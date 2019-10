Der FC Bayern quält sich im Pokal zu einem knappen Sieg über den VfL Bochum. Der 1. FC Köln blamiert sich bei einem Viertligisten.

Inter Mailand erobert die Spitze der Serie A. Ebenso der FC Barcelona, beim dem einmal mehr Lionel Messi glänzt. Manchester City erreicht die nächste Runde im League Cup.

Am Abend warten wieder heiße Pokal-Partien. Borussia Dortmund empfängt Borussia Mönchengladbach.

Das ist passiert

- Köln scheitert an Lottner-Truppe

Der 1. FC Köln scheitert in der 2. Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Saarbrücken. Freiburg fliegt zuhause gegen Union Berlin raus. (Zum Bericht)

- Schalke siegt in irrem Pokal-Krimi

In einem Pokal-Krimi kommt Schalke 04 beim Zweitligisten Arminia Bielefeld noch einmal mit einem blauen Auge davon. (Zum Bericht)

- Bayern wenden Pokal-Blamage ab

Lange Zeit harmlos, lasch und fürchterlich schwach - aber am Ende eiskalt! Der FC Bayern München hat seine Pokal-Pflichtaufgabe beim VfL Bochum dank eines Last-Minute-Treffers von Thomas Müller mit Ach und Krach gelöst. (Zum Bericht)

- Inter siegt und verdrängt Juventus

Inter Mailand hat in der Serie A zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernommen. (Zum Bericht)

- Messi-Gala: Barca stürmt an Spitze

Angeführt vom überragenden Lionel Messi hat der FC Barcelona seinen siebten Saisonsieg gefeiert. (Zum Bericht)

- Schürrle denkt ans Karriereende

André Schürrle kann die Entscheidung von BVB-Coach Lucien Favre, ihn auszusortieren, verstehen. Ein frühes Karriereende für den Ex-Nationalspieler sei möglich. (Zum Bericht)

- NBA: Irre Davis-Show bei Lakers-Triumph

Die Los Angeles Lakers siegen dank einer Gala von Anthony Davis gegen die Memphis Grizzlies. Der Star-Neuzugang pulverisiert einige NBA-Rekorde. (Zum Bericht)

- Oilers verlieren trotz Draisaitl-Tor

Die Edmonton Oilers kassieren den nächsten Rückschlag in der NHL, nur Leon Draisaitl darf einmal jubeln. Dominik Kahun glänzt für die Pittsburgh Penguins. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- DFB-Pokal: Frühe Partien mit Wolfsburg, Leipzig, Bremen

Die zweite Pokal-Runde geht am Mittwoch weiter. Die Top-Partie findet zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig statt. Auch Werder Bremen ist im Einsatz. SPORT1 begleitet alle Spiele ab 18.30 Uhr im LIVETICKER - einzeln oder in der Konferenz.

- DFB-Pokal: Späte Partien mit BVB, Gladbach, Hertha, Eintracht, Düsseldorf

Nur zwölf Tage nach dem Duell in der Bundesliga treffen am Abend Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach (DFB-Pokal: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach am Mi. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) am Abend erneut aufeinander. Der BVB empfängt die "Fohlen" zum Kracher der 2. Runde im DFB-Pokal.

Weiterhin sind Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC und Eintracht Frankfurt gefordert. SPORT1 begleitet alle Spiele ab 20.45 Uhr im LIVETICKER - einzeln oder in der Konferenz.

- League Cup: Liverpool - Arsenal, Chelsea - ManUnited

Im englischen League Cup kommt es am Abend im Achtelfinale zu zwei absoluten Spitzenduellen.

An der Anfield Road erwartet der FC Liverpool den FC Arsenal (League Cup: FC Liverpool - FC Arsenal ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Im zweiten Kracher empfängt der FC Chelsea Manchester United (League Cup: FC Chelsea - Manchester United ab 21.05 Uhr im LIVETICKER).

- La Liga: Real gefordert

Real Madrid empfängt CD Leganés und kann mit einem Sieg am FC Barcelona dranbleiben. (La Liga: Real Madrid -CD Leganés ab 21.15 Uhr im LIVETICKER)

- Serie A: Juventus im Einsatz

Juventus Turin lädt den CFC Genua zum Tanz und will mit einem Sieg wieder an Inter Mailand vorbeiziehen. (Serie A: Juventus Turin - CFC Genua ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

- Handball Champions League

Spitzenspiel in der Champions League! Der deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt erwartet den spanischen Serienchampion FC Barcelona (Handball, Champions League: SG Flensburg-Handewitt - FC Barcelona ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- Basketball EuroLeague

Den Basketballern des FC Bayern München steht in der EuroLeague die nächste große Herausforderung bevor. Am Abend empfängt der deutsche Meister im Audi Dome niemand geringeren als Real Madrid (Basketball, EuroLeague: Bayern München - Real Madrid ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

