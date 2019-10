Nach der Champions League geht es heute auch in der Europa League rund.

Dabei sind mit Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg gleich drei deutsche Mannschaften im Einsatz. In der Volleyball-Bundesliga empfängt Giesen die SWD powervolleys Düren, beim Darts European Championship stehen die Sechzehntelfinals auf dem Programm.

Bereits in der Nacht gelang Luka Doncic beim Sieg der Dallas Mavericks eine historische Gala, der BVB verlor am Abend in der Champions League bei Inter Mailand und muss um den Achtelfinal-Einzug bangen.

Das ist passiert

- Hooligan nach Attacke festgenommen

Nach der Hooligan-Attacke auf Fans des FC Bayern während der Youth-League-Partie bei Olympiakos Piräus hat die örtliche Polizei einen Hooligan festgenommen. Wie griechische Medien gegenüber SPORT1 verlauten ließen, wurden in der Wohnung des 31-Jährigen zudem mehrere Gegenstände sichergestellt. (Zum Bericht)

- Lärmschutz-Farce: Freiburg hofft

Die Lärmschutz-Farce rund um das neue Stadion des SC Freiburg wird immer kurioser. Nachdem zunächst ein Beschluss des zuständige Verwaltungsgerichtshofs für Aufsehen gesorgt hatte, wonach die Arena aus Gründen des Lärmschutzes während üblicher Anstoßzeiten nicht für Fußballspiele genutzt werden darf, deutet sich eine kuriose Wende an. (Zum Bericht)

- Dank Traumtor: Leipzig knackt Zenit

RB Leipzig nimmt in der Champions League nach einem Zaubertor Kurs aufs Achtelfinale. Die Sachsen besiegten Zenit St. Petersburg zu Hause verdient mit 2:1 (0:1) und liegen nach drei Spielen mit sechs Punkten wieder im Soll. Jaroslaw Rakizki (25.) erwischte die Leipziger mit einem unhaltbaren Fernschuss. Konrad Laimer (49.) schlug für RB zurück, Marcel Sabitzer (59.) traf mit einem Traumtor zum Heimsieg.(Zum Bericht)

- Ex-BVB-Star beschert Chelsea Sieg

Der sechsmalige englische Fußballmeister FC Chelsea hat dem Vorjahreshalbfinalisten Ajax Amsterdam in der Gruppenphase der Champions League die erste Niederlage beigebracht. Für das entscheidende Tor sorgte der ehemalige Dortmunder Michy Batshuayi wenige Minuten vor dem Ende (Zum Bericht)

- DHB-Team ringt Kroatien nieder

Die deutschen Handballer haben ihr erstes von zwei Testspielen gegen Kroatien gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop besiegte den zweimaligen Olympiasieger in Zagreb mit 26:25 (13:12) und tankte frisches Selbstvertrauen für die Europameisterschaft im Januar.(Zum Bericht)

- Frühes Aus droht: BVB unterlieg Inter

Borussia Dortmund hat in der Champions League einen Dämpfer erlitten. Die Mannschaft von Lucien Favre verlor am Mittwoch 0:2 (0:1) bei Inter Mailand und kassierte die erste Niederlage im laufenden Wettbewerb. Lautaro Martinez (22.) und Antonio Candreva (89.) schossen die Italiener zum ersten Sieg. Martinez scheiterte vor der Entscheidung durch Candreva mit einem Foulelfmeter an BVB-Schlussmann Roman Bürki (82.). (Zum Bericht)

- Barca entgeht Blamage in Prag

Die großen Favoriten haben sich am 3. Spieltag in der Gruppenphase der Champions League keine Blöße gegeben. Sowohl der FC Liverpool als auch der FC Barcelona gingen als Sieger vom Feld. Vor allem Barca tat sich dabei gegen Außenseiter Slavia Prag allerdings unerwartet schwer. (Zum Bericht)

- Renault nachträglich disqualifiziert

Renault-Pilot Nico Hülkenberg und sein australischer Teamkollege Daniel Ricciardo sind nachträglich aus den Ergebnislisten des Großen Preises von Japan gestrichen worden. Wie der Automobil-Weltverband FIA am Mittwoch bekannt gab, verwendeten beide Boliden beim Rennen in Suzuka ein illegales System, das automatisch die Bremskraft einstellt. Vorausgegangen war ein Protest des Kontrahenten Racing Point. (Zum Bericht)

- Historischer Doncic glänzt bei Mavs-Sieg

Angeführt vom überragenden Luka Doncic sind die Dallas Mavericks mit einem Sieg in die erste Saison nach Dirk Nowitzki gestartet. Das Team von Maximilian Kleber setzte sich zum Auftakt gegen Moritz Wagners und Isaac Bongas Washington Wizards mit 108:100 durch und feierte damit einen gelungenen Start in die neue Spielzeit. (Zum Bericht)

- Irving glänzt bei Nets-Pleite - Niederlagen für Schröder und Theis

Die Brooklyn Nets sind trotz einer 50-Punkte-Gala von Kyrie Irving mit einer Niederlage gegen die Minnesota Timberwolves in die neue NBA-Saison gestartet. Auch für die Oklahoma City Thunder mit Dennis Schröder und Daniel Theis' Boston Celtics setzte es Niederlagen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Europa League: Gladbach gastiert bei Roma

Borussia Mönchengladbach steht in der Gruppenphase unter Druck. Bei der AS Rom (Europa League: AS Rom – Borusssia Mönchengladbach ab 18.55 Uhr im LIVETICKER) muss aus Sicht der Fohlen fast schon ein Sieg her, um nicht vorzeitig auszuscheiden.

- Europa League: Wolfsburg und Frankfurt gefordert

Der VfL Wolfsburg trifft am dritten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase auf KAA Gent (Europa League: KAA Gent – VfL Wolfsburg ab 18.55 Uhr im LIVETICKER) und möchte den nächsten Sieg. Auch Vorjahres-Halbfinalist Eintracht Frankfurt möchte gegen Standard Lüttich (Europa League: Eintracht Frankfurt – Standard Lüttich ab 21 Uhr im LIVETICKER) Zählbares einfahren.

- Basketball: Bayern trifft auf Ex-Center

Der FC Bayern Basketball empfängt am vierten Spieltag der Euroleague das Team von Khimki Moskau (Basketball, Euroleague: FC Bayern - Khimki Moskau ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Dort spielt der ehemalige Münchner Devin Booker.

- Darts: Sechzehntelfinale des European Championship

Beim European Championship stehen die Sechzehntelfinals auf dem Programm. Dabei treten unter anderem Michael van Gerwen, Rob Cross, James Wade und Adrian Lewis ans Oche (Darts European Championship, Sechzehntelfinale ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Volleyball: Giesen empfängt Düren

In der Volleyball-Bundesliga der Männer steht der dritte Spieltag auf dem Programm. Nach bisher zwei Niederlagen zum Saisonstart wollen die Giesener im Duell mit den SWD powervolleys Düren zum ersten Mal in dieser Saison als Sieger vom Feld gehen (Volleyball, Bundesliga: Giesen - Düren ab 19 Uhr LIVE im TV und STREAM).

Das Video-Schmankerl des Tages

Martin Demichelis hat die Ausschreitungen einiger Hooligans in der UEFA Youth League in Piräus als U19-Trainer hautnah mitbekommen und ist schockiert.