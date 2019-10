In Wien läuft der Kenianer Eliud Kipchoge die Marathonstrecke so schnell wie niemand zuvor. Alexander Zverev steht beim Tennis-Masters in Shanghai im Finale.

Derweil provozieren türkische Fußball-Nationalspieler in der EM-Qualifikation mit einer Geste. Am Abend sind unterdessen mit Spanien und Italien zwei Top-Nationen in der Quali gefordert.

In der Nacht zum Sonntag entscheidet sich, wer sich beim Ironman zum König von Hawaii krönt.

Das ist passiert

- Historisch: Kipchoge schafft Marathon-Rekord

Eliud Kipchoge hat als erster Mensch die Marathon-Distanz in weniger als zwei Stunden zurückgelegt. Der 34-jährige Kenianer bewältigte am Samstagvormittag in Wien die klassischen 42,195 Kilometer in sagenhaften 1:59:40 Stunden. (Zum Bericht)

- Tennis: Zverev erreicht Shanghai-Finale

Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Shanghai das Finale erreicht. Der 22 Jahre alte Hamburger bezwang den Italiener Matteo Berrettini 6:3, 6:4 und trifft im Endspiel auf den Russen Daniil Medvedev. (Zum Bericht)

- Tennis: Petkovic scheitert an Wunderkind

Beim WTA-Turnier im österreichischen Linz muss Andrea Petkovic gegen Wunderkind Cori Gauff im Halbfinale die Segel streichen. Sie unterliegt der 15-jährigen US-Amerikanerin 4:6 und 4:6. (Zum Bericht)

- Kunstturn-WM: Biles egalisiert Scherbo-Rekord mit 23. WM-Medaille

Mit dem Sieg im Sprung-Finale bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart egalisiert Mehrkampf-Olympiasiegerin Simone Biles den Rekord von Witali Scherbo. (Zum Bericht)

- Türkische Nationalspieler provozieren

Nach dem Last-Minute-Sieg der Türkei gegen Albanien in der EM-Quali salutieren Spieler des Heimteams mit einem militärischen Gruß. Es geht um den Einmarsch in Syrien. (Zum Bericht)

- Beckham will Mbappé-Berater werden

David Beckham sorgte bereits mit seinem neu gegründeten MLS-Klub Inter Miami für Furore. Nun will der Ex-Fußballer wohl auch als Berater tätig werden - von PSG-Superstar Kylian Mbappé. (Zum Bericht)

- DFB: Köpke lobt Schalke-Keeper Nübel

Bundestorwarttrainer Andreas Köpke sieht Alexander Nübel langfristig in der deutschen Nationalmannschaft. Auch wenn aktuell andere Torhüter gegenüber dem Schalker die Nase vorn haben. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation: Italien, Spanien und Schweiz gefordert

In der Gruppe D kommt es zum Verfolgerduell zwischen Dänemark und der Schweiz. Der Sieger macht einen Schritt Richtung EM-Qualifikation, für den Verlierer bedeutet die Niederlage einen Dämpfer. (EM-Qualifikation: Dänemark - Schweiz, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Spanien spielt in der Gruppe F bisher eine mehr als überzeugende EM-Qualifikation und kann in Norwegen unter Umständen sogar schon das Ticket für die Europameisterschaft lösen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen Norwegen. (EM-Qualifikation: Norwegen - Spanien, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das Verpassen der Weltmeisterschaft 2018 war ein riesen Schock in Italien. In der Qualifikation für die Europameisterschaft lässt der Titelträger von 1968 aber nichts anbrennen. Mit 18 Punkten führen die Südeuropäer die Tabelle souverän an und können nun die Qualifikation so gut wie eintüten. Ein Sieg gegen Griechenland ist dafür aber Pflicht. (EM-Qualifikation: Italien - Griechenland, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Triathlon: Ironman auf Hawaii

Unendliche Qualen und brütende Hitze in paradiesischer Umgebung - das ist der Ironman auf Hawaii. Vor allem Frodeno wird in diesem Jahr besonders motiviert an den Start gehen. Im vergangenen Jahr musste er die Veranstaltung verletzungsbedingt absagen. Im Jahr davor durchlebte er ein wahres Drama. Als haushoher Favorit ging er als Führender auf die abschließende Laufstrecke. Aber da passiert das Unfassbare. Frodenos Körper streikte. Erst eine Stunde nach Sieger Lange kam er ins Ziel. (Ironman auf Hawaii ab 18.25 Uhr im LIVETICKER von SPORT1)

- Darts World Grand Prix: Finale

Darts-Weltmeister Michael van Gerwen hat beim World Grand Prix in Dublin nach einem souveränen 4:0-Erfolg über Chris "Hollywood" Dobey das Finale erreicht. Im Endspiel am Samstagabend trifft Titelverteidiger van Gerwen auf Dave Chisnall. (Darts World Grand Prix: Michael van Gerwen - Dave Chisnall, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- GFL: German Bowl

Im Finale der GFL treten die Schwäbisch Hall Unicorns und New Yorker Lions aus Braunschweig gegeneinander an. Aber es ist nicht nur das Duell zweier bisher ungeschlagener Teams, vielmehr ist es der ultimative Fight um die Vorherrschaft in Football-Deutschland. (German Bowl XLI: Schwäbisch Hall Unicorns - New Yorker Lions, ab 17.45 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Socca-WM: Auftakt Deutschland - Ungarn

Auf dem großen Feld hat es für die deutsche Nationalmannschaft nicht zur Titelverteidigung gereicht. Aber im Socca will man es besser machen und die Mission Titelverteidigung direkt mit einem Auftakt-Sieg gegen Ungarn starten. (Socca World Cup 2019: Deutschland - Ungarn, ab 17.55 Uhr im SPORT1-Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Eliud Kipchoge hat die läuferische Mondlandung vollbracht und als erster Mensch die Marathon-Distanz in weniger als zwei Stunden zurückgelegt. Doch sein Weltrekord ist inoffiziell.