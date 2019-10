Derby-Zeit in der 2. Bundesliga! Zum Abschluss des 9. Spieltags kommt es in Osnabrück zum Duell zwischen dem heimischen VfL und Arminia Bielefeld.

In Fürth kommt es derweil zu einem Duell der besonderen Art, wenn die Legendenteams von Deutschland und Italien aufeinander treffen. Beim World Grand Prix in Dublin greift Max Hopp gegen Peter Wright ins Geschehen ein.

Bereits gestern Abend sicherte sich Weitspringerin Malaika Mihambo bei der WM in Doha die Goldmedaille, Johannes Vetter verpasste hingegen im Speerwerfen die Titelverteidigung und musste sich mit Bronze zufrieden geben.

Das ist passiert

- München stellt neuen Startrekord auf

Der EHC Red Bull München hat den Startrekord der Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingestellt. Der Vizemeister gewann bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) und damit auch das neunte Spiel nacheinander. Nürnberg hatte die Bestmarke zu Beginn der Saison 2013/14 aufgestellt. (Zum Bericht)

- City verliert Anschluss an Liverpool

Manchester City verliert Tabellenführer FC Liverpool aus den Augen. Das Star-Ensemble von Pep Guardiola unterlag mit Nationalspieler Ilkay Gündogan am Sonntag im heimischen Etihad Stadium den Wolverhampton Wanderers mit 0:2 (0:0). Nach acht Spieltagen hat der Titelverteidiger damit bereits acht Zähler Rückstand auf die Reds. (Zum Bericht)

-Last-Minute-Elfer kostet Frankfurt den Sieg

Eintracht Frankfurt hat trotz eines Sturmlaufs im Dauerregen einen Heimsieg gegen Werder Bremen verpasst. Der hessische Europa-League-Teilnehmer musste sich gegen die Norddeutschen nach einer Vielzahl vergebener Chancen mit einem 2:2 (0:1) zufrieden geben. Milot Rashica (90.+1/Foulelfmeter) gelang nach einem Foul von Makoto Hasebe an Klaasen im Strafraum der späte Ausgleich in einer turbulenten Schlussphase. (Zum Bericht)

- Mihambo fliegt zu Weitsprung-Gold

Malaika Mihambo hat 26 Jahre nach Heike Drechsler wieder Weitsprung-Gold bei einer WM für Deutschland gewonnen. Die 25 Jahre alte Topfavoritin sprang in Doha ganz starke 7,30 m und holte den Titel mit dem größten Vorsprung der WM-Geschichte vor Maryna Bech-Romantschuk aus der Ukraine (6,92). Bronze sicherte sich Ese Brume aus Nigeria (6,91). (Zum Bericht)

- Vetter verpasst Titelverteidigung

Speerwerfer Johannes Vetter hat bei der Leichtathletik-WM in Doha die Bronzemedaille gewonnen. Der 26-Jährige musste sich mit 85,37 m dem neuen Weltmeister Anderson Peters aus Grenada (86,89) sowie dem Esten Magnus Kirt (86,21) geschlagen geben und verpasste damit die Chance, als zweiter Speerwerfer nach dem Tschechen Jan Zelezny (1993 und 1995) seinen Titel erfolgreich zu verteidigen. (Zum Bericht)

- Chiefs patzen - Jones überragt für Packers

Die Kansas City Chiefs patzen überraschend gegen die Indianapolis Colts - Quarterback Patrick Mahomes bleibt blass. Beim Sieg der Packers gegen die Dallas Cowboys überragt Running Back Aaron Jones mit sage und schreibe vier Touchdowns. (Zum Bericht)

- Smith zittert sich ins Achtelfinale

Michael Smith steht im Achtelfinale des Darts World Grand Prix. Der Vizeweltmeister setzte sich in der ersten Runde gegen den Australier Simon Whitlock in einem umkämpften Match mit 2:1 durch und zog damit ebenso ins Achtelfinale ein, wie James Wade gegen John Henderson. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 1860 will Kontakt zur Spitze herstellen

Mit einem Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers kann der TSV 1860 München den Rückstand auf den Relegationsplatz in der 3. Liga bis auf drei Zähler verkürzen. Die Gastgeber hoffen indes auf einen wichtigen Erfolg im Tabellenkeller. (3. Liga: Würzburger Kickers - TSV 1860 München, ab 19 Uhr im LIVETICKER)

- Darts, World Grand Prix

Als einziges Major-Turnier wird der World Grand Prix im Modus "Double-in-double-out" gespielt. Im Sechzehntelfinale kommt es unter anderem zum Duell zwischen Rob Cross und Mensur Suljovic, der Deutsche Max Hopp trifft auf Peter Wright. (Darts: World Grand Prix, ab 20 Uhr im LIVETICKER)

- Osnabrück empfängt Bielefeld zum Derby

Zum Abschluss des 9. Spieltags in der 2. Bundesliga empfängt der VfL Osnabrück Arminia Bielefeld zum Derby. Die Gäste wollen dabei mit einem Sieg den Kontakt zum Spitzenduo aus Hamburg und Stuttgart weiter aufrecht halten. (2. Bundesliga: VfL Osnabrück - Arminia Bielefeld, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball live: Legendenspiel Deutschland - Italien

Deutschlands Fußball-Legenden wie Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann und SPORT1 Moderator Thomas Helmer im Duell mit den Ex-Stars Italiens wie Francesco Totti und Andrea Pirlo: SPORT1 zeigt das All Star Game des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gegen die Azzurri Legends ab 17.30 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM.

- Fußball live, Regionalliga: Wacker Burghausen - Türkgücü München

Am 14. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt Wacker Burghausen, ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM, Auftsteiger Türkgücü München. Türkgücü schaffte in der vergangenen Saison den direkten Durchmarsch von der Bayernliga in die Regionalliga und will nun auch dort oben mitspielen. Auch Burghausen will an die erfolgreiche vergangene Spielzeit, die mit dem dritten Platz abgeschlossen wurde, anknüpfen.

Wiesn-Lust oder Bundesliga-Frust? Der standesgemäße Oktoberfest-Besuch der Bayern hatte einen Tag nach dem 1:2 gegen Hoffenheim so ein bisschen was von beidem.