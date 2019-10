Joachim Löw reagiert auf die Absagenflut un nominiert mit Sebastian Rudy und Robin Koch zwei Spieler nach.

Der FC Bayern und die französische Nationalmannschaft streiten sich um die Nominierung von Lucas Hernández, der BVB muss im anstehenden Top-Spiel gegen Tabellenführer Gladbach auf Lukasz Piszczek verzichten.

Am Abend greift Max Hopp beim World Grand Prix ins Geschehen ein, in der 2. Bundesliga kommt es zum Derby zwischen Osnabrück und Bielefeld.

Das ist passiert

- NBA-Star Schröder ausgeraubt

Einbrecher bei Dennis Schröder: Unbekannte Täter sind am Wochenende in das Haus des Basketball-Stars westlich von Braunschweig eingedrungen. Laut einer Pressemitteilung durchsuchten die Diebe diverse Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld in einem Gesamtwert von circa 500.000 Euro. (Zum Bericht)

- Torhüter-Legende beendet Karriere

Der ehemalige US-amerikanische Nationaltorhüter Tim Howard hat seine Karriere beendet. Der 40-Jährige hatte bereits im Januar angekündigt, nach der Saison die Fußballschuhe an den Nagel hängen zu wollen. Am Sonntag (Ortszeit) absolvierte der 121-malige Nationalspieler sein letztes Spiel mit den Colorado Rapids aus der MLS. (Zum Bericht)

- Diagnose da: Gladbach-Duo fällt aus

Der neue Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach muss längere Zeit auf Matthias Ginter und Stefan Lainer verzichten. Nach MRT-Untersuchungen am Montagvormittag wurde bei Ginter eine Schulterluxation mit Kapselbandverletzung und bei Lainer ein Kapselbandriss im linken Sprunggelenk diagnostiziert. Dies teilten die Fohlen mit, ohne genauere Angaben zu den Ausfallzeiten zu machen. (Zum Bericht)

- Murray feiert Auftaktsieg in Shanghai

Andy Murray hat sein Auftaktmatch beim dritten Turnier auf seiner Comeback-Tour durch Asien gewonnen. Der Schotte setzte sich beim ATP-Masters in Shanghai nach 2:18 Stunden gegen den Argentinier Juan Ignacio Londero 2:6, 6:2, 6:3 durch. In der nächsten Runde trifft der 32-Jährige auf den an Position zehn gesetzten Italiener Fabio Fognini. (Zum Bericht)

- Fall Hernández: FCB-Boss schimpft

Bayern München muss Verteidiger Lucas Hernandez trotz einer Verletzung nun doch zur französischen Nationalmannschaft reisen lassen. Der Weltmeister soll in Paris vom Ärzteteam der Equipe Tricolore an seinem verletzten Knie untersucht werden, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag mit und machte aus einem Konflikt um die Nominierung kein Hehl. (Zum Bericht)

- Kuntz nominiert zwei Neulinge nach

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat für die kommenden Aufgaben zwei Spieler nachnominiert. Orestis Kiomourtzoglou (Heracles Almelo) und Mergim Berisha (SCR Altach) könnten wie der zuvor berufene Josha Vagnoman (Hamburger SV) ihr Debüt für den Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) geben. (Zum Bericht)

- BVB im Top-Spiel ohne Piszczek

Lukasz Piszczek von Borussia Dortmund hat sich einen Faserriss zugezogen und fällt zwei Wochen aus. Wie der BVB am Montag mitteilte, hat sich der 34-Jährige die Verletzung in der Partie beim SC Freiburg (2:2) zugezogen und wird im nächsten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach nicht zur Verfügung stehen. (Zum Bericht)

- Löw nominiert zwei Spieler nach

Joachim Löw hat noch einmal auf die Absagenflut vor den anstehenden Länderspielen reagiert und Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim) und Robin Koch (SC Freiburg) nachnominiert. Das gab der DFB am Montag bekannt. Während Rudy letztmals im November 2018 zum Kader der Nationalmannschaft gehörte, wurde Koch erstmals von Löw nominiert. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 1860 will Kontakt zur Spitze herstellen

Mit einem Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers kann der TSV 1860 München den Rückstand auf den Relegationsplatz in der 3. Liga bis auf drei Zähler verkürzen. Die Gastgeber hoffen indes auf einen wichtigen Erfolg im Tabellenkeller. (3. Liga: Würzburger Kickers - TSV 1860 München, ab 19 Uhr im LIVETICKER)

- Darts, World Grand Prix

Als einziges Major-Turnier wird der World Grand Prix im Modus "Double-in-double-out" gespielt. Im Sechzehntelfinale kommt es unter anderem zum Duell zwischen Rob Cross und Mensur Suljovic, der Deutsche Max Hopp trifft auf Peter Wright. (Darts: World Grand Prix, ab 20 Uhr im LIVETICKER)

- Osnabrück empfängt Bielefeld zum Derby

Zum Abschluss des 9. Spieltags in der 2. Bundesliga empfängt der VfL Osnabrück Arminia Bielefeld zum Derby. Die Gäste wollen dabei mit einem Sieg den Kontakt zum Spitzenduo aus Hamburg und Stuttgart weiter aufrecht halten. (2. Bundesliga: VfL Osnabrück - Arminia Bielefeld, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball live, Regionalliga: Wacker Burghausen - Türkgücü München

Am 14. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt Wacker Burghausen, ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM, Auftsteiger Türkgücü München. Türkgücü schaffte in der vergangenen Saison den direkten Durchmarsch von der Bayernliga in die Regionalliga und will nun auch dort oben mitspielen. Auch Burghausen will an die erfolgreiche vergangene Spielzeit, die mit dem dritten Platz abgeschlossen wurde, anknüpfen.

Das Video-Schmankerl des Tages

Was für ein Treffer von Leon Dajaku! Der Stürmer hält in der Nachspielzeit gegen Eintracht Braunschweig aufs leere Tor drauf - und trifft von der Mittellinie.