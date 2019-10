In der EM-Qualifikation feiert Weltmeister Frankreich einen wichtigen Sieg auf Island, die beeindruckende Serie der Engländer reißt dagegen in der Tschechischen Republik.

Arsenals Sportchef verrät, warum Mesut Özil derzeit nur zweite Wahl ist. Christian Eriksen kann sich einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen. Zion Williamson sorgt in der NBA-Preseason für die nächste Gala.

Anzeige

Auch am Samstag steht reichlich Sport auf dem Programm. Die heiße Phase der EM-Qualifikation geht weiter. Außerdem fallen die Entscheidungen in der GFL und beim Ironman auf Hawaii.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Das ist passiert

- Eriksen kann sich Bayern-Wechsel vorstellen

Christian Eriksen will Tottenham Hotspur verlassen, im kommenden Sommer ist er ablösefrei. SPORT1 erfuhr: Eriksen kann sich einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen. (Zum Bericht)

- Englands Serie reißt, Frankreich gewinnt ohne Hernández

England verliert in der EM-Qualifikation nach Führung gegen Tschechien. Die Niederlage der Briten war die erste in der EM-Qualifikation nach 43 ungeschlagenen Spielen. Frankreich siegt ohne Bayern-Star Lucas Hernández, auch Portugal siegt. (Zum Bericht)

- Arsenal-Boss kritisiert Özil

Arsenal-Coach Unai Emery setzt Mesut Özil in dieser Saison kaum noch ein. Sportdirektor Sanllehi gibt einen klaren Hinweis darauf, warum das so ist. (Zum Bericht)

- DEL: München stellt Startrekord auf

Der Vizemeister ist auch von den Grizzlys Wolfsburg nicht zu stoppen und stellt mit zehn Siegen aus zehn Spielen eine Bestmarke auf. Köln rutscht indes in die Krise. (Zum Bericht)

- EuroLeague: ALBA verpasst Coup haarscharf

Der deutsche Vizemeister muss sich am 2. Spieltag der EuroLeague beim Favoriten in Istanbul erst in der Overtime geschlagen geben. Dennoch sind die Berliner im Soll. (Zum Bericht)

- Fury bestreitet WWE-Match

Klitschko-Bezwinger Tyson Fury geht fremd: Er steigt in Saudi-Arabien gegen WWE-Star Braun Strowman für ein Showmatch in den Wrestling-Ring. (Zum Bericht)

- Kahn und Klinsmann in der Hall of Fame

Die Hall of Fame des deutschen Fußballs erhält erstmals Zuwachs. Neben Oliver Kahn und Jürgen Klinsmann werden noch drei weitere Persönlichkeiten aufgenommen. (Zum Bericht)

- "Greek Freak" glänzt gegen Mavs

Die Dallas Mavericks warten in der NBA-Preseason weiterhin auf den ersten Sieg. Gegen die Milwaukee Bucks musste sich die Franchise aus Dallas mit 111:118 geschlagen geben. Bei den Bucks konnte einmal mehr der "Greek Freak" Giannis Antetokounmpo glänzen. Der MVP der vergangenen Saison legte mit 34 Punkten und elf Rebounds ein Double-Double auf. (Zum Bericht)

- Williamson gegen Utah mit nächster Gala

Auch im dritten Preseason-Spiel der New Orleans Pelicans hat Zion Williamson deutlich gemacht, warum er in der NBA als "Wunderkind" gilt. Der Nummer-1-Draftpick avancierte beim 128:127-Zittersieg gegen die Utah Jazz mit 26 Zählern in nur 23 Minuten Spielzeit zum Topscorer der Partie. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tennis: Zverev und Petkovic im Halbfinale

Alexander Zverev trifft im Halbfinale des ATP-Turniers von Shanghai auf den Italiener Matteo Berrettini. (Tennis ATP: Alexander Zverev - Matteo Berrettini, ab 14 Uhr im LIVETICKER) Nach ihrem Sieg gegen Viktoria Kuzmova trifft Andrea Petkovic im Halbfinale des WTA-Turniers von Linz auf Coco Gauff (Tennis WTA: Cori Gauff - Andrea Petkovic, ab 14 Uhr im LIVETICKER)

- EM-Qualifikation: Italien, Spanien und Schweiz gefordert

In der Gruppe D kommt es zum Verfolgerduell zwischen Dänemark und der Schweiz. Der Sieger macht einen Schritt Richtung EM-Qualifikation, für den Verlierer bedeutet die Niederlage einen Dämpfer. (EM-Qualifikation: Dänemark - Schweiz, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Spanien spielt in der Gruppe F bisher eine mehr als überzeugende EM-Qualifikation und kann in Norwegen unter Umständen sogar schon das Ticket für die Europameisterschaft lösen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen Norwegen. (EM-Qualifikation: Norwegen - Spanien, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das Verpassen der Weltmeisterschaft 2018 war ein riesen Schock in Italien. In der Qualifikation für die Europameisterschaft lässt der Titelträger von 1968 aber nichts anbrennen. Mit 18 Punkten führen die Südeuropäer die Tabelle souverän an und können nun die Qualifikation so gut wie eintüten. Ein Sieg gegen Griechenland ist dafür aber Pflicht. (EM-Qualifikation: Italien - Griechenland, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Triathlon: Ironman auf Hawaii

Unendliche Qualen und brütende Hitze in paradiesischer Umgebung - das ist der Ironman auf Hawaii. Vor allem Frodeno wird in diesem Jahr besonders motiviert an den Start gehen. Im vergangenen Jahr musste er die Veranstaltung verletzungsbedingt absagen. Im Jahr davor durchlebte er ein wahres Drama. Als haushoher Favorit ging er als Führender auf die abschließende Laufstrecke. Aber da passiert das Unfassbare. Frodenos Körper streikte. Erst eine Stunde nach Sieger Lange kam er ins Ziel. (Ironman auf Hawaii ab 18.25 Uhr im LIVETICKER von SPORT1)

- Darts World Grand Prix: Finale

Darts-Weltmeister Michael van Gerwen hat beim World Grand Prix in Dublin nach einem souveränen 4:0-Erfolg über Chris "Hollywood" Dobey das Finale erreicht. Im Endspiel am Samstagabend trifft Titelverteidiger van Gerwen auf Dave Chisnall. (Darts World Grand Prix: Michael van Gerwen - Dave Chisnall, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Volleyball-Bundesliga der Frauen: Stuttgart - Dresden

Am 2. Spieltag läuft der Dresdner SC bereits Gefahr, einen Fehlstart hinzulegen. Nach der Heimniederlage im Krimi gegen den SC Potsdam müssen die Sächsinnen nun zu Allianz MTV Stuttgart reisen. (Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart - Dresdner SC, ab 15.25 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- GFL: German Bowl

Im Finale der GFL treten die Schwäbisch Hall Unicorns und New Yorker Lions aus Braunschweig gegeneinander an. Aber es ist nicht nur das Duell zweier bisher ungeschlagener Teams, vielmehr ist es der ultimative Fight um die Vorherrschaft in Football-Deutschland. (German Bowl XLI: Schwäbisch Hall Unicorns - New Yorker Lions, ab 17.45 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Socca-WM: Auftakt Deutschland - Ungarn

Auf dem großen Feld hat es für die deutsche Nationalmannschaft nicht zur Titelverteidigung gereicht. Aber im Socca will man es besser machen und die Mission Titelverteidigung direkt mit einem Auftakt-Sieg gegen Ungarn starten. (Socca World Cup 2019: Deutschland - Ungarn, ab 17.55 Uhr im SPORT1-Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Peinliches Geständnis: Brasiliens Nationalspieler Matheus Henrique verrät, wie er sich in einem Flugzeug blamiert hat. Die Kollegen können sich kaum halten vor Lachen.