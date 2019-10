Deutschland muss in Estland liefern!

In der Gruppe C muss das Team von Joachim Löw einen wichtigen Dreier einfahren. Für dieses Unterfangen vertraut der Bundestrainer auf Ilkay Gündogan.

Bei der Turn-WM in Stuttgart schreibt die US-Amerikanerin Simone Biles Geschichte. Gastgeber Japan zieht bei der Rugby-WM als letztes Team ins Viertelfinale ein.

Für Alexander Zverev ist der Traum vom Erfolg beim Shanghai Masters vorbei. Im Finale zeigte sich sein Kontrahent zu stark.

Das ist passiert

- Rugby-WM: Japan im Viertelfinale der WM

Der WM-Gastgeber steht in der nächsten Runde. Japan setzt sich in der Vorrunde gegen Schottland durch und zieht als letztes Team ins Viertelfinale ein. (Zum Bericht)

- Turn-WM: US-Star Biles schreibt Geschichte

Die Mehrkampf-Olympiasiegerin holt bei der Kunstturn-WM in Stuttgart die nächste Medaille und macht damit eine 23 Jahre alte Bestmarke zunichte. Sarah Voss wird Siebte. (Zum Bericht)

- Tennis, ATP: Final-Klatsche! Lehrstunde für Zverev

Alexander Zverev muss sich im Endspiel von Shanghai gegen Daniil Medwedew geschlagen geben. Gegen den formstarken Russen kann er nicht mithalten. (Zum Bericht)

- Tennis, WTA: Wunderkind Gauff gewinnt ersten WTA-Titel

Die 15 Jahre alte Cori Gauff gewinnt ihren ersten Titel auf der WTA-Tour, nachdem das Wunderkind in Linz die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko besiegt hat. (Zum Bericht)

- Leichtathletik: Kosgei pulverisiert 16 Jahre alten Marathon-Weltrekord

Nachdem der Kenianer Eliud Kipchoge in Wien eine Marathon-Schallmauer durchbrochen hat, pulverisiert Landsfrau Brigid Kosgei in Chicago den Frauen-Weltrekord. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation: DFB-Team in Estland gefordert

In der EM-Qualifikation geht es für die deutsche Nationalmannschaft nach Estland. Im Fernduell mit den Niederlanden und Irland zählt für die DFB-Verantwortlichen nur ein Sieg. (EM-Qualifikation: Estland - Deutschland, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- EM-Qualifikation: Verlieren verboten für deutschen Gruppengegner

Die Elftal hat im direkten Vergleich mit dem DFB-Team die Nase in der Gruppe C leicht vorn! Trotzdem darf sich die Niederlande im Aufeinandertreffen mit den schwachen Teams keine Blöße geben - das gilt auch für die Partie in Weißrussland. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Weißrussland - Niederlande, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- EM-Qualifikation: Vize-Weltmeister will EM-Ticket lösen

Entspannter gestaltet sich die Situation da für Kroatien. Der Vize-Weltmeister liegt in Gruppe E klar auf EM-Kurs. Mit einem Sieg in Wales wäre die Qualifikation in trockenen Tüchern. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Wales - Kroatien, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker). Bei einem Remis oder Niederlage müsste man schauen, was Ungarn gegen Aserbaidschan abgeliefert hat. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Ungarn - Aserbaidschan, seit 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

