockholm. Dabei will der amtierende deutsche Meister seine weiße Weste in der CHL weiter wahren.

- Eishockey live: CHL-Konferenz, Red Bull München - Karlstadt und Augsburg - Liberec

Am vorletzten Spieltag der CHL-Gruppenphase zeigt SPORT1 ab 20.30 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM die Heimspiele von München und Augsburg in einer Live-Konferenz. Beide Teams brauchen nur noch einen Punkt, um sich für die anschließenden Playoffs zu qualifizieren.

- Magenta Sport: Arena

Vier Sportarten, sechs Ligen, ein Magazin: In dem wöchentlichen Format "Magenta Sport: Arena" berichtet SPORT1 ab 21.45 Uhr im TV über die Highlights aus Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League, 3. Liga, FLYERALARM Frauen-Bundesliga, Deutscher Eishockey Liga, easyCredit Basketball-Bundesliga und der eSports-Szene.

Das Video-Schmankerl des Tages

Die DFB-Allstars kommen im Legendenspiel gegen Italien zu einem Unentschieden. Philipp Wollscheid trifft erst in der Nachspielzeit zum umjubelten Ausgleich.